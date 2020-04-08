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 Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики. ИНФОГРАФИКА

С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития, передает Цензор.НЕТ

"С 20 марта по 4 апреля государственные структуры закупили товаров для предотвращения распространения коронавируса на сумму 952 млн грн", - говорится в сообщении.

Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики 01

Отмечается, что государственные заказчики в этот период больше всего закупали: медицинское оборудование, в частности аппараты искусственной вентиляции легких, пульсоксиметры, мониторы пациента т. (190,15 млн грн); медицинские материалы, в том числе перчатки, защитные маски, респираторы, изолирующие костюмы и т. п (147,12 млн грн); оборудование для анестезии и реанимации, в частности кислородные концентраторы и другое (116,04 млн. грн.).

На эти три категории товаров приходится почти половина от общей суммы "антивирусных" закупок.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187510
 
 
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Не Украина потратила...а зеленое стадо распилило...
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Не ну на мерседес Ярмаку то ладно, то как шмаркля в море. А куда пошли бабки с масок которіе продал радуцкий? Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6866
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половину при овоще киздили .сейчай % 80
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огласите размер полученых зелеными упырями откатов
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Обманське Брехло звіз сюди заразу з усього світу, а тепер бореться з нею.
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Не потратила, а наварилась. И не Украина, а Крадуцкий со товарищи.
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Лярд распилили и спи*дили, а вы сидите дома!
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'Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом' - на знищення населення Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528 Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528 Украина за время карантина потратила почти миллиард на борьбу с коронавирусом, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6528
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Стесняюсь спросить, а этого 1 миллиарда грн. не хватило, чтобы всем 35 миллионам украинцам купить и выдать хоть по одной маске??
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Не жартуйте. Зеленим мародерам цей вкрадений мільярд - один раз в Оман з'їздити. Робіть маски з беушної білизни Україна за час карантину витратила майже мільярд на боротьбу з коронавірусом, - Мінекономіки - Цензор.НЕТ 3939
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Маски чичас дорогие просто жуть! А ещё мерцедесы на откаты както нада купить.
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