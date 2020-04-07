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 На Ивано-Франковщине от COVID-19 умерла 42-летняя женщина, работавшая в одной из воинских частей, - министр обороны Таран

По состоянию на сегодня, 7 апреля, в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано четыре случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

"К сожалению, умерла 42-летняя женщина. Она была работником ВСУ, работала на гражданской должности оператором котельной в одной из воинских частей Ивано-Франковской области. С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована в Центральную районную больницу г. Надвирна, а 30 марта женщину перевели в реанимационное отделение. Вчера, в шесть утра она умерла. Диагноз COVID-19 было подтвержден. Выражаю соболезнования близким и родным", - сказал в своем видеообращении министр обороны Андрей Таран.

Он также сообщил, что в настоящее время на изоляции и самоизоляции в Вооруженных Силах Украины находятся 87 человек. У 18 военнослужащих в ближайшие трое суток изоляция заканчивается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перед отправкой в зону ООС подразделения будут проходить двухнедельный карантин, – Генштаб ВСУ

Источник: https://censor.net.ua/n3187464
 
 
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скоро появиться відео з закритою домовиною і непонятними особами в костюмах індивідуального захисту.для нагнітання істерії.А потім виявиться. що жінка померла зовсім не від вірусів .але то вже буде інша історія.
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Може хто знає, а КВНники, квартальники, комедіанти помирають від COVID-19 ?
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Сейчас тебе диванные вирусологи распишут статистику смертности.
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С 20 марта она находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. Через неделю ее состояние ухудшилось, она была госпитализирована...

печально-но тут хоть госпитализировали...а вот парень 30 лет...на чьей совести эти смерти...?!
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если б эта бедная женщина не собирала те подтверждения которые опубликовал ЦОЗ то могли б спасти. во всем мире не дают болезни развиваться. у нас, если ты не безнадежный, тебя лечить не будут и если ты не команды ЗЕ и не депутат.
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Кто-то из диванных вирусологов объяснит, как за 2 нежели здоровые люди 30 лет и 42 года умирают от «обычного грипп», которым болеют каждый год?
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А как лечат не безнадежных во всем мире? Послушаю, просто интересно.
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