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 Общество, Здоровье
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 ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом

Центр общественного здоровья при министерстве здравоохранения Украины опубликовал условия, при которых происходит госпитализация пациентов с подозрением на коронавирус.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦОЗ.

В сообщении отмечается: "Госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 ° С, плохо поддается коррекции.

Пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

Напоминаем! Специфического лечения как и вакцины от COVID-19 пока не существует".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Минздраве отрицают, что в выходные делают меньше тестов на коронавирус

Источник: https://censor.net.ua/n3187463
 
 
 Топ комментарии
 
Пока все данные соберешь, то уже закопают... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9045
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и как это помогло тому несчастному киевлянину?...
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як казав мій воєнрук у 10 клясі-- ну, здохнеш, і шо, бєз тєбя Родіна нє прападьот!
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и как это помогло тому несчастному киевлянину?...
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видимо таким образом власть решает сразу две проблемы-низкий показатель заражённых "коронавирусом",и экономия на лекарствах и койкоместах...ну и меньше претендентов на пенсии...ДНО...!!!
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да с такими симтомами уже не скорую, а катафалк вызывать надо

и то не приедет, т.к. нет рентгена и других инструментальных анализов..... ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 4806

ну что, ЗЕльоные, сильно вам помогли ваши слуги ?
а "доктора смерть" Уляну ругали
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була б уляна - було би те саме...якщо не гірше.
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як казав мій воєнрук у 10 клясі-- ну, здохнеш, і шо, бєз тєбя Родіна нє прападьот!
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а как ты их соберешь ?
рентген поедешь делать ?
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По этим признакам лежать должны миллионы
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не знаю как "вирус"...но это уже смахивает на скрытый геноцид...а кому-то ВИП-палаты готовят... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5997
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опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом

Свежо сообщение, но верится с трудом!
Народ не в состоянии зубы лечить на свою зарплату, а ихние "основания " требуют таких денег, чтотолько 1/20 тый или 1/30 тый может их иметь.
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Да при этих "основаниях" только попа надо, грехи отпустить!!
А тесты нафига??? Легче предупредить или лечить??
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Получается, что главное - дожить до результатов анализов, а там уже лотерея... ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом - Цензор.НЕТ 5068
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Депутатам не нужны никакие основания МОЗа, их и без признаков забирают, просто диагностируют по морде лица.
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Основоположникам медицинского геноцида Порошенко и Зеленскому впору на коленях просить прощение у украинского народа за содеянное с медициной и медработниками. И у какого шутника хватило ума план по уничтожению народа Украины назвать "медицинской реформой"? Петя и Вова! Вы не реформаторы, вы убийцы!!!
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Крутишся як вугор на гарячій пательні? А чим думав рік тому? І ще - яким ти кінцем до українського "наріду"?
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Где второй этап медреформы, который должен был начаться 1-го апреля? Корона помешала? Да ее похерили зеленые почти год назад. С первичкой как раз все нормально прошло.
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"Порошенко и Зеленскому" - ну вот не надо котлету с мухами смешивать
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Зрозуміло, що поки не впадеш та не здохнеш ніхто аналіз не зробить, ну окрім якщо ти депутат, губернатор.
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Чтобы получить эти "основания" нужно, как минимум, попасть в больницу, куда отказывается доставить скорая.
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,,,10 день карантина.
Жена, лежит на спине в поперек кровати, запрокинув голову назад и принимает минет, по самое небалуйся.
"!!! ГРЕБАННЫЙ КОРОНАВИРУС!!!! НИКОГДА В ЖИЗНИ У МУЖА ТАК НЕ СОСАЛА!!!"
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последовательность выполнения вышеопубликованных действий приведёт к тому, что в заключении о причинах смерти будет кратко сформулировано как - "позднее обращение за медицинской помощью"
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и, даже если удастся прорваться в больничку, увы, есть немалые шансы получить диагноз "лёгкая летальная форма пневмонии"...
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вам подтвердили ковид19 инстументально, вы дома. лабораторно, дома. ренггеном, дома.температура сбивается чемто, тоже дома. когда с вами совсем хреново, но вы об этом уже не знаете, потому что в отключке, ваши родные уже могут везти вас в....................... а может сразу в морг? только не забудьте,клинико инструментальное,кл лабораторное,и рентгеновское подтверждение. в морге без него никак.....................
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У внефракционного народного депутата Анны Скороход рецидив СОVID-19, заболел и ее ребёнок, они находятся в больнице, сообщила Скороход.
"С субботнего вечера нахожусь с ребёнком в инфекционной больнице, так что, к сожалению, все в зоне риска от младенцев до стариков… Также сегодня поняла, что все-таки не поправилась, на 15 день от первых симптомов сегодня получила все по-новому, посмотрим как будет дальше", - написала депутат во вторник в "Телеграм-канале".
Она рассказала, что после диагностирования у неё COVID-19 на 11 день карантина чувствовала себя нормально, так же, как и на 12-й день, несмотря на то, что повторный тест дал положительный результат.
Однако, по словам Скороход, положительный результат теста был выявлен и у ее ребёнка, который чувствовал себя плохо и их "по скорой" привезли в инфекционное отделение.
"15 день - вирус решил опять буянить, температура 38, ломота в теле, головная боль, слабость. Видимо переболеть повторно - не миф", - написала Скороход.
Как сообщалось, 28 марта у Скороход было подтверждено заболевание СОVID-19. Она находилась дома на самоизоляции.
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мабуть прикидається, не хоче йти у Раду,
а за відсутність беня ще і доплачує ЦГЗ України опублікував підстави, за яких відбувається госпіталізація пацієнтів із коронавірусом - Цензор.НЕТ 1239
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Понятно...значит своим ходом на рентген...в лабораторию...а там аваковские птенцы под подьездом...протокол...и срок за преднамеренное заражение других...
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та да...ліва рука не знає, за що дьоргає права.
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Как это еще не упомянули заключение патологоанатома... Интересно, куда же собираются тратить 97 лярдов?
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У Китаї успішно застосували метод лікування коронавірусу за допомогою плазми

Китайські лікарі в рамках дослідження застосували спосіб лікування коронавірусу за допомогою плазми крові тих, хто вже одужав від коронавірусу.

Метод лікування може допомогти пацієнтам одужати протягом трьох днів, пише Daily Mail.

У десяти людей з важкою формою захворювання вже протягом 72 годин пропали симптоми. Їм ввели плазму, яку пожертвували люди, що побороли інфекцію.
Варто зазначити, що цей метод лікування вже досліджують у Великій Британії та США.
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без тотального тестування і виявлення прихованих носіїв
карантин може тривати місяцями
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Ежегодно в США от рака умирает 50% населения от числа умерших...
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в США умирает 10000000000000000000000000000000000000000% от рака. Верите?
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Ждем кацапских "пе...медиков" по просьбе зеленского и ермака в Украине?


Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа
Общество 07-апр, 17:209 6 527 0

В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

Об этом рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.

"Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый - почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди - это кто? За неделю их "работы" у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос - мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa", - подчеркнула Гебрич.

В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими "медиками".

Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в "русофобии".

"В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?" - задается вопросом Наталья.

В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской "помощи", местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.
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73 % украинского быдла не умрет от Короновиса Зеленский абистчает
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