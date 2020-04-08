EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество
  1464  13
Все про:дети (3907) школа (2024) Минобразования (1209) обучение (253) Мандзий (5)

 Все выпускники 9 класса получат документ, на основании которого смогут поступить в учреждения профобразования, - Мандзий

Несмотря на отмену Государственной итоговой аттестации, всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании на основании которого выпускники смогут поступить в учреждения профессионального образования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью Лига.net сообщила и.о. главы Минобразования Любомира Мандзий.

"На основании положения о ГНА Министерство образования и науки в случае чрезвычайной ситуации вправе освободить от прохождения аттестации. Согласно ему, вводим приказ, который сейчас проходит согласование Министерством юстиции", - сообщила она.

По ее словам, всем выпускникам 9 класса выдадут документ об образовании, и на основании него выпускники могут поступить в учреждения профессионального образования.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Государственная итоговая аттестация для 4-х и 9-х классов будет отменена, а ВНО перенесено, - врио главы Минобразования Мандзий. ВИДЕО

Напомним, ранее в Минобразования объяснили, что школы смогут принимать документы для зачисления в первый класс в режиме онлайн или переносить сроки их приема в зависимости от сроков карантина.

Источник: https://censor.net.ua/n3187499
 
   
 Топ комментарии
 
Правильное решение, не оставлять жеребят на второй год из-за карантина!!!
 показать весь комментарий
 
как бы я хотел щас быть в 5-м классе то.... просто в интернете все что надо мона найти, стать можно хоть илоном маском, или Маской-шоу - все написано от и до.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Правильное решение, не оставлять жеребят на второй год из-за карантина!!!
 показать весь комментарий
 
 
как бы я хотел щас быть в 5-м классе то.... просто в интернете все что надо мона найти, стать можно хоть илоном маском, или Маской-шоу - все написано от и до.
 показать весь комментарий
 
 
Родите детей и через десять лет окажетесь вместе с ними в пятом классе. Я вот, например, в шестом сейчас)
 показать весь комментарий
 
это значит -пту, швеи, повара, каменщики, штукатуры,
 показать весь комментарий
 
 
ну не все же должны быть цензоровской интелигенцией, кто-то должен и работать, а не посты целый день строчить Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій - Цензор.НЕТ 847 Усі випускники 9 класу отримають документ, на підставі якого зможуть вступити до закладу профосвіти, - Мандзій - Цензор.НЕТ 2772
 показать весь комментарий
 
 
Пидлога, тот редкий случай, когда я с вами согласна.
 показать весь комментарий
 
я к тому, что и без образования можно там учиться- борщ варить
 показать весь комментарий
 
Октавий, хороший повар на вес золота. Есть повара с такими зарплатами, что нам и не снилось. Поваров приглашают просто для поднятия ресторана, например, чтобы он обучил и показал.

Из хорошей швеи может получиться дизайнер одежды. Все зависит от личности. Если б я умела шить, то так бы и сделала
 показать весь комментарий
 


Серый Кардинал

Уважаемые родители, убедительная просьба до конца недели сдать деньги на ремонт онлайн школы.
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, он лайн обучение просто убило наповал коррупцию в школах.

Я вообще думаю, что лет через десять обычных школ не останется.

Это вообще очень и очень круто. Открывает сумасшедшие перспективы и возможности для современной молодежи.
 показать весь комментарий
 
Добре зробили, харош уже здоровил під 100кг тягнути до самого випуску. Вчитися або не вчитися це особиста справа батьків та їхніх дітей. Читати, писати, лічити, ази іноземної, історія України = воно потрібно кожному та обовязково. У нас в головах ще пережитки совка - маєш диплом то мусять дати роботу в конторі аби не працювати фізично. Зараз ситуація міняється - на кожному підприємстві на робітничих посадах (особливо верстати з комп.керуванням чи складні збиральні роботи) працюють люди з дипломами а то і з двома.
 показать весь комментарий
 
Хоть кто-то получил хорошие новости и бонус от этой вселенской заразы. Детки будут рады.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх