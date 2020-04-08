 Татаров, которого теперь планируют назначить замглавы Офиса Президента, публично легитимизировал преступления на Майдане, - Закревская

Об этом пишет в Facebook адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

Она приводит ссылку на видео, где Олег Татаров "откровенно лжет о событиях в переулке Крепостном и на Щорса 23.01.2014 г.".

"И врет он не просто так, а чтобы легитимизировать преступления - зверские избиения, пытки, уничтожение автомобилей протестующих в ходе спецоперации (организованных преступных действий), которую планировали и в которой участвовали "беркута", бноновцы, криминальная милиция, титушки, руководство Киевским главком и МВД. Избитых протестующих тогда задержали, большинство бросили под стражу, инкриминировали, как и сообщает Татаров, хулиганские действия и массовые беспорядки.

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То, что он врет, уже установлено приговорам суда, вступившими в законную силу. По части фигурантов. По всем другим фигурантам продолжаются судебные процессы. Всего более двух десятков обвиняемых", - отмечает она.

По информации Инициативной группы пострадавших и раненых на Майдане, в Офисе Президента готовится назначение на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова.

"По замыслу, должность второго заместителя Андрея Смирнова должны разделить и под Татарова отдать надзор за Офисом Генпрокурора, ГБР и МВД. То есть человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления. Ранее Татарова пытались назначить заместителем директора ГБР - в пару к Бабикову. Тогда "не срослось", - говорится в сообщении.

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Активисты призывают к ответу власть, в том числе президента.