 Франция ввела спецразрешения для въезда в страну

Об этом говорится в сообщении французского министерства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

С 8 апреля, все люди, которые хотят въехать во Францию, должны получить специальное разрешение, где будут указаны причины и цель визита. Сам документ будет иметь три вида: для въезда из-за границы, для въезда на заморские французские территории и для перемещения по материковой Франции и заморские владения.

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Во Франции по состоянию на вторник, 7 апреля, умерли 10238 людей, у которых было установлено заражения новым коронавирусом. Таким образом, Франция стала четвертой страной в мире после Италии, Испании и США, где количество летальных случаев от коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч.