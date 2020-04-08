 На утро 8 апреля зафиксировано 206 новых случаев COVID-19 в Украине, всего - 1668, умерли 52 человека, 35 - выздоровели, - Минздрав

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
По данным ЦОЗ, по состоянию на 9:00 8 апреля в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальных, 35 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 206 новых случаев.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 89 случаев;
Волынская область - 36 случаев;
Днепропетровская область - 41 случай;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 21 случай;
Закарпатская область - 43 случая;
Запорожская область - 45 случаев;
Ивано-Франковская область - 198 случаев;
Кировоградская область - 57 случаев;
г. Киев - 256 случаев;
Киевская область - 120 случаев;
Львовская область - 36 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 32 случая;
Полтавская область - 17 случаев;
Ривненская область - 44 случая;
Сумская область - 56 случаев;
Тернопольская область - 168 случаев;
Харьковская область - 5 случаев;
Херсонская область - 15 случаев;
Хмельницкая область - 15 случаев;
Черновицкая область - 273 случая;
Черкасская область - 80 случаев;
Черниговская область - 7 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 8 апреля 2020 в Центр поступило 820 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 7205 сообщений о подозрении на COVID-19.
но почему вы считаете умерших от выздоровевших? )) умершие уже не больные?
С логикой нашего медпрома сюда можно тогда и здоровых приплюсовать, тогда никакой эпидемии вообще не будет.
52+35 = 87
(52*100)/87 = 59,7%
А чего вы решили посчитать точно? Думаете в статье написана правда?
В г. Боярка в декабре, люди с пневмонией на коридоре лежали, потому что не было мест в палатах... от така йня малята!
По Областям пожалуйста дайте статистику
ЗЕЛЁНАЯ ВЛАСТЬ: вы слово «СИАТИСТИКА» знаете?
когда жто будет в Украине?
Практически не тестируют.
скоро..
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2 дні тому:
Із загальної кількості по Україні - з 5 800 ПЛР-тестів - майже 40 відсотків зроблені в Києві.
Про це заявив мер столиці Віталій Кличко під час онлайн прес-конференції
За його словами, експрес-тестами протестовано майже 2 600 киян. Лабораторно досліджено - 2 124 зразки.
"Хотя соседей, с которыми контактировали родители, к тому времени уже отвезли в Ивано-Франковск, где у всей семьи подтвердился COVID-19. После результатов экспресс-теста врачи приходили к маме уже без защитных костюмов, перевели из одиночной в обычную палату, где были другие пациенты. А она ведь могла их заразить… Но об этом в больнице, очевидно, никто уже не думал. Более того, врач даже говорил нам, что, наверное, она "симулирует, потому что ей не хватает внимания", - утверждает Дмитрий.
После смерти мужчины ПЦР-тест сделали и его жене - тот показал положительный результат. Сейчас женщине немного лучше, но лечение продолжается. При этом в областной больнице также находится брат Дмитрия, а в районной - его жена с двумя детьми. Они уже неделю ждут результатов ПЦР-теста на COVID-19, но пока их так и не получили.https://www.obozrevatel.com/society/zarazil-vsyu-semyu-vyiyasnilis-zhutkie-podrobnosti-smerti-muzhchinyi-s-covid-19-na-ivano-frankovschine.htm
И её (природу) совершенно не интересуют лихорадочные дёрганья кретин-карантина и кваквакова. Отока ефективність карантину, малята!
Че они чешут то? ДБЛБЛД
Шо?