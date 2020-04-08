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 Политика Украины, Здоровье
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 Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин

Смягчать ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, надо только в случае устойчивой тенденции к снижению количества новых случаев заболевания.

Об этом заявил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.

По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родына считает, что это доказывает - карантине мероприятия "реально действуют".

"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - сказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом

Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.

"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина. - Ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - подытожил Родына.

Ранее СМИ сообщали, что украинская власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля.

Источник: https://censor.net.ua/n3187494
 
 
 Топ комментарии
 
Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин - Цензор.НЕТ 402 а если перестать тестировать, то вообще не будет ни одного случая заражения
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Еще и не начиналось, и не тестировали толком, тестов нормальных нет, а уже исчезло, рассосалось. Волшебники бля, что еще сказать?
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Это ничего не доказывает. Ни эффективность мууудрых мероприятий против эпидемии, ни, тем более, разумность их в целом. Они разумны лишь для политических игрищ зелёной власти.
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а если перестать тестировать, то вообще не будет ни одного случая заражения
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если бы не тестировали ты и я могли умереть
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да, но не от коронавируса. а это главное
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Не стоит забывать,шо 20% вообще не голосовала,а это около 6-7 млн.
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Патриарх Кирилл проехал по Москве с иконой против коронавируса - как это выглядело...

https://tjournal.ru/news/156082-patriarh-kirill-proehal-po-moskve-s-ikonoy-protiv-koronavirusa-kak-eto-vyglyadelo
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Это ничего не доказывает. Ни эффективность мууудрых мероприятий против эпидемии, ни, тем более, разумность их в целом. Они разумны лишь для политических игрищ зелёной власти.
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у меня уст. впечатление шо они специально доводят "до ручки", а потом..... н.о.в.о.р.о.с.с.и.я.
Ну не поверю шоб на Зелю не имела гебня компромата. - подмешали что-то, сняли и вот - делай то шо скажем, а не то....("гей-порно")
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даже если зеленский и занимался гейщиной, то такой талантливый актер и клован сможет переиграть это в свою пользу. так что связи с геями это не разу не компромат для него Вже є тенденція до зменшення кількості нових випадків COVID-19, - у ЦГЗ розповіли, коли можна буде пом'якшувати карантин - Цензор.НЕТ 8372
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А у кого-то баночка с ослиной мочой имеется.
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а вот это не надо, за это = макароны по средам, и вообще .... Путин повесился....(бы... все Путины)
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Гомосятина- это нормальное состояние для 95 квартала. Там через одного, тот пассивный, этот активный, так что чего им бояться компромата на основе гомосятины?
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АЛЬТЕРНАТИВА КАРАНТИНУ в Україні- варіанти Туркмен-баши,ким чен Ира та Бацьки..


ми не шведи з їх довір'ям до порад Влади.
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https://t.me/bnkbel/3405

От пневмонии в витебской больнице скорой медицинской помощи умер гражданин России Даниил Лопатюк. Ему было 25 лет.
"Вчера в Витебске умер мой сын Даня, которого я растил и воспитывал с 2000 по 2012, - пишет отец Даниила Сергей Головач в соцсетях. - Всю прошлую неделю я был в ежедневной переписке с ним, включая воскресенье. Он был в здравии, шутливо писал: "А у нас нет вируса. Усатый сказал".
Вчера ему стало плохо, друг помог доставить его в больницу, Даня умер в реанимации в БСМП в Витебске. Пневмония и астма.
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Можете ли рассказать, все-таки вылечивается ли вирус окончательно или какое-то кол-во сидит и ждет в организме, пока не упадет иммунитет?
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пгавільной догогой ідьотє товарисчь Куди він подінеться....
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Антитела остаются, на какое время - никто не говорит.
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Какая тенденция к уменьшению, если сейчас идет все по нарастающей?
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Просто, у вас разные источники информации.
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Карантин триває вже більше двох тижнів. З 12 березня. Відміняйте.
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Та, иди гуляй!
Собаку возьми у соседа.
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Еще и не начиналось, и не тестировали толком, тестов нормальных нет, а уже исчезло, рассосалось. Волшебники ***, что еще сказать?
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гроші,вже, вкрадено - почалося статистичне виздоровлення
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Тестировать в день надо по 30000 , а не по 3 000 в неделю
В странах , где были массовке тесты, реально эпидемия прекращается.

