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 США испытывают 10 лекарств и две потенциальные вакцины от коронавируса, - Трамп

В США сейчас испытывают десять лекарств для лечения коронавируса

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"В настоящий момент проходят испытания 10 лекарств. В ближайшее время последуют еще 15 (лекарств. - Ред.)", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, активные клинические испытания также проходят две потенциальные вакцины.

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"Мы делаем все, что в наших силах, для того, чтобы обеспечить поставки медицинских товаров и ускорить производство жизненно необходимых лекарств", - отметил Трамп.

Источник: https://censor.net.ua/n3187485
 
   
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Українською (варіант 1) Українською (варіант 2) Німецькою
«Спочатку вони прийшли за євреями.
Я мовчав, я не був євреєм.

Потім вони прийшли за комуністами.
Я мовчав, я не був комуністом.

Потім вони прийшли за профспілковими працівниками.
Я мовчав, я не був профспілковим працівником.

Потім вони прийшли за 60-річними
І не залишилося нікого, хто міг би допомогти мені»
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Очень хорошо. Но это для американцев, а что делаю наши родные исследователи?
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Работают не покладая рук,бабки надо списывать.
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