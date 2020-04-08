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Все про:преступления против Майдана (122) Закревская Евгения (66)

 Татаров, которого теперь планируют назначить замглавы Офиса Президента, публично легитимизировал преступления на Майдане, - Закревская

По информации Инициативной группы пострадавших и раненых на Майдане Олега Татарова планируют назначить заместителем главы Офиса Президента.

Об этом пишет в Facebook адвокат Евгения Закревская, передает Цензор.НЕТ.

Она приводит ссылку на видео, где Олег Татаров "откровенно лжет о событиях в переулке Крепостном и на Щорса 23.01.2014 г.".

"И врет он не просто так, а чтобы легитимизировать преступления - зверские избиения, пытки, уничтожение автомобилей протестующих в ходе спецоперации (организованных преступных действий), которую планировали и в которой участвовали "беркута", бноновцы, криминальная милиция, титушки, руководство Киевским главком и МВД. Избитых протестующих тогда задержали, большинство бросили под стражу, инкриминировали, как и сообщает Татаров, хулиганские действия и массовые беспорядки.

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То, что он врет, уже установлено приговорам суда, вступившими в законную силу. По части фигурантов. По всем другим фигурантам продолжаются судебные процессы. Всего более двух десятков обвиняемых", - отмечает она.

Татаров, которого теперь планируют назначить замглавы Офиса Президента, публично легитимизировал преступления на Майдане, - Закревская 01

По информации Инициативной группы пострадавших и раненых на Майдане, в Офисе Президента готовится назначение на должность заместителя председателя ОПУ еще одного человека времен Януковича-Захарченко - заместителя начальника главного следственного управления МВД того времени Олега Татарова.

"По замыслу, должность второго заместителя Андрея Смирнова должны разделить и под Татарова отдать надзор за Офисом Генпрокурора, ГБР и МВД. То есть человек, который был непосредственно причастен к преследованиям майдановцев, теперь должен возглавить весь правоохранительный блок, который призван расследовать эти преступления. Ранее Татарова пытались назначить заместителем директора ГБР - в пару к Бабикову. Тогда "не срослось", - говорится в сообщении.

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Активисты призывают к ответу власть, в том числе президента.

Татаров, которого теперь планируют назначить замглавы Офиса Президента, публично легитимизировал преступления на Майдане, - Закревская 02

Источник: https://censor.net.ua/n3187478
 
 
 Топ комментарии
 
Команда Зеленского медленно, но уверенно расставляет антиукраинские, пророссийские силы на ключевых постах в государстве. Портнов был прав, когда говорил, что ползучий реванш успешен.
Не могу не "поблагодарить" избирателей Зеленского за уничтожение Украины.
То, что Ермак пророссийская сука, это без вариантов, а кто при нём Зеленский?
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Все просто. Зеленский ненавидит майдан. И хочет сделать все, чтобы участников майдана превратить в преступников и наказать. Он ненавидит Украину. И ему глубоко противно все, что связано с борьбой за украинскую свободу и независимость. И он этого уже не скрывает.
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Ничего удивительного!
Главное Говно собирает вокруг себя подобное говно.
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Ничего удивительного!
Главное Говно собирает вокруг себя подобное говно.
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Скорее всего, Зеленский уже нашел в Ростове недвижимость.
Готовится к переезду
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Ничего подобного, они рассчитывают очень неплохо жить в воссозданной на обломках Украины Малороссии. А почему бы и нет, когда им дали карт-бланш на это 73% избирателей?
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Янукович тоже много чего планировал. Но недвижимость пришлось в Ростове покупать
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Призначення Татарова лише в черговий раз підтверджує, що СН і регіонали це одне ціле.
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Як завжди, я уточню: СН - це осколок ригів. Один із багатьох осколків.
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По суті так, але і я уточню - це найгірші з них.
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Команда Зеленского медленно, но уверенно расставляет антиукраинские, пророссийские силы на ключевых постах в государстве. Портнов был прав, когда говорил, что ползучий реванш успешен.
Не могу не "поблагодарить" избирателей Зеленского за уничтожение Украины.
То, что Ермак пророссийская ****, это без вариантов, а кто при нём Зеленский?
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Ответ очевиден - легитимный (пока что) двигатель процесса!
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Все просто. Зеленский ненавидит майдан. И хочет сделать все, чтобы участников майдана превратить в преступников и наказать. Он ненавидит Украину. И ему глубоко противно все, что связано с борьбой за украинскую свободу и независимость. И он этого уже не скрывает.
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Я хочу и имею право понимать. Для чего эти безликие вопли - планируют назначиить? Укажите конкретно кто планирует//, ктог за этим стоит и тут немедленно станет ясно, кого надо гнать сраной метлой-
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Тоже мне загадка. Ермак за этим стоит, а за Ермаком стоит Зеленский, а за Зеленским Коломойский и Портнов, а за ними - Медведчук, а за Медведчуком - Путин.
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Кадры расставляет Ермак. Буквально все кадры в государстве. Зеленский - так, рядом стоит.
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Думаю что хитрец Разумков вертит Зеленским как хочет.
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Н одну ж...пу другая сядет. Десерт такой, макдональдс многослойный. Смачного, братья!
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Говорите уволить Авакова, там на его место такой придет ***@н, что просто о#уеете.
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Такое ощущение, что Зеленский кроме как выступать на однотипных роликах больше ни на что не способен, нету у него стержня или он за одно с этой сворой. В стране бардак, а от Зеленского нет ни одного мужского поступка, ведёт себя как слепая тряпка.
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Все достаточно просто. Власть обязана дать ответ. Кто убивал людей на Майдане...Кто...?
Как говорит Гордон...."все знают...., но это будет больно" ...Уже пофиг...пусть больно.....КТО?????
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Ваш Гордон галимый манипулятор, скорее всего работает на РФ скрытым пропагандоном.
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