В Украине надо поставить в городах на дорогах посты С ТЕСТАМИ , каков южной Корее, и тестировать людей без выхода из машин
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Правительство Южной Кореи заявило, что главными принципами борьбы с эпидемией коронавируса COVID-19 являются прозрачность и раннее тестирование. Политика прозрачности предполагает открытость и доступность информации о случаях инфицирования. Вся актуальная информация о заболевших (с подтвержденным диагнозом), а также тех, кто только прошел тестирование на коронавирус, выздоровел или умер, собирается специальным центром при министерстве здравоохранения Республики Корея и доступна широкой общественности. Заболевшему присваивается номер, под которым он и фигурирует в открытых источниках информации. На основании данных банковских карт инфицированного, прочих источников информации о его проживании, работе, перемещениях составляется «карта» потенциальных больных коронавирусом. Информация о пациенте № N рассылается в форме СМС-сообщений всем, кто мог с ним контактировать в последнее время.
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Для упрощения процедуры южнокорейские власти открыли так называемые передвижные медицинские пункты, которые позволяют гражданам сдать анализ, не выходя из автомобиля. В обязательном порядке анализ сдают те, у кого есть симптомы, или те, кто контактировал в инфицированными. В среднем в день тест проходят 10 000-15 000 человек. На 25 марта общее число обследованных составило 357 896 человек,
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Для того чтобы изолировать растущее число зараженных, компании Samsung, LG предоставили свои здания (гостиницы, тренинговые центры), где больные получили возможность временно разместиться. Таким образом, Южной Корее частично удалось снять нагрузку с больниц, которые бы просто не справились с наплывом больных в условиях эпидемии.
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Важной составляющей борьбы с коронавирусом в Южной Корее является относительно высокий уровень гражданской ответственности и коллективизма. Корейцы очень исполнительны в отношении мер, рекомендуемых министерством здравоохранения в период эпидемии: все носят маски, соблюдают правила гигиены, в целом более ответственно относятся к своему здоровью, что в конечном счете содействует общему оздоровлению населения. В свою очередь, правительство Южной Кореи последовательно придерживается принципа прозрачности в части информирования граждан об эпидемии, повышая тем самым доверие и взаимопонимание между властью и обществом.
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Вообще-то он у нас ещё толком не начинался
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сегодня в Харькове должно быть +3 новеньких... если Гепа на ноль не помножит....
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Замість тестування й лікування тенденційне Зомбування Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин - Цензор.НЕТ 7688 Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин - Цензор.НЕТ 266
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Во всём нужно искать что-то хорошее .
В нашей ситуации хорошо уже то , что умершие от вируса хоть не стали потом оживать ...
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зато выздоровевшие, на примере Полякова - живут теперь без мозга.....хотя тоже спорно - был ли он там до этого....
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карантин незаконный!
рада только после подачи преза о ЧС(НС) может принять, а тут..... ну какабычна.
в суде о штрафе - предъявить конституцию и ссудья обосрется. пригрозить подать в ЕСПЧ если что. пошли они на Путина, такие умные. аваков, вы озверел?
ДБЛБЛД
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у себя в россии расскажи на каком-то паблике.. Вже є тенденція до зменшення кількості нових випадків COVID-19, - у ЦГЗ розповіли, коли можна буде пом'якшувати карантин - Цензор.НЕТ 3063
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Ты это антиколорадосу скажи, вот:
https://defence-line.org/2020/04/plintusa-net/
умничать будет мне тут еще бл..ин
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зеленые долбодятлы перестали тестировать граждан - получили "тенденцию к уменьшению больных".
ей чуваки и чувихи из лагеря "73%", хоть теперь вы понимаете, каких идиотов вы привели к власти?!
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Это у Бацьки эфктивные методы на эту провакацию и результаты тоже. А унас Клоунада кто на что учился.
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700 хворих, 13 померлих на вчора. А в астальном, прєкрасная маркиза... Вже є тенденція до зменшення кількості нових випадків COVID-19, - у ЦГЗ розповіли, коли можна буде пом'якшувати карантин - Цензор.НЕТ 696
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На графике заболевших наблюдается параболический рост но каким то зеленым депилам видится тенденция к уменьшению. Депилы, вы еще даже тестить людей не начинали!
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Епідеміолог уточнив, що в разі реального зниження захворюваності питання пом'якшення карантинних обмежень буде розглядатися.

BІДСУТНІСТЬ НОВИН ТЕЖ НОВИНА?
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это северный Казакстан (Ахтубинск) там рузькие луди живут, им подходит.
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Дурь полная. Это только в Украине смогли управлять эпидемией регулируя её количеством тестов. Советский лозунг "нет человека нет проблемы" снова гордо реет над ОФ, КМ, ВР.
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не пи...ди.
Кндр,туркменистан,таджикистан ПІШЛИ КУДИ ДАЛІ..
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Таким образом, государство продолжает злостно нарушать Конституцию.
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Настораживает, мягко говоря, то, что под предлогом коронавируса будет организован электронный концлагерь - раз, волюнтаристская высылка на обсервацию в поле - два, вмешательство в частную жизнь - три, унижение намордниками - четыре, принуждение безропотно выполнять команды начальства - пять и так далее. Порядок перечисления не принципиален.
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да, и послабление придуманного во многом карантина лишь временное, за которым могут последовать новые невиданные запреты, скажем, содержать собак - артподготовка уже началась, мол, лев в зоо болен, кошка подхватила корону, вирус от собаки передался хозяину, значит, надо хозяина защитить от его собаки и так далее
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Когда члена семьи похоронят-тогда плебс поймет,что "ограничение свободы" и "унижение намордниками"-не такая уж и страшная вещь.
Удивляет,как жители некоторых стран,напр,Японии показывают высокий уровень самодисциплины,сами,при малейшем заболевании гриппом одевали всегда маски,и т.д.
Наш народ,пока не вымрет наполовину-не дойдет.
Хоть сам заболел бы-это его личное дело,но он тысячи заразит.
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карантин-некарантин, загалом це не дає картини
поширювання зарази..

щоб робити висновки потрібно масове і попереджувальне тестування,
а не маніпулювання цифрами, коли тести робляться тільки померлим
і їх родичам..

там де влада маніпулює або може маніпулювати цифрами,
щоб використати за-для маніпулюванням суспільством,
потрібен альтернативний підрахунок
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По логике карантин должен вводится поэтапно. И только после того ,как выполнен полностью и проконтролирован первый этап переходить к более жесткому второму
и так далее.
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ОРЗ мирового масштаба. Прививочка общемировая от доверия к интернету, гуглу и фейкам. Власть подмахивает. Скажи против кого голосовал и я скажу кто ты ))))
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