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 Отслужившие установленные сроки военнослужащие-срочники уйдут в запас вовремя, - Таран

Военнослужащие-срочники, отслужившие установленный срок, будут уволены в запас вовремя.

 "Срок выполнения мер, связанных с увольнением в запас военнослужащих, отслуживших установленный срок службы, остается без изменений", - сообщил министр обороны Украины Андрей Таран в эфире телеканала "1+1", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

При этом он напомнил, что очередной призыв граждан на срочную военную службу указом президента Украины перенесен с апреля-июня на май-июль 2020 года.

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"Указанные меры принимаются с целью недопущения распространения в государстве респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", - отметил министр обороны.

По данным Министерства обороны, численность граждан, подлежащих призыву на срочную военную службу, определена распоряжением правительства. Всего планируется призвать и направить в войска 16 тысяч 460 человек, в том числе в Вооруженные силы Украины - 9 тысяч, Национальную гвардию - 5 тысяч 460 человек, Государственную пограничную службу - 1 тысячу 300 человек и в Государственную специальную службу транспорта - 700 человек.

Всего в апреле-июле 2020 года из ВСУ будут уволены около 6 тысяч 700 военнослужащих-срочников.

"Как и ранее, военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к выполнению задач в районе проведения операции Объединенных сил", - заверили в МОУ.

Источник: https://censor.net.ua/n3187503
 
 
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Только после карантина, кароче воны зробылы це разом
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А бігуни від призову коли дембельнуться?
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А как домой добираться с одного конца страны в другой...скромно умолчали!!!Как моему сыну пограничнику-срочнику из Чопа..добираться в Лисичанск?Раньше сел на поезд в Ужгороде..и вышел в Лисичансе и уже дома......
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