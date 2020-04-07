 ЦОЗ Украины опубликовал основания, при которых происходит госпитализация пациентов с коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ЦОЗ.

В сообщении отмечается: "Госпитализация показана больным с подозрением/подтвержденным COVID-19, если:

течение болезни средней тяжести или тяжелое (признаки пневмонии и / или дыхательной недостаточности при наличии рентгенологически подтвержденной пневмонии);

имеются клинико-инструментальные данные острого респираторного дистресс-синдрома;

имеются клинико-лабораторные данные сепсиса и / или септического шока;

имеются клинико-лабораторные данные органной / системной недостаточности, кроме дыхательной;

пациент, независимо от тяжести состояния, относится к группе риска развития осложнений: сахарный диабет, хроническая патология дыхательной и сердечно-сосудистой систем, почечная недостаточность, аутоиммунные заболевания, тяжелые аллергические болезни, онкологические заболевания и т.д.;

у пациента, независимо от тяжести состояния, отмечается повышение температуры выше 38 ° С, плохо поддается коррекции.

Пациентам с тяжелым течением подтвержденного COVID-19 обеспечивается мониторинг и коррекция лечебных мероприятий в зависимости от сопутствующих патологических состояний.

Напоминаем! Специфического лечения как и вакцины от COVID-19 пока не существует".

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