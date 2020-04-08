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 Политика Украины
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 Суд приговорил полковника Безъязыкова по делу о госизмене к 13 годам заключения

Шевченковский суд Киев 7 апреля приговорил к 13 годам заключения обвиняемого в государственной измене полковника Ивана Безъязыкова по обвинению в сотрудничестве с наемниками РФ.

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Безъязыков в суде уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с наемниками РФ. По словам полковника, террористы заставляли его выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дело Безъязыкова: свидетель рассказал, что видел подозреваемого в форме наемников РФ в "ДНР"

Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.

Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.

Источник: https://censor.net.ua/n3187497
 
   
 Топ комментарии
 
А Єрмаку,Портнову,Венедіктовой скільки вже впаяли?
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А лишение звания...наград..выслуги и пенсии?? Или это все у этого скота останется??
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Не, ну в плену?
израиль прямым текстом говорит своим боевикам, то есть бойцам - все что знаете - говорите. и если солдата пытают, то террористы потом.... - хвах-швах, и намаз уже не сделают.
х.з. как там он сотрудничал, но В ПЛЕНУ!
разве шо доказали шо специально в плен попал.
б*же, посм. на тюрьму на Лонцкого - там просто люди начали в Вермахт записываться, в ужасе от увиденного.
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А лишение звания...наград..выслуги и пенсии?? Или это все у этого скота останется??
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А Єрмаку,Портнову,Венедіктовой скільки вже впаяли?
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Ніскльки. Але випадок з Без'язиковим одним дає певну надію, а іншим слугує попередженням, що все таємне навіть при красивій легенді в лізе назовні, отримає справедливу оцінку і "нагороду".
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а чо он маскируется?безязыков,мля...руцкоязыков он
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Отрежьте ему язык, чтоб уж до конца соответствовать...
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Зрадник якраз входить в 'групу ризику' по COVID-2019
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Генерал Власов защитил Киев и Москву,а декабре 1941 года Сралин наградил генерала орденом чЛенина.Любимец был у хмырей кремлевских,и вдруг предал дело партии и ее крыс...
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герой. РОА - герои. против коммунизма надо хоть даже с зимбабвийской армией быть вместе.
https://www.youtube.com/watch?v=uw-X887A5Bg
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Не, ну в плену?
израиль прямым текстом говорит своим боевикам, то есть бойцам - все что знаете - говорите. и если солдата пытают, то террористы потом.... - хвах-швах, и намаз уже не сделают.
х.з. как там он сотрудничал, но В ПЛЕНУ!
разве шо доказали шо специально в плен попал.
б*же, посм. на тюрьму на Лонцкого - там просто люди начали в Вермахт записываться, в ужасе от увиденного.
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він, після того, як його викрали (подібно Жемчугова, безрукого... а, може, їх разом викрали в сепарів?) - він не сказав нашим, що співробітничав.
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В 1941 году красная армия не хотела воевать с гитлером,сдавались в плен,полками батальонами армиями... Полковника Без'язикова засудили до 13 років ув'язнення у справі про держзраду - Цензор.НЕТ 6654
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ага, йа бил поражон - трі лімона голов плєнних за пєрвийє трі мєсяца!!! Етой масой плєнних і остановілі бліцкріг - гєрманскійє нємци нє зналі чєм іх корміть - отпускалі по пєрвому трєбованію хозяйєк. В гУманє в ямє сідєлі - прідьот мєстная одінокая тьотка, висмотріт сєбє получчє мужика і фріцам показиваєт "вот етот мой", а тє бєз вопросов "на, пользуйся"
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ідіатізьм! Чєловєк в плєн попал - в такіх случаях ізраільскім воєнним пріказано отвєчать врагу на всє вопроси. А тут по сталінскім завєтам: попал в плєн - прєдатєль
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а свідки його зради розказують, що не просто співробітничав, а активно служив рашці.
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а чого він там не лишився? Чи він таємно перебрався на підконтрольну для диверсійної роботи?
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ти був там? ти певен що не робив би того що зробив він?
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... "террористы заставляли его вести телефонные переговоры". Это как вообще?
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підорам які служать в сбу і відмивають та передають гроші в ордло таких звинувачень не висують. а ця людина трапила в полон ,можливо через тих хто відмива кошти...
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Прочитав статтю, але ніякого позитиву не отримав, бо не вірю в чесний та справедливий український суд.Хоча інтуітивно підозрюю, що цілий полковник з "ісконно рускім" прізвищем таки зрадник.Але я можу і помилятись.Приклад Голубана дуже насторожує.
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