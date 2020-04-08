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 За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

За один день в Соединенных Штатах зарегистрировали 1736 смертей от коронавируса. Это самая большая цифра с начала эпидемии.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира, а также CNN, передает Цензор.НЕТ

Предыдущий антирекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля)

Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 844 человека, побороли болезнь – 21 849.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США испытывают 10 лекарств и две потенциальные вакцины от коронавируса, - Трамп

За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 01
За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 02
За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии 03

Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке – 4 тысячи. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистики жертв вируса.

Всего в США зарегистрировали 398 тысяч заражений.

Источник: https://censor.net.ua/n3187487
 
 
 Топ комментарии
 
Китай явно поскромничал со статистикой.
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Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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А родичі розповідають що в США антибібіотики порецептах лікаря. Хоча можна напівлегально їх купити в якихось "руских аптеках".
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Ну так бизнес превыше всего, комуняки побоялись быть запечатанными от всего мира.
Также уверен, что дали взятку ВОЗ, чтобы те закрыли глаза.
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Каждая эпидемия вначале проходит фазу экспоненциального роста. Для такого роста характерно, что кол-во умерших увеличивается за день примерно на один и тот же процент. Т.е. рекордная смертность каждый день.Так что причин для дополнительной истерии нет. С истерией и так переборчик.
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математика это сложно, но полезно За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии - Цензор.НЕТ 3361
сколько "зябликов" вполювал седня?)
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Будет бред нести. В школу, за парту.
Экспоненциальный рост - возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.
Т.е. в данном конкретном случае мы имеем дело не с линейный ростом, являющимся результатом многократно ДОБАВЛЕНИЯ постоянной, а с экспоненциальным ростом, являющимся результатом многократного УМНОЖЕНИЯ.
Какой на хрен "примерно на один и тот же процент"?
Вы хоть график экспотенциального роста в глаза видели?
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Всегда умиляют невежды, поучающие профессионалов. Почитайте пособия по элементарной математике. Может и наступит прояснение.
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Еще раз - в школу, недоросль.
Изучать график экспотенциального роста.
На "примерно один и тот же процент".
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Вы не только невежда Вы ещё и невежа. Извольте сударь сходить на интравагинальную экскурсию. Больше Ваш бред не читаю.
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В школу.
Там научат понимать разницу между предлогами "на" и "в".
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Та нет истерии «обычный грипп», как и в прошлом году, люди только мрут 1-2 недели не поняв чем заболели.
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Врать-то зачем? Истерия есть. Не "обычный грипп" , а "злой грипп" с точки зрения эпидемиологии. Ну и фашистскими карантинами людей добивают.
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Интересно а как смертность от других причин изменилась из за короновируса?
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Судя по всему Трамп не справился с ситуацией и на выборах потеряет сторонников. Одно то что нет масок и он предлагает их шить дома чего стоит.
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Да ему грозит суд что обосрался и не объявил сразу - атас., хотя ЦРУ предупреждало: Китай лжет. И ВОЗ тоже там. Так шо дедушка по уши уже вляпался, не говоря уж про трения с Пусиным.
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Этот рыжый поц больше доверяет "другу Володье", чем американской разведке. Так что ничего удивительного.
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"Сан-Франциско город в стиле диско"... Співала колись якась кацапська попгрупа і тепер там у них по всій країні таке "диско"...
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Ага , еще этот Габрей призывал не очень усердно бороться с короновирусом. На Цензоре выходила отдельная тема с таким заголовком. Если отлистать новости назад, то можно найти.
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борись не борись, короновирус ОРВИ так что переболеем все, многие даже и незаметят
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Отличный настрой, как говорил Гитлер - нации нужны здоровы люди, больные пусть умрут.
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короновирус малоопасан и не смертельны сам по себе,
Его смертельным делают лекарства на которые подсадили врачи людей.
Врачи в США сделали людей наркоманами лекарств, они уже " ЖИТЬ НЕ МОГУТ" без того чтобы не проглотить таблетку, только что сразу к врачу за таблеткой.
Врачи здорового человека могут залечить до смерти
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Дарвинист,
Природа отобрала вирус для которого лекарства сердечникам, гипертоникам, диабетикам .. являются благоприятной средой
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в своё время меня поразил такой факт: американцы на еду и на медицину (таблетки в том числе) тратят одинаковый процент дохода 12.5.
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А родичі розповідають що в США антибібіотики порецептах лікаря. Хоча можна напівлегально їх купити в якихось "руских аптеках".
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ну так то их зароботок выписывать рецепты.
того же Майкла Джексона врач подсадил на таблетки и сделал наркоманом тех таблеток, без таблеток у него "ломка" уже была и дозу нужно было увеличивать что бы прошла та "ломка" аж до той что его убила
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С этим полностью согласен. Как-то познакомился с американцем, он приезжал по делам бизнеса на завод. Он ежедневно утром доставал волшебную коробочку с ячейками для лекарств и съедал десяток разноцветных таблеток и капсул. На вопрос зачем он это пьет ответил, что эту хрень прописал личный доктор. Жрут всякую дрянь, а потом толстеют и убивают иммунитет. Они даже трахнуть без виагры не в силах. Зомби по-американски. Нам такой хоккей не нужен.
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Через 2-3 недели в Украине. Как раз у нас карантин ослабят...
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Я думаю , что Украина так страдать не будет. Мы Православные и не приняли то беззаконие и мракобесие , что приняли европейцы и американцы. Спасибо нашим православным и националистам , что педиков на гей-парадах прессовали.Все это испытание от Бога. Мы прошли его.А это наказание пошло типа то , что получили Содом и Гомора. Я об этом раньше вещал. Многие тут ухмылялись. А оно вон как пошло. Господи , Спаси верных Тебе чад своих-Православных Христиан.
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нехило косит! потери больше, чем на войне!
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Ты содомитов в рясе не видел или секс шопов мало тебе на улицах?Сейчас почти любая малолетка шо уже шпилится и письку бреет и в черный ход пускает с этим интернетом а люди в семьях игрушки покупают , у детей на смартфонах в истории посмотри шо они смотрят ,ты прикалуешся или заболел?
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Тебе на дурку надо. Назови хоть одну Заповедь, чтобы православные попы не извратили.
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Я вчера разговаривал с американцем. Сказал по меньше верьте рашинской пропаганде Количество умирающих как обычно. Главное что литр бензина по 25 центов.
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Ted 7b76f4bb Сказал по меньше верьте рашинской пропаганде Количество умирающих как обычно.

Так никто и не верит. А "как обычно" это как? Где-то так, примерно?
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Как обычно это в том же количестве что и без вируса.
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25 центов за литр бенза? А чего такая разница с европой. Здесь 1.50€
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взагалі-то 1.90 за галон, що дає десь 50 центів за літр. в Європі основну ціну бензину складають акцизи і податки.
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