 Температура 40 ºС, дикий кашель. Скорая дважды отказала в госпитализации, – супруга умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина

Об этом в Instagram рассказала его супруга Валерия Вьюшина, информирует Цензор.НЕТ.
"Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась. Пять дней температура 40 ºС. Кашель просто дикий, не переставая. И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное. Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться!
Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали!", - написала она 19 марта.
Женщина отмечает, что не понимает, как за 5 дней у здорового молодого мужчины могла развиться такая тяжелая форма пневмонии и ни одна скорая ничего даже не заподозрила. "Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!", - советует она.
6 апреля Вьюшина сообщила, что ее муж умер.
Или весь карантин придумали чтобы просто насолить украинцам?
Одни дебилы делают вид что ничего не происходит, а другие их поддерживают.
А как начнется мор, будут все верещать А ВЛАСТЬ НЕ ОБЕСПЕЧИЛА, ВЛАСТЬ НЕ СПАСЛА, ВЛАСТЬ НЕ ОБЕСПЕЧИЛА КАРАНТИН.
Новость о нём тут была вчера или позавчера, помните?
і в темах, і на сайтах...
Молодого мужика на той світ відправили..
І навіть більше.
Не перекручуйте й не дописуйте мій коментар.
Работал у меня летом плиточник очень похож на этого парня, то же 30 лет, звали Саша, но он кажись был из Ирпеня. Жаль парня и его семью. Рано ушел.
Иначе ничего не измениться по отношению к больным
виновные должны отвечать
ТОТ КТО НАПИСАЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ - тоже должен ответить
там буде медична експертиза, яка дасть експертний висновок - дії медиків були правильні.
та і не на скорі треба подавати - це взагалі несерйозно.
https://censor.net.ua/news/3187263/skoraya_pomosch_ne_budet_vyezjat_v_sluchae_esli_net_kriteriev_dlya_gospitalizatsii_bolnogo_lyashko
Это факт.
и.в.джугашвили.
Потім - нафіга той карантин.
Потім - хелп, хелп!
А потім - в усьому винна влада!
Він - медик.
Він все знає.
Не хочуть перевозити таких хворих - бояться - іншого пояснення я не знаходжу.
та й при любій хворобі - вчасно почате лікування - кращий результат
Прикорытная мразь это хорошо знает и лечится только в загнивающих Европах.
В отличие от премьера Великобритании, который лег лечиться в обычную муниципальную больницу.
Шуруй на свої скрєпниі сайти.
Співчуття родині та друзям.
Трясця ім. Босха@UkrPereiro 12 ч
ТРЭШ!
В Запорожье поймали мусора директора рынка на нарушении продаж в карантине.
Потом спустя время узнали что у него коронавирус и он лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Им провели тесты - здоровы. Но соль не в этом.
В больнице где он лежит с COVID-19: о том, что у него коронавирус, узнали только через неделю, когда он успел перележать в двух отделениях... с ним контактировала куча медперсонала. Думаете врачам и сёстрам провели тесты? Изолировали? Отправили в отпуск? Хер! Приказано молчать.
Если от этой болезни суждено умереть 3,5% населения, у нас они умрут. Точка.
От чому так не писали про померлих від свинячого грипу українців ?? А померло їх більше в десятки разів ніж від цього сміховиного "короновірусу". Може тому що треба було землю України продати і людей засадити по домах
З цього короновіруса зробили супергероя, як з Поплавського суперзірку, хоча співати той не вміє.
"Китайские нефтепереработчики закупили 10-12 грузов с российской нефтью Urals объемом 1-1,2 млн тонн с поставкой в апреле, что существенно превышает объем покупки российской нефти в предыдущие два месяца. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров."