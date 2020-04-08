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 У четверых медиков на Закарпатье зафиксирован COVID-19, - ОГА

В Закарпатской области заболевание COVID-19 подтверждено у 43 человек, четверо из которых являются медицинскими работниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"За прошедшие сутки, проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материала для исследований на полимеразную цепную реакцию", - говорится в сообщении.

Всего установлен диагноз COVID-19 43 больным, из которых четверо - медики. 

За сутки - 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в частности у двух медиков.

Отмечается, что один человек умер, а двое смогли вылечиться.

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У четверых медиков на Закарпатье зафиксирован COVID-19, - ОГА 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187519
 
 
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А где телефон ДОВИРЫ, куда можно пожаловаться, если врачи отказываются делать ТЕСТ ?
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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