 На Одесчине подтверждены 2 новых случая COVID-19, всего зарегистрировано 32, - председатель ОГА Куцый

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Одесской ОГА Максим Куцый, информирует Цензор.НЕТ.

"Лабораторный центр Минздрава в Одессе получил положительные анализы на коронавирус у жительницы Одессы 1968 г.р. и жительницы Килийского района 1975 г.р. Первая женщина за пределы страны не выезжала, а вторая пациентка - недавно вернулась из США.

Обе заболевшие находятся в больнице и получают симптоматическое лечение", - написал чиновник.

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Таким образом, на данный момент в Одесской области зарегистрировано 32 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19.