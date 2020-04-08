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Все про:Львовщина (1893) мусор (437) пожар (3972) свалка (161)

 На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка. ФОТОрепортаж

Во Львовской области загорелась Новояворовская мусоросвалка.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Львовской ОГА Юрий Холод, передает Цензор.НЕТ.

"По информации от ГСЧС, на месте работают 12 пожарных машин, привлечены спасатели из воинской части в Старычах.
В настоящее время огонь по периметру около 2,5 га. Одновременно пожар пытаются погасить 70 спасателей", - написал он.

По словам Холода, подозревают, что огонь распространился от сжигания сухой травы.

На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 01

"Ситуация под контролем, однако гореть, как говорят спасатели, будет как минимум до завтрашнего обеда", - сообщил он.

На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 02

В пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области сообщили Интерфакс-Украина, что гасить пожар начали в 15:00, а площадь пожара составляет 1,8 га.

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"Сегодня потушили 0,8 га. В 22:00 тушение пожара приостановили, возобновится завтра с шести утра", - сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС во Львовской области.

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На Львовщине горит новояворовская мусорная свалка 04
Фото: Холод/Facebook

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Источник: https://censor.net.ua/n3187486
 
 
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Копати їм як мінімум 50 км. На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище - Цензор.НЕТ 8807
А що там чувачки на столику з написом "штаб" втихаря шашличок на шпаги насиляють?
Мінералка типу,для гасінна "вогняної води",знаєм, типові "штабісти"! На Львівщині горить новояворівське сміттєзвалище - Цензор.НЕТ 9575
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Бл... ть, на нормальную пожарную машину денег нет, какая-то развалюха на первом фото. Зато на пафосный столик с надписью штаб нашли! Первое фото с пожаркой как символ коррупции!
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Сумно, що найбільш європейське місто в Україні досі не навчилось сортувати сміття.
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Опять виноват Садовой - так решил тот "штаб" на колёсиках.
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