 С подозрением на коронавирус в Николаевской области госпитализировали 9 человек, - ОГА

Об этом во время селекторного совещания глав областных государственных администраций с президентом заявил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Он добавил, что пока ни один тест не показал положительного результата.
"Участники совещания решили направить на Николаевскую проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.
По состоянию на утро 7 апреля в Украине обнаружили 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных. 28 пациентов выздоровели.
Из них: 300 шт. получено 26.03.2020 в качестве благотворительной помощи; 800 шт. 30.03.2020 - из областной базы спецмедснабжения и 150 шт. получено 02.04.2020 от ООО СП «Нибулон».
На 5 апреля быстрые тесты в наличии по всем ЦПМСД и стационарам города Николаева в количестве - 1224 шт.
Использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований (Городская больница № 1 - 13 человек, Городская детская больница № 2 - 2 человека, Городская больница № 5 - 1 человек, ЦПМСП № 1 - 3 лица; ЦПМСП № 3 - 3 лица, ЦПМСП № 4 - 1 человек, ЦПМСП № 6 - 3 человека) - все ответы отрицательные.
В Николаевском областном лабораторном центре обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 61 человек. По состоянию на 5 апреля 61 обследоваемое лицо имеет отрицательный результат.
И внесли их в статистику как зараженньіх короновирусом в Киеве.
А до єтого мужчина несколько дней лежал в больнице в Николаеве, с массой контактов.
27 марта 2020
"Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что супружеская пара из Николаева госпитализирована в Александровскую больницу Киева с подтвержденным диагнозом коронавирус."
https://news.pn/ru/public/232963
Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко.
https://censor.net.ua/news/3187231/virusologi_izuchat_fenomen_nikolaevskoyi_oblasti_v_kotoroyi_ne_zafiksirovano_ni_odnogo_sluchaya_covid19
(ну или сам вирус...занесла - а это не смешно.. ибо как их не было - так и вируса не было)
В южной Корее пункты тестов ставили на дорогах и водителей в проезжающих авто тестировали не выходя из машин
Это самое оптимальное - погода на улице теплеет - волонтеры не замерзнут