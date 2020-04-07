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 Политика Украины, Общество
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 Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения, - разъяснение Кабмина

Украинцы пенсионного возраста должны находиться дома, а также воздерживаться от контактов с другими лицами, кроме тех, с кем они проживают.

Об этом говорится в разъяснении Кабмина об ограничениях на период карантина для граждан в возрасте от 60 лет, информирует Цензор.НЕТ.

При этом действуют исключения для одиноких и работающих пожилых людей.

Так, старикам, о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные в радиусе 2 километров от места проживания, при условии соблюдения масочного режима и наличия удостоверения личности.

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Также одинокие могут обратиться в Управление (отдел) социальной защиты населения по месту жительства, которые должны организовать надлежащее социальное сопровождение (это, в частности, касается приобретения и доставки продуктов питания и лекарств социальными работниками).

"Частоту выхода на улицу контролирует сам человек при условии соблюдения рекомендаций, но делать это нужно как можно реже и планировать закупки на более продолжительный период времени", - говорится в сообщении на сайте правительства.

Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции.

Работающие пенсионеры имеют право выходить только если их работу нельзя выполнять удаленно. "Оставаться дома должны все лица, достигшие 60-летнего возраста. Исключение могут быть в том случае, если вы работаете на предприятиях критической инфраструктуры и осуществляете мероприятия, связанные с недопущением распространения COVID-19 и не можете работать удаленно", - отмечается в сообщении.

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Контроль за соблюдением этих правил осуществляют структурные подразделения МВД.

Напомним, 6 апреля в Украине ужесточили ограничения, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 24 апреля. В частности, запрещается находиться в общественных местах без маски или респиратора; перемещаться группой из более чем двух людей, кроме случаев служебной необходимости и сопровождения детей; находиться в общественных местах детям до 14 лет без сопровождения совершеннолетних; посещать парки и другие зоны отдыха, кроме выгула собак в сопровождении одного человека и в случае служебной необходимости.

Источник: https://censor.net.ua/n3187471
 
 
 Топ комментарии
 
Еще одно ущемление конституционных прав.
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А главзебил сегодня видосик записывал находясь в общественном месте без маски...
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...
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Еще одно ущемление конституционных прав.
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А ЗЕЛЁНЫЕ ШМАРКЛИ ИЗ КАБМИНА УЖЕ ВСЕ КРЕМИРОВАЛИ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ?
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Ога а пацан в 30 років і дівчина в 42 ? В нашій країні у всіх шанси одинакові.
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А главзебил сегодня видосик записывал находясь в общественном месте без маски...
Где аваковские птенцы...почему протокол на 17 штук этому ослу не выписали...
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1) "Так, старикам, о которых некому позаботиться, разрешено посещать магазины, аптеки и другие места торговли, расположенные в радиусе 2 километров от места проживания".

2) "Тому, у кого есть авто, рекомендуют использовать его только единожды - чтобы добраться до места самоизоляции".
Как прикажете зебилов понимать? Пешком можно, а за рулём- нет??? Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения, - разъяснение Кабмина - Цензор.НЕТ 2966
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Логику зебилов нормальному человеку понять не возможно..
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И все-таки поведение президента страны, в которой каждый гражданин владеет оружием, в корне отличается от поведения президента страны, в которой каждый гражданин владеет телевизором.
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кто такой этот шмуль чтобы запрещать пожилым людям выходить?
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самый настоящий дебил, вот кто такой, который в этом деле профан.
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А РОДИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГО ОСЛА ГДЕ НАХОДЯТСЯ? СИДЯТ ЗАПЕРТЫЕ В СОРТИРЕ ?
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Мама рима в Швейцарии...вместе с ленкой...
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Дві третини захворівших, люди до 61 року. То кому треба сидіти в хаті?
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А если в радиусе 2 км в магазинах цены мама не горюй...а на расстоянии в 3 км к примеру есть магазин с более низкими ценами?? Шмыгля компенсирует пенсионеру потери в деньгах??
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"Молодцы", значить кто старше 60 - сиди дома без свежего воздуха, без солнца, (несмотря на то, что врачи рекомендуют быть на солнце) никакой прогулки на свежем воздухе. Так это господа выходит концлагерь, а не самоизоляция, что за дебильные законы, что записано в конституции насчёт прав человека? Вас бы посадить на самоизоляцию с таки условиями, тогда бы подумали, каково всё это.
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За этот бред обязательно ответят его авторы, народный гнев сметет их еще дальше чем Януковича
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Кароче, всі рівні, але є рівніші за всіх.
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Коль Зебила ты забил,
Шкурку сдать ты не забыл?
За нее, уверен будь,
Ты получишь что-нибудь!
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я соблюдаю режим. потому что считаю это правильным действием. но................ рекомендация, это не закон. иди ***** в бункер как ввп. командуй от туда. какого *** приперся в ВР? ты подвергаеш,первое лицо или МОРДУ государства опасности. или тебе не говорили твои холуи что по ВР во время карантина и по ОМАНУ просто так, без протокола, президент шастать не имеет права?????????????????? принимать в ОП ночью, любых посетителей, не имееш права. почему ты нарушаеш закон и конституцию а нас просиш не нарушать рекомендации????
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Украинцы старше 60 лет должны соблюдать самоизоляцию и избегать контакта с другими, но есть исключения''...зачем украинцам старше 60 есть какие-то исключения Українці старші 60 років мають дотримуватися самоізоляції й уникати контакту з іншими, але є винятки, - роз'яснення Кабміну - Цензор.НЕТ 8912
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А кроме исключений им скоро есть будет нечего...
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За наших пенсіонерів я не дуже хвилююсь. Вони виросли на чистих екологічних продуктах, пережили Чорнобиль вже у зрілому віці, стресостійкі після розвалу совка і революцій. Нафіга ви позакривали рекреаційні зелені зони, де вони можуть вийти, погуляти, подихати? Вздовж дорожної смуги з вихлопами пройти можна, а в парк або на озеро біля дома - зась. Хочете порядок. Пускайте мам з колясками і пенсіонерів. Сонце і свіже повітря необхідне дітям і пенсіонерам. Слідкуйте що б не збирались компанії з шашликами. Двох патрульних вистачить.
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«Вони виросли на чистих екологічних продуктах» (с)
Когда оні билі в магазінє...
Дєтка, сколько, тєбє лєт?
Ти чув щось про ДДТ? Про епоху 1953-1963 років, коли в СРСР, ударними темпами випробовували атомну зброю, та ще й на людях?
Ти в курсє, що: «В 1990 году средняя продолжительность жизни в СССР составила 69,19 года.»?
Зараз в Україні, це 73 роки.
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багато пенсіонерів виживають за рахунок приміських дач..схоже зебіли влаштовують їм голодомор
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в Канаде и Рейхе "старичьё" 60-летнее "Боинги" 747-е по миру гоняет,а у нас к мумиям недееспособным приравнивается..
печалька..
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