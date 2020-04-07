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 Политика Украины
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 Российская сторона блокирует процесс разведения сил на Донбассе, чтобы помешать встрече в "нормандском формате", - представитель Украины в ТКГ Бондарь

Договоренности по разведению сторон конфликта на трех новых участках на Донбассе по-прежнему не достигнуты.

Об этом "Новостям Донбасса" сообщил заместитель командующего операцией Объединенных сил Богдан Бондарь, который также является представителем Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы, передает Цензор.НЕТ.

Очередное заседание этой подгруппы состоялось 6 апреля в режиме видеоконференции.

В отсутствии прогресса Бондарь обвинил российскую сторону на переговорах. "Есть определенные подвижки, но они блокируются российской стороной для того, чтобы сорвать выполнение решения предыдущего саммита "нормандского формата" 9 декабря и не допустить перспективу новой встречи лидеров "четверки"", - сказал представитель Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский ответил на петицию о протоколе ТКГ, предусматривающем Консультативный совет с ОРДЛО

По словам Бондаря, украинская и российская стороны предлагают свои варианты мест разведения. "Но под надуманными поводами российская сторона отказывается учесть позицию Украины. Мы говорим, что готовы учесть позицию России, но пока что к компромиссу прийти не удалось", - заявил он.

Бондарь подчеркнул, что основной преградой к достижению договоренностей является нежелание России признавать себя стороной конфликта на востоке Украины. Вместо этого Москва пытается изобразить из себя модератора переговоров наравне с ОБСЕ. "Главный месседж российской стороны: есть одна сторона Украина, а вторая - представители отдельных районов Донецкой и Луганской области". Мол, вы сами договоритесь, а мы (РФ. - Ред.) это поддержим", - рассказал он.

Представитель Украины в подгруппе сомневается, что главам делегаций удастся договориться о разведении непосредственно во время видеоконференции Трехсторонней контактной группы в среду. "Очень сложно договорится непосредственно руководителям, когда нет договоренности в подгруппе на уровне экспертов", - пояснил Бондарь.

Напомним, 26 марта состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с эпидемией коронавируса проходило в формате видеоконференции. Участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии, и другим вопросам.

Также читайте: Формирование "Консультативного совета" с ОРДЛО приостановили, - Кулеба

Источник: https://censor.net.ua/n3187465
 
 
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І Бубочка не зможе пасматрєть ***** вглаза? Российская сторона блокирует процесс разведения сил на Донбассе, чтобы помешать встрече в "нормандском формате", - представитель Украины в ТКГ Бондарь - Цензор.НЕТ 3758
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достибнути не виходить, щоб "пасматреть".. З колін взагалі важко стрибати..))
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российская сторона не дает Зеленскому с Ермаком капитулировать....
вот такой парадокс...
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Бондарь красавчик, ловко завернул.
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концепция поменялась....
Московии сейчас не выгодна капитуляция на Лугандонии.....
Московии сейчас выгодно истощать Украину кровью на фронте....ожидая дефолт от Бени...

Российская сторона блокирует процесс разведения сил на Донбассе, чтобы помешать встрече в "нормандском формате", - представитель Украины в ТКГ Бондарь - Цензор.НЕТ 9384 Dmytro Kuleba




@DmytroKuleba

·1 ч

Війна триває. Сьогодні до київського воєнного шпиталю прибули 18 швидких з пораненими з передової. З ампутаціями, опіками, кульовими та осколковими пораненнями. Це сумна реальність, про яку не можна забувати. Навіть коли у всіх новинах - коронавірус.
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Тю.. А зебобіки казали що то Порошенко всьо "блАкіровал", що вони з ****** були друзяки, і навмисно не припиняли війну, яка "вигАдна порошенко".. Нічого не розумію.))
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Куда им спешить. Дадут очередную домашку Вове и Вова выполнит.
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Что вы несете. Какие компромиссы на украинской земле? Зачем Украине вообще ваш нормандский или минский формат? Что ети переговоры принесли Украине за 6 лет кроме потери территории и людей?
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