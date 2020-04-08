 Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер

Об этом в программе "Отражение" на телеканале А/ТВК 7 апреля сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы рассматриваем сейчас возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы с группой специалистов, в частности врачей, инспектировали стадион. И в ближайшее время мы определимся с этим, сможем ли мы в тех боксах, которые мы там имеем, а там можно разместить большое количество людей, фактически сделать такой госпиталь. На базе "Металлист", которая в поселке Высоком (на Харьковщине. - Ред.), у нас есть возможность разместить большое количество людей. И мы определяемся, будем ли использовать как места для обсервации, будет ли это госпиталь", - сказал Кучер.

"Но именно на стадионе "Металлист", это 100%, получили подтверждение от врачей, от специалистов, что там можно быстро развернуть госпиталь", - добавил он.

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Напомним, на утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели. В Харьковкой области пока 1 случай коронавируса.