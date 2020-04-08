 На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах.

В настоящее время огонь по периметру около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей", - написал он.

По словам Холода, подозревают, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

"Ситуация под контролем, однако гореть, как говорят спасатели, будет как минимум до завтрашнего обеда", - сообщил он.

В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили Интерфакс-Украина, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.

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"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.





Фото: Холод/Facebook