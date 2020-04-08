 Суд приговорил полковника Безъязыкова по делу о госизмене к 13 годам заключения

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Издание отмечает, что Безъязыков в суде уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с наемниками РФ. По словам полковника, террористы заставляли его выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.
Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене.
Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.
Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.
https://www.youtube.com/watch?v=uw-X887A5Bg
израиль прямым текстом говорит своим боевикам, то есть бойцам - все что знаете - говорите. и если солдата пытают, то террористы потом.... - хвах-швах, и намаз уже не сделают.
х.з. как там он сотрудничал, но В ПЛЕНУ!
разве шо доказали шо специально в плен попал.
б*же, посм. на тюрьму на Лонцкого - там просто люди начали в Вермахт записываться, в ужасе от увиденного.