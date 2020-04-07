 Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков.
Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.
Хатуль Мадан@UA_CIbercat_10 ч
прочитала тут, що в антиколомойському законі законі 16 113 слів... а правок уже 16 335...
Як збирається проводити голосування?
не знаю что и сказать-или прикидывается или издевается...
1 ч. ·
Коротше, дивіться. Є такий міністр юстиції Малюська, про нього сьогодні Швець писав: https://www.facebook.com/100010869428369/posts/1038593306512974/?d=n
Якщо коротко, то Малюська та його підлеглі з мін'юсту вирішили трошки вислужитись перед справжнім президентом країни і викинути з надважливої судової справи по Приватбанку… представників Приватбанку!
Державний виконавець Кравчук, який підпорядковується мінїюсту Малюськи, банально діє в інтересах Суркісів (читай - і Коломойського): він подає апеляцію по справі так, щоб Приватбанк не міг до неї доєднатися. Тобто людина, яка підпорядковується мін'юсту, робить так, щоб у справі Привату в суді тихенько порішати наодинці без самого Привату! У суді до речі із суддею Підпалим, який місяць тому геть незаконно, але так само тихо відкинув тим самим Суркісам мільярд наших грошей! І тепер, от завтра зранку, хоче знову відкинути їм вже 6,5 мільярдів гривень. Ну хіба не котики?!.. Можете, якщо буде час, попереводити ці мільярди в апарати ШВЛ, маски, захисні костюми чи тести від вірусу. Цікава арифметика…
Без Малюськи та його мін'юсту зробити таке було б неможливо, а тепер можливо. І я б хотіла, щоб ви всі знали нашого маленького героя. Його багато за що треба знати. Не тільки за підігравання Суркісам-Коломойським, але й, наприклад, за кришування його підопічного афериста Рувіна, «головного експерта країни», про якого на плівках з кабінету Труби було сказано що він «нужную экспертизу сделает».
Давайте передамо йому привіт всі разом, як сьогодні зранку передавали привіт людині-принтеру Полякову. Спитаємо Малюську як так сталося що завтра із вірогідністю у 99% Суркіси у суді з його представником отримають 6,5 мільярди гривень, які їм не належать.
Сторінка міністра юстиції Малюськи (на фото, до речі, він, ні, не жарт), коментарі відкриті:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011121947008
Його заступник, те ж саме: https://www.facebook.com/profile.php?id=100042076906808
Ну що, раз-два-три, побігли?
Татьяна Локацкая, ГО «Сорорітас».
Общество 07-апр, 06:359 2 896 0
Лидер партии «Слуга народа» и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков был совладельцем сети ломбардов «Про100Кредіт», которую переписал на свою жену. Об этом говорится в декларации нардепа за прошлый год.
Между тем Дмитрию Разумкову принадлежит сеть ломбардов «Про100Кредит». Владелицей сети ломбардов «Дешева готівка» является и Юлия Тимошенко.
Вторым основателем «Ломбард Про100Кредіт» компания «Бізнесінвестгруп», которая принадлежит жене Разумкова Юлии Чайке, дочери покойного мэра города Николаева Владимира Чайки.
Сеть ломбардов выдает кредиты под залог драгоценных металлов бытовой техники по ставкам 1,05-1,1% в день или около 400% годовых.
Вместе с тем, ломбарды - это узаконенные скупщики краденного. Получается, что в Украине планируют грабить самых бедных? Так это в массе своей как раз избиратели Владимира Зеленского. Как говориться - ну да, хоть поржем.
В этой связи Чекалкин приводит слова Виктора Шкуратовского, напоминающего, что барыги - это скупщики краденного.
Шкуратовский утверждает, что среднестатистический «порохобот» не пользуется ни микрокредитами, ни ломбардами. Значить, власть собирается «нахлобучить» собственных избирателей?
Правда, во всем виноват будет снова Порошенко, и в этом можно даже не сомневаться. Данная история добавляет заметный жирный штрих к портрету нынешней украинской власти.
В то же время премьер'премьер-министр Алексей Гончарук в начале августа на встрече с банкирами обещал снизить стоимость кредитов в гривне до 12-13% годовых.
«Готовьте бизнес-планы, уважаемые предприниматели. Страна меняется », - заявил чиновник.
А ведь такое в истории Украины уже было.
Во время Голодомора 1932-1933 годов одним из наиболее прибыльных и циничных проектов советской торговли стала сеть магазинов и универмагов «Торгсин»: чтобы купить самую простую еду, люди несли туда свои золотые обручальные кольца, нательные крестики, серьги, браслеты, броши, цепочки, - говорит ведущий научный сотрудник Института исследования Голодомора доктор исторических наук, профессор Василий Марочко. - В 1933-м, когда Голодомор достиг своего апогея, всеукраинская контора «Торгсина» приняла от населения более девяти (!) тонн золота.
Это пятая часть «желтого металла», заготовленного в тот год во всем СССР! Золотые украшения, как правило, весят по несколько граммов. Получается, если был достигнут показатель в девять тонн, значит, свои семейные драгоценности (в официальных документах они назывались «бытовое золото») принесли в «Торгсины» не менее полутора миллионов жителей Украины.