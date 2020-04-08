 Суд приговорил полковника Безъязыкова по делу о госизмене к 13 годам заключения

Об этом сообщает hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что Безъязыков в суде уверял, что никогда не соглашался на сотрудничество с наемниками РФ. По словам полковника, террористы заставляли его выполнять определенные работы: работать с бумагами, вести телефонные разговоры, встречаться с определенными людьми. Но он уверял, что ни одно его действие не навредило ни государству, ни ее гражданам.

Адвокаты заявили, что прокуратура не предоставила ни одного прямого доказательства об участии в террористической организации и государственной измене.

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Напомним, Иван Безъязыков - кадровый офицер ВСУ, в августе 2014 года попал в плен наемников РФ, где находился 23 месяца. Однако, по версии следствия, там он сотрудничал с наемниками РФ.

Напомним, Ивана Безъязыкова задержали в декабре 2016 года по подозрению в сотрудничестве с "ДНР". Позже СБУ сообщила ему о подозрении в государственной измене.