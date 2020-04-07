 "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Об этом сказал городской голова Александр Сенкевич во время вечернего онлайн брифинге 7 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеваниями коронавирусом. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего" - сказал Сенкевич.

Он также отметил, что в Николаеве ежесуточно умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

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По состоянию на 7 апреля на Николаевщине на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проверено 69 человек. Все образцы оказались отрицательными.

Какизвестно, Минздрав проверит Николаевскую область, которая является единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен - это ли реальная картина, где есть нарушения алгоритмов.