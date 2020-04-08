 За ночь к медикам с подозрением на COVID-19 обратились 13 человек на Львовщине, - ОГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОГА, об этом сообщает врач-эпидемиолог Львовской областной инфекционной клинической больницы, главный внештатный специалист департамента здравоохранения облгосадминистрации по эпидемиологии Наталья Тимко.

Сейчас на лечении в областной инфекционной клинической больнице - 85 человек. На самоизоляции находятся 305 человек. За все время выписано - 112 пациентов. Состояние большинства больных - средней тяжести. У девяти пациентов состояние тяжелое. Двое пациентов на аппарате ИВЛ.

Всего на Львовщине за все время с подозрением на COVID-19 обратилось 502 человека. За все время в сумме у 353 пациентов Львовской области не подтвердили диагноз коронавирус. По состоянию на сейчас, на Львовщине с подозрением на коронавирус есть 117 человек. У 33 пациентов положительный результат теста на коронавирус. Еще один человек с подтвержденным диагнозом умер в реанимационном отделении одной из больниц.

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Пять человек находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Трое пациентов выздоровели.

Напомним, по состоянию на утро 8 апреля в Украине подтверждены 1668 случаев COVID-19 в Украине, 52 человека умерли, 35 - выздоровели.