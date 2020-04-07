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 В Черновицкой области зафиксировали 25 новых случаев COVID-19, среди инфицированных - трое священников, - ОГА

В Черновицкой области зафиксировали 25 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук, информирует Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество новых случаев болезни зафиксировано в городах Черновцы и Хотин - по пять, остальные 15 случаев распределяются по всей территории области. Среди вновь выявленных инфицированных - трое священнослужителей. 

Чиновник сообщил о выздоровлении пятерых человек, у которых ранее обнаружили коронавирус.

Также читайте: В Черновицкой области 28 новых случаев COVID-19, от коронавируса умер 72-летний мужчина, - ОГА

Такми образом, общее количество случаев инфицирования коронавирусом в Черновицкой области составляет 273 человека. 16 пациентов выздоровели, 6 умерли. За три недели количество инфицированных возросло в 90 раз.

Источник: https://censor.net.ua/n3187473
 
 
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Такими темпами скоро ни лечить ни отпевать некому будет...
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Что-то поповский работодатель своих сотрудников не бережёт.
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Откуда такая осведомлённость?
Проживаешь в Черновцах?
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Буковина - це гніздо РПЦ на платформі КПСС. Викорінимо РПЦ на Буковині - зникне короновірус.
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COVID 19: - Якби можна було пожертвувати однією країною, щоб врятувати решту, яку б країну ви обрали і чому саме Росію? (с)
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читаем и удивляемся.

https://www.ar25.org/article/italiyskyy-karantyn-yak-uryad-i-zmi-stvoryly-lokalnyy-kolaps-i-film-zhahiv-dlya-vsogo-svitu
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