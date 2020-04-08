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 Франция ввела спецразрешения для въезда в страну

Министерство внутренних дел Франции ввело въезд в страну по специальным разрешениям с 8 апреля в рамках введенного чрезвычайного положения из-за вспышки COVID-19.

Об этом говорится в сообщении французского министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 8 апреля, все люди, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита. Сам документ будет иметь три вида: для въезда из-за границы, для въезда на заморские французские территории и для перемещения по материковой Франции и заморские владения.

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Во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 людей, у которых было установлено заражения новым коронавирусом. Таким образом, Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч.

Источник: https://censor.net.ua/n3187492
 
 
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Смешно .
Де Голь пол-Африки в страну завёз , вокруг одни нигеры и арабы , а теперь , стыць-****** , разрешение нужно !
Поздновато пить боржоми ...
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Если вы скажете ниҐҐеру шобы он ишел работа, то он скажет, что вы расист Франция ввела спецразрешения для въезда в страну - Цензор.НЕТ 1189
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У всех арабов с неграми есть спецразрешение от трясущейся бабки шмеркель, им даже паспорт не нужен.
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Захищає своїх хворих від здорових(ляжка) Франция ввела спецразрешения для въезда в страну - Цензор.НЕТ 1612
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