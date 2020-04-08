 Воспитатели реабилитационного центра "Свитанок", где избивали детей, предстанут перед судом

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что двух работников Центра обвиняют в невыполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения (ч. 2 ст. 137 УК Украины).

Следствие установило, что летом 2019 года в помещении детского реабилитационного центра один из сотрудников охранного агентства, которые прибыли в Центр по вызову воспитателя, издевался и избил двух воспитанников. В это время воспитатели заведения оставили несовершеннолетних без присмотра. Это привело к физическому и психологическому насилию со стороны охранников.

Если суд признает воспитателей виновными в указанном правонарушении, их ожидает ограничение или лишение свободы на срок от 3 до 5 лет без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним, активистка Зоя Мельник сообщила о фактах насилия над воспитанниками приюта "Свитанок" в Одессе с августа по октябрь 2019 года. Она заявила, что детей били воспитатели центра и полицейские Хмельницкого отдела полиции в Одессе. По словам активистки, из-за насилия дети неоднократно убегали из приюта.

В пресс-службе Одесской ОГА сообщили, что психологи изучили психоэмоциональное состояние детей и персонала учреждения. По их оценке, состояние детей критическое и требующее кризисного вмешательства.

Правоохранители открыли уголовные производства по фактам пыток и других нарушений прав воспитанников коммунального учреждения "Центр социально-психологической реабилитации детей службы по делам детей Одесской областной государственной администрации" (бывший приют "Свитанок"). Они были открыты по ч. 1 ст. 127 (пытки), ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей), ч. 3 ст. 152 (изнасилование), ч. 2 ст. 365 (превышение власти) Уголовного кодекса Украины.

В сентябре Служба по делам детей Одесской ОГА начала проверку фактов жестокого обращения с детьми в приюте. 15 ноября сотрудник охранного агентства "Центр", подозреваемый в истязании воспитанников центра, взят под домашний арест. По версии следствия, в конце июля 2019 года в помещении приюта воспитанники заведения - девочка, 2006 г. р., и мальчик, 2004 г. р., вступили в половой контакт с использованием презерватива. Сотрудник агентства принудил подростков, угрожая электрошокером, жевать использованный презерватив, бил их ремнем и пр.

15 ноября Малиновский райсуд Одессы взял под круглосуточный домашний арест сотрудника частного агентства безопасности "Центр".

Служебное расследование установило, что один из правоохранителей применял в отношении подростков, в частности, сбегавших из учреждения, меры физического и психологического воздействия. Его уволили.