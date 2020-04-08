 Уже есть тенденция к уменьшению количества новых случаев COVID-19, - в ЦОЗ рассказали, когда можно будет смягчать карантин

Об этом заявил начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями Центра общественного здоровья Роман Родына, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske.
По его словам, уже есть определенная тенденция к уменьшению количества новых случаев инфицирования. Родына считает, что это доказывает - карантине мероприятия "реально действуют".
"Значит ли это, что их надо быстро отменять? По моему мнению, их еще рано отменять, потому что мы должны будем увидеть устойчивую тенденцию к снижению", - сказал он.
Эпидемиолог уточнил, что в случае реального снижения заболеваемости вопрос смягчения карантина будет рассматриваться.
"Если мы будем видеть, что это устойчивая тенденция, не зависящая ни от одного фактора - выходной день, не выходной - то обычный такой вопрос будет нарушен (о смягчении карантина. - Ред.). Что надо делать для этого? Я хочу, чтобы мы продолжали делать те ограничительные меры, которые сейчас введены", - подытожил Родына.
Ранее СМИ сообщали, что украинская власть рассматривает поэтапное смягчение карантина, которое должно начаться уже с 14 апреля.
https://tjournal.ru/news/156082-patriarh-kirill-proehal-po-moskve-s-ikonoy-protiv-koronavirusa-kak-eto-vyglyadelo
Ну не поверю шоб на Зелю не имела гебня компромата. - подмешали что-то, сняли и вот - делай то шо скажем, а не то....("гей-порно")
ми не шведи з їх довір'ям до порад Влади.
От пневмонии в витебской больнице скорой медицинской помощи умер гражданин России Даниил Лопатюк. Ему было 25 лет.
"Вчера в Витебске умер мой сын Даня, которого я растил и воспитывал с 2000 по 2012, - пишет отец Даниила Сергей Головач в соцсетях. - Всю прошлую неделю я был в ежедневной переписке с ним, включая воскресенье. Он был в здравии, шутливо писал: "А у нас нет вируса. Усатый сказал".
Вчера ему стало плохо, друг помог доставить его в больницу, Даня умер в реанимации в БСМП в Витебске. Пневмония и астма.
Собаку возьми у соседа.
В странах , где были массовке тесты, реально эпидемия прекращается.
В Украине надо поставить в городах на дорогах посты С ТЕСТАМИ , каков южной Корее, и тестировать людей без выхода из машин
В нашей ситуации хорошо уже то , что умершие от вируса хоть не стали потом оживать ...
рада только после подачи преза о ЧС(НС) может принять, а тут..... ну какабычна.
в суде о штрафе - предъявить конституцию и ссудья обосрется. пригрозить подать в ЕСПЧ если что. пошли они на Путина, такие умные. аваков, вы озверел?
ДБЛБЛД
https://defence-line.org/2020/04/plintusa-net/
умничать будет мне тут еще бл..ин
ей чуваки и чувихи из лагеря "73%", хоть теперь вы понимаете, каких идиотов вы привели к власти?!
BІДСУТНІСТЬ НОВИН ТЕЖ НОВИНА?
Кндр,туркменистан,таджикистан ПІШЛИ КУДИ ДАЛІ..
Удивляет,как жители некоторых стран,напр,Японии показывают высокий уровень самодисциплины,сами,при малейшем заболевании гриппом одевали всегда маски,и т.д.
Наш народ,пока не вымрет наполовину-не дойдет.
Хоть сам заболел бы-это его личное дело,но он тысячи заразит.
поширювання зарази..
щоб робити висновки потрібно масове і попереджувальне тестування,
а не маніпулювання цифрами, коли тести робляться тільки померлим
і їх родичам..
там де влада маніпулює або може маніпулювати цифрами,
щоб використати за-для маніпулюванням суспільством,
потрібен альтернативний підрахунок
и так далее.