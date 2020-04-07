EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Денис Ермак и Гео Лерос Рынок земли Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Здоровье
  3785  50
Материалы по теме:
Все про:карантин (2527) Николаевская область (951) COVID-19 (3312) коронавирус (1923)

 С подозрением на коронавирус в Николаевской области госпитализировали 9 человек, - ОГА

В Николаевской области в областной инфекционной больнице находится девять пациентов с подозрением на коронавирус.

 Об этом во время селекторного совещания глав областных государственных администраций с президентом заявил глава Николаевской ОГА Александр Стадник, сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Он добавил, что пока ни один тест не показал положительного результата.

"Участники совещания решили направить на Николаевскую проверку из Министерства здравоохранения, чтобы убедиться в правильности проведения тестов", - говорится в сообщении.

По состоянию на утро 7 апреля в Украине обнаружили 1462 случая коронавируса, из них 45 летальных. 28 пациентов выздоровели.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/n3187462
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное зерно уже по плану вывезли, можно давать реальную картину и закрывать порт.
 показать весь комментарий
 
серьёзно думаешь, что в Ник. обл. никто не заболеет?
 показать весь комментарий
 
Понятно, что это был только вопрос времени.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Управление здравоохранения Николаевского городского совета сообщает, что по состоянию на 5 апреля 2020 году в учреждения здравоохранения Николаева поступило 1250 быстрых тестов.
Из них: 300 шт. получено 26.03.2020 в качестве благотворительной помощи; 800 шт. 30.03.2020 - из областной базы спецмедснабжения и 150 шт. получено 02.04.2020 от ООО СП «Нибулон».
На 5 апреля быстрые тесты в наличии по всем ЦПМСД и стационарам города Николаева в количестве - 1224 шт.
Использовано 26 быстрых тестов, проведено 26 обследований (Городская больница № 1 - 13 человек, Городская детская больница № 2 - 2 человека, Городская больница № 5 - 1 человек, ЦПМСП № 1 - 3 лица; ЦПМСП № 3 - 3 лица, ЦПМСП № 4 - 1 человек, ЦПМСП № 6 - 3 человека) - все ответы отрицательные.
В Николаевском областном лабораторном центре обследовано на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) 61 человек. По состоянию на 5 апреля 61 обследоваемое лицо имеет отрицательный результат.
 показать весь комментарий
 
 
отакои.... а как же отмена...смягчение... карантина с14 апреля...типа все гарно.... З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 973
 показать весь комментарий
 
серьёзно думаешь, что в Ник. обл. никто не заболеет?
 показать весь комментарий
 
 
Ага, а то сколько лет в Украине разрушали медицину, а вот в отдельн взятой Николаевской области она неожиданно достигла немыслимых высот.
 показать весь комментарий
 
Чему завидовать ? Разрушенной медицине - для большинства, и особо продвинутой - для властных крыс ?
 показать весь комментарий
 
Еще 27 марта из Николаева в Киев увезли больного мужчину в тяжелом состоянии его жену.
И внесли их в статистику как зараженньіх короновирусом в Киеве.
А до єтого мужчина несколько дней лежал в больнице в Николаеве, с массой контактов.

27 марта 2020

"Городской голова Николаева Александр Сенкевич подтвердил, что супружеская пара из Николаева госпитализирована в Александровскую больницу Киева с подтвержденным диагнозом коронавирус."

https://news.pn/ru/public/232963
 показать весь комментарий
 
 
Смешное, если не сказать абсурдное, заявление от Зе-Ляшко.

Вирусологи изучат феномен Николаевской области, в которой не зафиксировано ни одного случая COVID-19, - Ляшко.

https://censor.net.ua/news/3187231/virusologi_izuchat_fenomen_nikolaevskoyi_oblasti_v_kotoroyi_ne_zafiksirovano_ni_odnogo_sluchaya_covid19
 показать весь комментарий
 
 
На самом деле эти феномены уже достали: Супрун, Радуцкий, Емец, Степанов, Ляшко.
 показать весь комментарий
 
у нас с подорением не ложат и даже скорая не выежает. у нас ложат умирать. кроме верхов, конечно
 показать весь комментарий
 
Наверное зерно уже по плану вывезли, можно давать реальную картину и закрывать порт.
 показать весь комментарий
 
 
Так ще пруть суки. І ГПМ вивозять з навтобази, двіж постійний. Скоріш би вже закрили наглушняк усе, задрали гади.
 показать весь комментарий
 
нет незараженных - есть необследованные
 показать весь комментарий
 
 
комиссия проверочная наверное тесты подвезла?
(ну или сам вирус...занесла - а это не смешно.. ибо как их не было - так и вируса не было)
 показать весь комментарий
 
 
О, кровь из носа на Николаевщине решили найти коронавирус, а то всю статистику портят. З підозрою на коронавірус у Миколаївській області госпіталізували 9 осіб, - ОДА - Цензор.НЕТ 3629
 показать весь комментарий
 
 
Как только узнали, что у ним едут с "ревизией", и больные с подозрением на covid 19 сразу нарисовались.
 показать весь комментарий
 
 
пришлось огласить...к ним едет ревизор
 показать весь комментарий
 
 
Прямо по пословице: не было ни гроша, да вдруг алтын.
 показать весь комментарий
 
В Украине должны делать 30 000 тестов в сутки !!!

В южной Корее пункты тестов ставили на дорогах и водителей в проезжающих авто тестировали не выходя из машин
Это самое оптимальное - погода на улице теплеет - волонтеры не замерзнут
 показать весь комментарий
 
 
Нам до Южной Кореи примерно как до созвездия Южного Креста.
 показать весь комментарий
 
а ещё утром феномен николаевской области входил в анналы мировых казусов.
 показать весь комментарий
 
 
))) когда писал с одной, граммнаци постоянно упрекали, шо надо с двумя.
 показать весь комментарий
 
Так человек сказал это с сарказмом, поскольку смысл сразу меняется.
 показать весь комментарий
 
 
)) изначально я и хотел с одной, но потом из прошлого понял, как не напиши, вторая половина будет корригировать по любому.
 показать весь комментарий
 
 
нибаись, мы всё поняли хоть это и не смешно (
 показать весь комментарий
 
ні ,світовий казус -Бацька -вірусолог...
 показать весь комментарий
 
Вчора горло свербіло..Дихав важко.. Температури не було.. Не кашляв.. Включив Doom Metal - Candlemass на ніч - Сьогодні як огурєц! Робимо висновки!
 показать весь комментарий
 
сказали коронавірус .значить коронавірус .як це немає хворих? треба щоб були .а то якось не вписується в картинку загальної істерики.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх