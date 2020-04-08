 В период карантина количество разбоев уменьшилось в среднем по стране на 35%, - Цуцкиридзе

Об этом в комментарии Цензор.НЕТ заявил замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе, комментируя сообщения, которые стали появляться в соцсетях о том, что участились разбои и грабежи.

"Мы проанализировали статистику по трем позициям: кражи, грабежи и разбои. Ни в одном из регионов нет роста по этим видам преступления, напротив количество снижается. Например, в период с 11 марта по 4 апреля прошлого года в целом по стране было совершено 25988 краж. За аналогичный период этого года их – 16926. На 34,9 % меньше. Грабежей было совершено в прошлом году 815, в этом – 543. То есть, их количество уменьшилось на 33,4%. По разбоям ситуация выглядит так: в прошлом году – 149, в этом – 97. Как видим тоже есть снижение на 34,9%", - рассказал Цуцкиридзе.

Наименьшее количество разбоев зафиксировано в Луганской, Тернопольской и Львовской областях. Больше всего в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях. При этом в Днепропетровской области количество нападений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось почти в половину.

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По кражам наиболее благополучными выглядят Черновицкая, Ивано-Франковская, Львовская области. В Киеве количество краж уменьшилось вдвое.

Что касается грабежей, то таких преступлений по сравнению с прошлым годом меньше всего зарегистрировано в Луганской, Житомирской, Ивано-Франковской областях.