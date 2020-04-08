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 Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер

Стадион "Металлист" рассматривается как место размещения пациентов с коронавирусом.

Об этом в программе "Отражение" на телеканале А/ТВК 7 апреля сказал председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы рассматриваем сейчас возможность развернуть такой госпиталь на нашем "Металлисте". Уже мы с группой специалистов, в частности врачей, инспектировали стадион. И в ближайшее время мы определимся с этим, сможем ли мы в тех боксах, которые мы там имеем, а там можно разместить большое количество людей, фактически сделать такой госпиталь. На базе "Металлист", которая в поселке Высоком (на Харьковщине. - Ред.), у нас есть возможность разместить большое количество людей. И мы определяемся, будем ли использовать как места для обсервации, будет ли это госпиталь", - сказал Кучер.

"Но именно на стадионе "Металлист", это 100%, получили подтверждение от врачей, от специалистов, что там можно быстро развернуть госпиталь", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У замглавы Харьковского облсовета Скоробагача подтвердили COVID-19, 9 контактировавших с ним самоизолировались, - глава облсовета Чернов

Напомним, на утро 7 апреля зафиксированы 1462 случая COVID-19 в Украине, 45 человек умерли, 28 - выздоровели. В Харьковкой области пока 1 случай коронавируса.

Источник: https://censor.net.ua/n3187479
 
 
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І списати купу грошей.Ну не буде в нас італійського варіанту.Якби цього деякі особи не хотіли.
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В Харьковской области +3 случая коронавируса!!! Это инсайдер-инфа, завтра объявят официально! Госпиталь для больных СOVID-19 могут развернуть на стадионе "Металлист" в Харькове, - глава ОГА Кучер - Цензор.НЕТ 9809
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В Украине сделано 6 385 тестов. И каждый пятый - положительный. При этом главный санитарный врач говорит о том, что большее тестов делать не стоит...

Ибо каждый пятый... Ибо тогда крайне сложно рапортовать про успехи... Ибо лучше не стоит...
пздц
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Монахов,иди в монахи,Там тесты не делают-дрова колют,воду носят для братии-спасесся!
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И подогнать рефрижераторы для трупов и передвижные крематории? И в Харькове комендантский час? Высунулся из подъезда-очередь из автомата в морду. Всем ти-их-а! Кто не спрятался-я не виноват.
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Hanna

@HannaGun


Всі побачили як швидко та оперативно можна змусити вас сидіти вдома та виконувати правила? Так само, при бажанні, можна побороти корупцію на всіх рівнях, реформувати судову систему, провести люстрацію в держ.органах. І все це робиться зверху. А не "починається з вашого під'їзду".
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Они там совсем охренели? По ночам температура воздуха почти нулевая, а они людей с температурой собираются на стадионе размещать. Тогда уж сразу на кладбищах, в ямах.
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охреневших там не будет. а так на шару собьют температуру. ну или трупы заморозят.
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