EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Здоровье
  594  4
Материалы по теме:
Все про:карантин (2527) Одесская область (1961) Куцый Максим (18) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 На Одесчине подтверждены 2 новых случая COVID-19, всего зарегистрировано 32, - председатель ОГА Куцый

В Одесской области подтверждены еще два случая заболевания COVID-19

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 г.р. и жительницы Килийского района 1975 г.р. Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка - недавно вернулась из США.

Обе заболевшие находятся в больнице и получают симптоматическое лечение", - написал чиновник.

Читайте: В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА

Таким образом, на данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/n3187472
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
уже реально ******* каждая 4 я новость о вирусе, вплоть до райцентров и сел. дайте два раза в сутки широкую информацию, не засирайте мозги вкидами один вперед другого. кто, **** руководит всем этим *********? ну можна же....... в укр столько, по обл, столько и по р--нам. ну сколько можно, ***.....
 показать весь комментарий
 
 
Не, пусть печатают. Может кому-то повезёт и он просто сойдёт с ума...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЗдоровье
 
 
 
 
 
 вверх