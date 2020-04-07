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 "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Николаев ожидает проверку из Министерства здравоохранения относительно своих действий в правильности тестирования на коронавирус в конце этой или в начале следующей недели.

Об этом сказал городской голова Александр Сенкевич во время вечернего онлайн брифинге 7 апреля, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Минздрав подозревает, что мы делаем что-то неправильно, что скрываем, возможно, реальную ситуацию с заболеваниями коронавирусом. Поэтому в конце этой или в начале следующей недели к нам приедет специальная комиссия специалистов, которая будет проверять наши действия. Мы их ждем, нам скрывать нечего" - сказал Сенкевич.

Он также отметил, что в Николаеве ежесуточно умирает от 10 до 16 человек по разным причинам. Но этот уровень смертности ничем не отличается от прошлых лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С подозрением на коронавирус в Николаевской области госпитализировали 9 человек, - ОГА

По состоянию на 7 апреля на Николаевщине на коронавирус методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проверено 69 человек. Все образцы оказались отрицательными.

Какизвестно, Минздрав проверит Николаевскую область, которая является единственной в Украине, где не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19.

По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко, феномен Николаевской области будет подробно рассмотрен - это ли реальная картина, где есть нарушения алгоритмов.

Источник: https://censor.net.ua/n3187469
 
 
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Миха Чаплыга
2 год ·

ОНИ Издеваются или реально под наркотой?
ЗЕРНО ВЫВОЗЯТ ЧЕРЕЗ НИКОЛАЕВ!!!! Со всей страны... аки перед голодомором! Не знали?
Поэтому и нет там вируса - ибо хрен кто купит и золотишко перестанет течь в карманы МАРОДЕРОВ...
У Зеленского спросите... если он не в курсе - пусть тогда по доброму уйдет, космонавт мендельный, балконо-разбиратель...

"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус - Цензор.НЕТ 5537
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против Николаевского параллепиппеда Бермудский и Пермский треугольники отдыхают ! "Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус - Цензор.НЕТ 7331
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"Нам скрывать нечего", - мэр Николаева Сенкевич не боится проверки МОЗ по тестам на коронавирус

Ты давай не хорохорься, а то эта комиссия поселит у вас гостиннице пару человек из Тернополя и быстро станете, как все.
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Затарил родичей тестами под завязку говорят.
Поэтому заболевших не было.
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вряд ли Сенкевич имеет какой то отношение к таким "показателям" области(!), но то что показатели "липовые" это без сомнения!
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Хроника одного Президента ...

07.04.2020 г.

Партия "Слуга народа" так широко заявившая об отказе от положенного государственного финансирования, заявления об этом в соответствующие органы не подавала.

После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену.
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Еще в декабре 2019 г. (см. сообщение от 24.12), после проведения краш-теста мы предупреждали, что в первом квартале 2020 платить зарплату бюджетникам будет нечем. В ответ Зеленский пообещал райские кущи и повышение зарплат и пенсионных выплат.

В марте (18.03), подсчитав все , мы сказали что без кредита МВФ зарплату бюджетникам будет нечем. платить. В ответ по требованию Зеленского Кабмин выдал государственные гарантии на 19 млрд. гривен на закапывание в ямки ("программа дорожного строительства"). Результат - платежи по заработной плате бюджетникам за март профинансированны на 12 %.
Мы услышаны. Приторможен экспорт пшеницы. Часть выкуплена государством на муку. (см. сообщение от 04..04.2020 г.)

"Зеленский заявил, что молится за здоровье Джонсона" Джонсона перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ.
Информация о якобы имеющихся договоренностях о поставках ПЦР-тестов, озвученная зам.министра Ляшко в очередном брифинге - ложь. Ни одна компания не заключала с Украиной договора на поставку этого вида товара. Для институте молекулярной биологии не выделено бюджетных средств на производство тестов.
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