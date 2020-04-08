 "Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме.
При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.
"Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.
"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.
Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ.- Ред.)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.
Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование.
"Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.
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ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...
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Хотя да - НЕ организатором, а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
Есть масса выступлений Трампа, где он говорит о том, что это простой грипп,и он ничего закрывать не собирается.
Конечно, пандемию недооценили, понадеялись на свою мощную медицину. В этом никто не виноват , по большому счету, так как ситуация новая для всего человечества, но вот так вот свинтиться посредине и нагло лгать- это просто не уровень президента Штатов. Это скорее про *****, к выходкам которого все привыкли и даже не обращают в6имания, шо воно меле.
Но потом уже , когда вспыхнула Европа , закрывать китай уже стало бесполезно.
Теперь китайцы 'выздоровели' якобы, им рукоплещет весь мир , и о6и уже готовы снабжать всех своими свеже изготовленными масочками и тест системами.
Да на них в суд нужно подавать! Чтоб они платили по счётам за то, что заразили человечество! И ещё неизвестно , когда это закончится, и какими мы выйдем из этого абзаца.
Мир, который сидит под карантином, не стоит того чтобы быть названным ни цивилизованным ни демократическим.
Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...
Все международные организации нужно пинать время от времени..
Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...
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а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
как только общество забывает о морали - заболевает - возникают такие проблемы.
продажность, парады *********, борьба за права животных когда топчутся права людей, целования с диктаторами и т.п.
человек, не способный мыслить - просто животное,
общество без морали - больное стадо...