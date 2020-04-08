 За сутки в США от COVID-19 умерли 1736 человек - наибольшее количество с начала эпидемии

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и мира, а также CNN, передает Цензор.НЕТ
Предыдущий антирекорд составлял 1344 смерти за один день (4 апреля)
Жертвами коронавируса в Соединенных Штатах стали 12 844 человека, побороли болезнь – 21 849.
Больше всего смертей зафиксировали в Нью-Йорке – 4 тысячи. По словам властей города, люди, которые умирали дома и имели подтвержденный COVID-19, также будут учитываться в общей статистики жертв вируса.
Всего в США зарегистрировали 398 тысяч заражений.
Также уверен, что дали взятку ВОЗ, чтобы те закрыли глаза.
сколько "зябликов" вполювал седня?)
Экспоненциальный рост - возрастание величины, когда скорость роста пропорциональна значению самой величины.
Т.е. в данном конкретном случае мы имеем дело не с линейный ростом, являющимся результатом многократно ДОБАВЛЕНИЯ постоянной, а с экспоненциальным ростом, являющимся результатом многократного УМНОЖЕНИЯ.
Какой на хрен "примерно на один и тот же процент"?
Вы хоть график экспотенциального роста в глаза видели?
Изучать график экспотенциального роста.
На "примерно один и тот же процент".
Там научат понимать разницу между предлогами "на" и "в".
Его смертельным делают лекарства на которые подсадили врачи людей.
Врачи в США сделали людей наркоманами лекарств, они уже " ЖИТЬ НЕ МОГУТ" без того чтобы не проглотить таблетку, только что сразу к врачу за таблеткой.
Врачи здорового человека могут залечить до смерти
Природа отобрала вирус для которого лекарства сердечникам, гипертоникам, диабетикам .. являются благоприятной средой
того же Майкла Джексона врач подсадил на таблетки и сделал наркоманом тех таблеток, без таблеток у него "ломка" уже была и дозу нужно было увеличивать что бы прошла та "ломка" аж до той что его убила
Так никто и не верит. А "как обычно" это как? Где-то так, примерно?