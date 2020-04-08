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Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
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 "Они ошиблись по многим вопросам", - Трамп подумывает приостановить финансирование ВОЗ

Президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ принимала неудачные решения в ситуации с коронавирусом COVID-19, и потому он обдумывает, в каком объёме ее следует в дальнейшем финансировать.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"ВОЗ получает очень большие деньги от США", - напомнил он на брифинге в Белом доме.

При этом Трамп напомнил, что изначально в ВОЗ были несогласны с его решением закрыть границу с Китаем, чтобы сдержать распространение вируса.

"Они ошиблись по многим вопросам, кажется, что они занимали крайне прокитайскую позицию", - заявил Трамп.

"Они не пробили вовремя тревогу. Вероятно, им следовало начать действовать на несколько месяцев раньше", - добавил он.

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Поэтому, по словам президента, "мы посмотрим, за что мы платим (ВОЗ.- Ред.)". В связи с этим он намерен "очень решительно приостановить" финансирование деятельности этой организации.

Позже, отвечая на уточняющий вопрос журналиста о том, разумно ли в разгар пандемии корнавируса замораживать финансирование ВОЗ, Трамп уточнил, что пока все-таки не прекращает финансирование.

"Я сказал, что мы будем рассматривать этот вопрос", - сказал президент США.

Источник: https://censor.net.ua/n3187482
 
 
 Топ комментарии
 
COVID 19:

Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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В возе сидит ставленник Китая . Он полностью лоббировал их интересы , скрывал реальную ситуациюи вводил в заблуждение мир. Благодаря этому козлу , носители вируса разлетались по всему миру ☝️☝️☝️
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Молодец Трамп... - дал пощечину..

Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...

Все международные организации нужно пинать время от времени..
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Это такая же бессмысленная организация как и оон
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они сразу сказали, что надо вводить карантинные меры, а кое кто сказал, что не надо. а теперь прозрел
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Ну, не организаторы, просто типичные бюрократы. Они действительно не в состоянии реагировать на новые угрозы. А вес имеют. Ну, или пока что имели.
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видео глянул?

Хотя да - НЕ организатором, а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
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Нет. ВОЗ постоянно преуменьшала опасность, я много раз замечал. США изначально принимали очень жесткие карантинные меры в отношении Китая, если бы вирус не попал в Европу, в США его не было бы. Но Европе было пох, она слушала ВОЗ. И дослушалась.
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Он просто попытался перевести стрелки. Но 'рукописи не горят'.
Есть масса выступлений Трампа, где он говорит о том, что это простой грипп,и он ничего закрывать не собирается.
Конечно, пандемию недооценили, понадеялись на свою мощную медицину. В этом никто не виноват , по большому счету, так как ситуация новая для всего человечества, но вот так вот свинтиться посредине и нагло лгать- это просто не уровень президента Штатов. Это скорее про *****, к выходкам которого все привыкли и даже не обращают в6имания, шо воно меле.
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В возе сидит ставленник Китая . Он полностью лоббировал их интересы , скрывал реальную ситуациюи вводил в заблуждение мир. Благодаря этому козлу , носители вируса разлетались по всему миру ☝️☝️☝️
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Да, человечеству нужно было просто изолировать изначально Китай. А вместо этого поиграли в демократию , теперь на карантине практически весь цивилизованный мир.
Но потом уже , когда вспыхнула Европа , закрывать китай уже стало бесполезно.
Теперь китайцы 'выздоровели' якобы, им рукоплещет весь мир , и о6и уже готовы снабжать всех своими свеже изготовленными масочками и тест системами.
Да на них в суд нужно подавать! Чтоб они платили по счётам за то, что заразили человечество! И ещё неизвестно , когда это закончится, и какими мы выйдем из этого абзаца.
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Я понимаю, танюш, что демократия тебе приятна лишь частично. В той части, которая предписывает уважать твои права... Тому кто не чихает вполне может показаться разумной и даже истинно демократичной (вспомним социалистическую демократию и демократический централизм) идея сжигать на месте из огнемётов каждого, кто чихнул...
Мир, который сидит под карантином, не стоит того чтобы быть названным ни цивилизованным ни демократическим.
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Согласен на все сто! Эта зараза будет похлеще кризиса 2008г. и человечество дорого заплатит за китайские выкрутасы. Я бы на эту страну подал в суд и заставил бы заплатить за все смерти по их вине!
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Молодец Трамп... - дал пощечину..

Может закрывать ВОЗ и не надо, но попинать ее ногами и сократить дармоедов, которые там окопались очень даже нужно...

Все международные организации нужно пинать время от времени..
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Караул! Дармоедов и бездельников обижают!
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COVID 19:

Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію?
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І помилились, і відмтились бездіяльністю. Міжнародні структури себе вичерпали. Вони стали статистами.
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если б же были хотя бы статистами - хуже - тоталитарные режимы их покупают и они работают во вред...
.
ВОЗ и есть организатором пандемии на планете!...

.
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точнее будет НЕ "...организатором..."

а при умышленном попустительстве ВОЗ пошла пандемия...
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Ни он не готов к этой ситуации, ни сама ВООЗ не готова была к ней. Собственно никакой готовности обеих мы не видим и дальше...
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В мировом порядке есть одна особенность. Такой себе закон который люди никак не выучат. Это первостепенные принципы. Заметьте, как только мир , разные страны имеющие потенциал, начинают на первое место ставить обогащение любой ценой, любой моралью, любыми способами, и частенько скотскими, - проблемы, при чем серьёзные, начинаются у всех, не только у бедных стран но и у самых богатых. тот же трамп - не исключение. Это один из ,на самом деле - худших лидеров США по их истории. Он тоже слишком любит неправедное бабло как для президента страны тем более такой. Поэтому пусть на себя тоже пеняет. Это не очень умный ,совсем не "супербизнесмен" как нам врали, уклонист от налогов и нарушитель Конституции США. Поэтому ему обвинять таких как сам - ну "чья бы корова мычала.." Та вот, - суть мирового достатка спокойствия и порядка , это - принципиальная , справедливая страна - мировой жандарм, которая очень хорошо понимает на чем стоит в этом мире отсутствие войн, спокойствие и зарабатывание всех, прогресс и экономический рост всех и взаимовыгодная торговля всех .И когда благосостояние общее станет довольно приличное - есть шанс что человечество вплотную займётся экологией и защитой своего здоровья. А пока возможны лидеры государств с манией бабла как первостепенное задание - будут идти вниз все. Сколько ещё нужно десятилетий что бы люди это поняли и прекратили слушать байки и выбирать придурков во власть?
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а это закономерность...
как только общество забывает о морали - заболевает - возникают такие проблемы.

продажность, парады *********, борьба за права животных когда топчутся права людей, целования с диктаторами и т.п.

человек, не способный мыслить - просто животное,
общество без морали - больное стадо...
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В большинстве случаев всякие ВОЗ, ООНы, ЕСы просто бюрократические сверхконторы, отстойники всяких экс- отставников, блатных и прочее. Изначальная идея была правильная и благородная, но, как всегда бывало в истории человечества и с бюрократическими структурами, в частности, загнила, забродила и превратилась....
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