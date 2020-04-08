 Баканов отменил норму, согласно которой декларации руководства СБУ были засекречены, - НАПК

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Согласно ст. 52-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" предусматривает, что порядок финансового контроля деклараций лиц, занимающих должности, пребывание на которых связано с государственной тайной, принимает НАПК.

Однако в 2016 году СБУ, вопреки закону, утвердила акт, устанавливающий "по руководству СБУ отличные от других работников Службы правила представления деклараций", что "позволило указанным лицам избегать финансового контроля со стороны НАПК".

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После обращения Новикова к Баканову СБУ отменила незаконный акт.

"В соответствии с требованиями законодательства, в 2020 году должностные лица СБУ, которые назначаются и освобождаются от должностей актами президента, которые не являются государственной тайной, подают свои декларации в публичной части Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.