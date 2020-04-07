 Разумков считает подачу более 16 тысяч поправок в "антиКоломойский" законопроект о банках попыткой затянуть его принятие

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я считаю, что такое количество поправок не направлено на то, чтобы сделать закон лучше, оно направлено больше на то, чтобы затянуть этот процесс. К сожалению, я вынужден об этом говорить и это констатировать", - заявил Разумков.

Как сообщалось, в законопроект №2571-д "Об усовершенствовании некоторых механизмом банковской деятельности" подали 16 381 поправку.

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