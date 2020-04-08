Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что возможность въезжать в город появилась еще раньше, а вот выезд стал возможен лишь сегодня.
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Возобновляет работу железнодорожный и авиа транспорт - открыты все направления кроме Пекина.
Сообщается, что открытия выезда ожидали застрявшие в городе путешественники, прибывшие по туризму, бизнесу или личным делам. Теперь всем им присвоен персональный цветной QR-код на телефоне. Если он зеленый, это означает, что человек здоров или с низким уровнем риска, и он может покинуть город.
По предварительным оценкам из Ухани только сегодня поездом выедут 55 тыс. людей, самолетом - около 10 тыс.
Индейский ритуал НАХУА
Прежде чем начинать серьёзное и трудное дело, очень полезно провести секретный индейский ритуал нахуа.
Он заключается в том, что индеец со всей серьезностью спрашивает себя: «Является ли данное занятие выражением глубинных устремлений моего сердца? Действительно ли я хочу именно этого? Буду ли я счастлив, когда буду делать задуманное? Испытаю ли я счастье, когда выполню всё, что задумал? Оправдаются ли мои надежды? Стоит ли эта цель средств, которые придется потратить?»
Практикуйте нахуа, и трудных и серьезных дел в вашей жизни станет гораздо меньше. В особо тяжелых случаях рекомендуется использовать бубен.
Населення бідне, запаси закінчились. А приклад інших місць показали що після зняття карантину виникає новий спалах і знову закривають все. Тому вони і тікають.