 За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Киевской областях, - Минздрав

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего за минувшие сутки зарегистрировано случаев в Ивано-Франковской области - 38, Днепропетровской - 26, Черновицкой - 26 и Киевской области - 23 случая. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня в г.Киев - 256 случаев, Черновицкой - 273 случая, Ивано-Франковской - 198 и Тернопольской - 168. Прирост подтвержденный случаев коронавирусной болезни в сравнении с минувшими сутками 14%. 55% заболевших - женщины", - рассказал Ляшко.
СКОЛЬКО ВСЕГО ТЕСТОВ СДЕЛАНО В УКРАИНЕ ?
Просеивать можна, но не с нашими людьми. Они пройдут тест и подумают, что при негативном тесте они здоровы и будут разносить вирус.
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?
Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???