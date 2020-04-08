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 За минувшие сутки больше всего случаев COVID-19 выявили в Ивано-Франковской, Днепропетровской, Черновицкой и Киевской областях, - Минздрав

55% заболевших - женщины.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего за минувшие сутки зарегистрировано случаев в Ивано-Франковской области - 38, Днепропетровской - 26, Черновицкой - 26 и Киевской области - 23 случая. Наибольшее число подтвержденных случаев COVID-19 на сегодня в г.Киев - 256 случаев, Черновицкой - 273 случая, Ивано-Франковской - 198 и Тернопольской - 168. Прирост подтвержденный случаев коронавирусной болезни в сравнении с минувшими сутками 14%. 55% заболевших - женщины", - рассказал Ляшко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Больше всего тестов на COVID-19 проводится в Киеве, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской областях, - Минздрав

Источник: https://censor.net.ua/n3187515
 
 
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Такое впечатление , что ответственные лица в упор не хотят слышать вопрос и дать на него ответ
СКОЛЬКО ВСЕГО ТЕСТОВ СДЕЛАНО В УКРАИНЕ ?
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Качественное и быстрое тестирование для выявления вируса на раннем этапе заражения имеет огромное значение для лечения коронавируса, а главное - для предотвращения летальных исходов. В сжатые сроки южнокорейским компаниям удалось разработать тестирующие комплексы, которые позволяют диагностировать коронавирус на раннем этапе заболевания. В частности, тесты южнокорейской компании Seegene позволяют за раз протестировать 100 пациентов. Объемы производства компании - 10 000 тестов в неделю - позволяют за семь дней проверить миллион человек. Но это теоретически и при острой необходимости. В реальности в Южной Корее тестирование на наличие коронавируса при отсутствии симптомов добровольное. Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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Пиши больше. Ни один тест не выявляет на раннем этапе. Выявление может произойти только у больного человека, после 3-5 дней инкубационного периода. А как вы определите на какой стадии человек.
Просеивать можна, но не с нашими людьми. Они пройдут тест и подумают, что при негативном тесте они здоровы и будут разносить вирус.
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9!!!!!!!! Статей за последний час о короновирусе
И ни в одной нет статистики - СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ПО ОБЛАСТЯМ В УКРАИНЕ ?

Это Минздрав проявляет неуважение к гражданам ИЛИ КАКИЕ-ТО ХИМКИНЫ КУРЫ???
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