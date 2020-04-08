 Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
"Я готов только в той ситуации их отозвать, если будет сделано три шага. Первый шаг - отмена открытия рынка земли. Второй шаг - это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий - отмена антиФОПовских законопроектов. Занимайтесь, чем хотите, только не трогайте наш бизнес. Наш народ и наше государство. Потому что вот такие игры с МВФ ни к чему хорошему фактически не приводят", - отметил Поляков.
В целом, по его словам, такое количество правок всего за неделю времени ему удалось подготовить благодаря команде из около 20 человек.
"Мы работали всю неделю: я полностью со своей командой. Плюс дополнительно консультировались с юристами, со специалистами из банковской сферы. И даже пришлось элементарно с преподавателями украинского языка, потому что там очень много поправок действительно технических, то есть они касаются самого тела законопроекта", - рассказал Поляков.
Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам.
Ранее за весь срок работы депутатом исключенный из СН Антон Поляков подал всего 50 правок в 7 проектов законов, а к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок.
Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.
Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.
Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.
Законопроект получил название "антиКоломойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.
В декабре 2019 года Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, резко изменил свою позицию и выступил против них.
"У нас насправді колеги встановили рекорд України по кількості правок. Я є першим заступником якраз профільного комітету - податкової, митної і фінансової політики. ... пан Поляков перебільшив ці 6000 правок", - заявив депутат.
Втім, за його словами, цю перешкоду у законодавстві можливо обійти.
"Що стосується розгляду, я хочу заспокоїти, що є регламентна процедура. Вона вже, в тому числі, примінялася на нашому комітеті при розгляді того славнозвісного закону про корупційні майданчики пана Яценка. І є 119-а стаття регламенту, якщо не помиляюся, пункт 3, і стаття 45-а регламенту України. Тому у нас є можливість заблокувати ці поправки, розглянути блоками і відхилити весь той, не хочу називати, законодавчий спам, але всі ті поправки, які менш суттєві для цього законопроєкту. І дуже швидко підготувати цей текст до розгляду в залі Верховної Ради України. Тому катастрофи зі свого боку я в цьому не бачу", - зазначив депутат.
https://prm.ua/ye-mozhlivist-shvidko-rozglyanuti-16-tisya-pravok-dlya-antikolomoyskogo-zakonu-zheleznyak/
А головний - зебільний покидьок?
Бо монобільшість.
И корона не берет... Шахов, .ука, здоров как бык, падло...
Это делается для того, чтобы финансовые спекулянты, которые сейчас контролируют НБУ, могли и в дальнейшем обворовывать украинских людей, и то что с «Приватбанком» надо вести себя в соответствии с законом, честно, и надо вернуть Украине и украинцам все, что у них было незаконно отобрано... Но этот закон принимается не для этого.. (с)
В тогу опозиціонерів рядяться і крадуни, шпигуни *****.
Эти все Юльки, Бурульки хотят рынок земли но другой, бо в этом законе по сути и нечего украсть.
Все 2000 грн.
Желательно начать с главного!!!
Если ЗЕбобики и Шоко так себе подленько под короновирус и карантин протащили непотреб это ещё не даёт повод уподобляться им же !