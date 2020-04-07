 Российская сторона блокирует процесс разведения сил на Донбассе, чтобы помешать встрече в "нормандском формате", - представитель Украины в ТКГ Бондарь

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, который также является представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, передает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание этой подгруппы состоялось 6 апреля в режиме видеоконференции.

В отсутствии прогресса Бондарь обвинил российскую сторону на переговорах. "Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки"", - сказал представитель Украины.

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По словам Бондаря, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. "Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось", - заявил он.

Бондарь подчеркнул, что основной преградой к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ. "Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области". Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ. - Ред.) это поддержим", - рассказал он.

Представитель Украины в подгруппе сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении непосредственно во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы в среду. "Очень сложно договорится непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов", - пояснил Бондарь.

Напомним, 26 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с эпидемией коронавируса проходило в формате видеоконференции. Участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, и другим вопросам.

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