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Все про:пожар (3972) Зона отчуждения (133) ГСЧС (2570)

 В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС

В Зоне отчуждения 7 апреля возник еще один пожар - вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества, загорелись кустарники и травяной настил.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"7 апреля в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения вблизи с. Грезля Денисовецкого лесничества возник пожар травяного настила и кустарников.

По состоянию на 7 часов утра 8 апреля наблюдается горение травяного настила и лесной подстилки отдельными очагами", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщиется, что по состоянию на 7 утра 8 апреля на территории Котовского лесничества в Зоне отчуждения и безусловного (обязательного) отселения между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка открытого огня нет, наблюдается тление отдельными ячейками.

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Всего к тушению пожаров в зоне отчуждения привлечены 253 чел. и 68 ед. техники, из них от ГСЧС 168 чел. личного состава и 34 ед. техники. 7 апреля авиацией ГСЧС осуществлен 81 сброс (288 тонн воды), из них самолетами АН-32П - 21 сброс (168 тонн воды) и вертолетами МИ-8 - 60 сбросов (120 тонн воды).

Источник: https://censor.net.ua/n3187495
 
 
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лишь бы пожарники были в масках и не подходили друг к другу ближе, чем 1.5 м В Чернобыльской зоне вспыхнул еще один пожар, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 5096
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российские ДРГ работают по всей Украине! не удивлюсь что эти твари и вирус разносят!
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Хватить писать подобную хрень. Это наши местные догенераты палят, которым нечем занятся.
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саме так,чому до цього не відносяться серйозно не зрозуміло...план дестабілізації в дії
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Вчора брехали, що нічого непалає й лісові пожари киянам корисні
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А виноватых что пока не назначили? Может это сами лешники поджигают, а потом требуют повышения зарплаты.
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Из Греции в твиттере пишут что у них радиационный фон из за этого увеличился...У нас же..просто горит )))
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Щось дійсно це дуже виглядає як російські ДРГ У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 9656
У Чорнобильській зоні спалахнула ще одна пожежа, - ДСНС - Цензор.НЕТ 1963
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