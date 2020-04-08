 У четверых медиков на Закарпатье зафиксирован COVID-19, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

"За прошедшие сутки, проведено 22 быстрых теста на COVID-19 и отобрано 24 биологических материала для исследований на полимеразную цепную реакцию", - говорится в сообщении.

Всего установлен диагноз COVID-19 43 больным, из которых четверо - медики.

За сутки - 5 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, в частности у двух медиков.

Отмечается, что один человек умер, а двое смогли вылечиться.

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