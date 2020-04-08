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 Политика Украины
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 Отмена рынка земли и правок к законам о ФОПах, пересмотр медреформы, - нардеп Поляков назвал условия отзыва части поправок к "антиКоломойскому" законопроекту

Экс-депутат "Слуги народа", а ныне внефракционный - Антон Поляков готов отозвать часть из своих более шести тысяч поправок к так называемому "антиКоломойскому" законопроекту.

Об этом он заявил в комментарии Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Я готов только в той ситуации их отозвать, если будет сделано три шага. Первый шаг - отмена открытия рынка земли. Второй шаг - это пересмотр, перенос второго этапа медреформы. И третий - отмена антиФОПовских законопроектов. Занимайтесь, чем хотите, только не трогайте наш бизнес. Наш народ и наше государство. Потому что вот такие игры с МВФ ни к чему хорошему фактически не приводят", - отметил Поляков.

В целом, по его словам, такое количество правок всего за неделю времени ему удалось подготовить благодаря команде из около 20 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

"Мы работали всю неделю: я полностью со своей командой. Плюс дополнительно консультировались с юристами, со специалистами из банковской сферы. И даже пришлось элементарно с преподавателями украинского языка, потому что там очень много поправок действительно технических, то есть они касаются самого тела законопроекта", - рассказал Поляков.

Напомним, народные депутаты подали более 16 тыс. поправок ко второму чтению законопроекта №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмов банковской деятельности", который устанавливает невозможность возврата неплатежеспособных банков бывшим владельцам. 

Ранее за весь срок работы депутатом исключенный из СН Антон Поляков подал всего 50 правок в 7 проектов законов, а к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок.

Законопроект был принят в первом чтении 30 марта, в понедельник, 6 апреля, истек срок подачи поправок к нему.

Законопроект устанавливает четкие рамки судебного пересмотра решений Национального банка Украины, а также сокращает возможности судов по установлению размера ущерба, нанесенного бывшим владельцам банка в результате выведения его с рынка. При этом в законопроекте прописано, что признание решения о выводе банка с рынка незаконным не может быть основанием для его отмены.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда.

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Законопроект получил название "антиКоломойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

В декабре 2019 года Антон Поляков, голосовавший за поправки к законам №1053-1 и №1073, существенно усложняющие работу ФОПов, резко изменил свою позицию и выступил против них.

Источник: https://censor.net.ua/n3187477
 
 
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Может кто успокоит этого молодого имбицила?
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Понад шістнадцять тисяч правок правок до так званого "аниколомойського " закону - про заборону повернення банків колишнім власникам - який є умовою отримання Україною чергового траншу Міжнародного валютного фонду і уникнути дефолту, можна обійти через процедурні рішення Верховної Ради України. Про це заявив народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у ток-шоу "Прямий ефір" на телеканалі "Прямий".
"У нас насправді колеги встановили рекорд України по кількості правок. Я є першим заступником якраз профільного комітету - податкової, митної і фінансової політики. ... пан Поляков перебільшив ці 6000 правок", - заявив депутат.
Втім, за його словами, цю перешкоду у законодавстві можливо обійти.
"Що стосується розгляду, я хочу заспокоїти, що є регламентна процедура. Вона вже, в тому числі, примінялася на нашому комітеті при розгляді того славнозвісного закону про корупційні майданчики пана Яценка. І є 119-а стаття регламенту, якщо не помиляюся, пункт 3, і стаття 45-а регламенту України. Тому у нас є можливість заблокувати ці поправки, розглянути блоками і відхилити весь той, не хочу називати, законодавчий спам, але всі ті поправки, які менш суттєві для цього законопроєкту. І дуже швидко підготувати цей текст до розгляду в залі Верховної Ради України. Тому катастрофи зі свого боку я в цьому не бачу", - зазначив депутат.
https://prm.ua/ye-mozhlivist-shvidko-rozglyanuti-16-tisya-pravok-dlya-antikolomoyskogo-zakonu-zheleznyak/
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Перший заступник...
А головний - зебільний покидьок?
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он у кивы, две руки и обе всегда заняты. до поправок их просто не хватает. а тут просто какой то командный сорокаручка.
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Что этим уродам станется?
И корона не берет... Шахов, .ука, здоров как бык, падло...
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Поприветствуем претендента на пояс отморозков ВР который пока находится у Кивы!
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Предложенный властью закон о банках(антиКоломойский закон) - это попытка узаконить лишение украинцев их сбережений, а Украины - суверенитета. В этом документе нарушено одиннадцать статей Конституции, нарушено два пункта Европейской конвенции по правам человека. Этим законом власть пытается предоставить Национальному банку Украины полномочия, которые выше чем у украинского суда или парламента.
Это делается для того, чтобы финансовые спекулянты, которые сейчас контролируют НБУ, могли и в дальнейшем обворовывать украинских людей, и то что с «Приватбанком» надо вести себя в соответствии с законом, честно, и надо вернуть Украине и украинцам все, что у них было незаконно отобрано... Но этот закон принимается не для этого.. (с)
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З самого початку, коли йдуть якість пропагандисьскі кліше, як от навішування "антиколомойського" ярлика на це всіма ЗМІ (я впевнений що хтось отримав за це хороші гроші, дурники звичайно потім вже розганяли бесплатно - на те вони й дурники) , так от, коли йдуть такі пропагандитські ярлики, це 100% означає що десь є підвох та обман. Ніхто суті закону українців не пояснює, серед мас людей ніхто цей закон не читав.
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Іронія долі в тому, що бувший нардеп від Слуг виявився більш послідовним та рішучим опозиціонером ніж Петро Олексійович. Моя повага цьому чоловіку.
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Хто опозиціонер?
В тогу опозиціонерів рядяться і крадуни, шпигуни *****.
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Так нормальный этот закон о рынке земли, там всё как мы хотели.
Эти все Юльки, Бурульки хотят рынок земли но другой, бо в этом законе по сути и нечего украсть.
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Так именно поэтому Поляков против - украсть нечего.
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Каких то 100 га можно купить и то в ******, а коммунальные земли нельзя продать и русским нельзя продать, границу 50 км нельзя продать...
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Закон такий як і був, тільки відсрочка 10 000 га юрособам до 2024, і все.
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Бараны которые ничего не понимают в банковской системе несут бред для оправдания схем вывода капитала которые использовали банковские аферисты пока Гонтарева не начала ломать эти схемы через колено. Конечно она и Порошенко им очень не нравятся.
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Я понял когда это порно всё для нас закончится-когда мы умрем.
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А может проще обнулить один раз Полякова, чем торговаться с каждым продажным говном из СН?
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Готова отдать всю мою пенсию компетентному человеку в этом вопросе.
Все 2000 грн.
Желательно начать с главного!!!
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То теперь любой может настрочить тысячи поправок и этим торговаться, это я хочу это не хочу...
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А миллион долларов и вертолет? Странный какой то террорист
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Всякое говно будет шантажировать всю Украину? Восхитительно!
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Против сего , про шо говорит Поляков , но шантаж как форма - не приемлима в любом случае .
Если ЗЕбобики и Шоко так себе подленько под короновирус и карантин протащили непотреб это ещё не даёт повод уподобляться им же !
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