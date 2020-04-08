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 На утро 8 апреля зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 1668, умерли 52 человека, 35 - выздоровели, - Минздрав

В Украине зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ривненская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине уже 172 медика больны COVID-19, - Минздрав

На утро 8 апреля зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 1668, умерли 52 человека, 35 - выздоровели, - Минздрав 01
На утро 8 апреля зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 1668, умерли 52 человека, 35 - выздоровели, - Минздрав 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187502
 
 
 Топ комментарии
 
СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ?

По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
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Зеленый скот вывез из страны все маски...теперь вывозит и дез.раствор..
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Совет форумчанПравила форума
 
Да, пошло на спад. Два дна назад смертность была 73% сегодня уже 67%.
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Можно открывать магазины все как и планировали зекретины!
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воистину зекритины!
но почему вы считаете умерших от выздоровевших? )) умершие уже не больные?
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а больные еще не выздоровели.
С логикой нашего медпрома сюда можно тогда и здоровых приплюсовать, тогда никакой эпидемии вообще не будет.
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НИКОЛАЕВСКАЯ ОПЯТЬ 00000 ВЧЕРА ЖЕ СООБЩАЛИ О 9 СЛУЧАЯХ COVID 19?
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я примерно считал, примерно так как в этой стране все и происходит.
А чего вы решили посчитать точно? Думаете в статье написана правда?
В г. Боярка в декабре, люди с пневмонией на коридоре лежали, потому что не было мест в палатах... от така йня малята!
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Кстати, вы единственный пока что заметили что расчет не правильный, два дня назад я так же считал и пипл хавает На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 3759
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Зеленый скот вывез из страны все маски...теперь вывозит и дез.раствор..
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Так тут еврейский шахер-махер в работе! Вывозят за копейки и тут же тоже самое завозят за деньги!
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можно. но один раз. потом напишут, что умер от коронавируса.
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СКОЛЬКО СДЕЛАНО ТЕСТОВ ?

По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
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Уличные тесты в Германии .

когда жто будет в Украине?

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Коли при владі буде не Зе і слуги олігархів.
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нет они пока разучивают слово "алгоритм". ребята стараются, не надо их подгонять.
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Да какие тесты, тут восновном те кого привозят в больницу и медики что их лечат. Даже больных пневмонией толком по всей стране не тестируют.
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Это ОФИЦИАЛЬНАЯ статистика, при том что тестирования добиться очень сложно!
Практически не тестируют.
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ДЕ маскы ******** правительство!Почему ЖИДОВ ПИТОРАСОВ не кто не привлекает?!!
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обіцяють 30 000 в день..
скоро..
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2 дні тому:

Із загальної кількості по Україні - з 5 800 ПЛР-тестів - майже 40 відсотків зроблені в Києві.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції
За його словами, експрес-тестами протестовано майже 2 600 киян. Лабораторно досліджено - 2 124 зразки.
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ось як у провінції:
"Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов, перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. А она ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания", - утверждает Дмитрий.




После смерти мужчины ПЦР-тест сделали и его жене - тот показал положительный результат. Сейчас женщине немного лучше, но лечение продолжается. При этом в областной больнице также находится брат Дмитрия, а в районной - его жена с двумя детьми. Они уже неделю ждут результатов ПЦР-теста на COVID-19, но пока их так и не получили.https://www.obozrevatel.com/society/zarazil-vsyu-semyu-vyiyasnilis-zhutkie-podrobnosti-smerti-muzhchinyi-s-covid-19-na-ivano-frankovschine.htm
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"За добу було зафіксовано 206 нових випадків"... - коли роблять тести, то нові випадки фіксуються...
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мИКОЛАЇВ,ТУРКМЕНИСТАН І КНДР поки що тримаються стійко..
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... а также Чукотский АО: чукча умный однако - коронавируса болеть не будет
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а ще є одне місто-фортеця в Іспанії...
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Экспоненциальная фаза роста. Закон природы можно сказать.

И её (природу) совершенно не интересуют лихорадочные дёрганья кретин-карантина и кваквакова. Отока ефективність карантину, малята! На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5253
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можно прикинуть - 5000 тестов, минус 3000 депутаты, мэры и прочее говно с министрами и санврачами. = 2000 тестов на посполитых = 1300 зараженных. а теперь.... поравняем с населением в общем...... в общем-то, штатам, кхе-кхе, за нами не угнаться, или даже китаю(будь он съеден летальными мышами бл.). по-моему, как Дубинский сказал - нам .... 314-ц.
Че они чешут то? ДБЛБЛД
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Чому не пишуть про померлих. Де померли, чому померли, які були ускладнення, якій вік, коли попали на лікування чи померли дома. Як проходили тести та інше. Ці всі знання можуть зменшити смертність.
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Ці всі знання можуть зменшити смертність.\\\\\\\\\\

Шо?
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Можу сказати за знайомого в Чернівцях, вчора поховали, 60 років, мав діабет і тиск, але він жив з цим 20 років і ще би прожив, небідна людина, мав ковбасний цех і супермаркет.
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7205 тестов с начало года!!!!!!!! А чем можно говорить , многомиллионная страна !!!!!!! Какой спад!!!!!!!
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Ждем потепления. Только оно спасет от вирусов. Зеленский пустое место, а не президент.
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За сутки думаю было сделано 250 тестов, из них 206 новых случаев. ЗЕмедицина!
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Реальные последствия завезенных 2 недели назад в Украину 150 тыс. потенциальных носителей вируса.
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до тої статистики біль питань ,ніж відповідей,- 206 нових- це по якому тестуванню, скільки тестів і яких було використовано,- бо як що вчора зробили -800 тестів ,а сьогодні 2000,- ясна річ буде більш інфікованих
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Перемога На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1357 Переможні числа Кількість знищених вдвічі більша кількості 'виживших' На ранок 8 квітня зафіксовано 206 нових випадків COVID-19 в Україні, загалом - 1668, померли 52 особи, 35 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 9592
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