 COVID-19: в мире заболели более 1 млн 430 тыс. человек, умерли - 82,1 тыс., выздоровели - 301,1 тыс.. ИНФОГРАФИКА

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру.

Победили болезнь за это время 301 130 человек. Также во всем мире зарегистрировали 82 119 (74 807 за вчера) летальных случаев.

Лидером по количеству случаев заражений остаются США. Случаи заражения зафиксированы во всех 50 американских штатах, число умерших достигло 12 895 человек, только в Нью-Йорке скончались 4 009 человек. Число выздоровевших достигло 22 224, заболевших - 398 809.

В Италии за это время заболели 135 586 человек. В то же время умерли 17 127, вылечились 24 392 человек.

Испания сообщает о 141 942 инфицированных. Среди них 43 208 выздоровели, 14 045 человек умер.

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Больше всего летальных случаев зарегистрировали в Италии, в Испании, США и Франции.

Так, во Франции умерли 10 343 человек, в Германии - 2 016, в Великобритании – 6 171, в Иране – 3 872, в Нидерландах – 2 108, Бельгии - 2 035, в Турции - 725.

В РФ и число зараженных достигло 7 497 человек, умерли - 58; в Беларуси - 861, умерли - 13; в Польше - 4 848, умерли - 129; в Молдове - 1 056, умерли - 22; в Венгрии - 817, умерли - 47; в Румынии - 4 417, умерли - 197; в Словакии - 581, умерли - 2.

Напомним, по состоянию на утро 7 апреля в Украине подтверждены 1462 случаев COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели.