 Температура 40 ºС, дикий кашель. Скорая дважды отказала в госпитализации, – супруга умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина

Об этом в Instagram рассказала его супруга Валерия Вьюшина, информирует Цензор.НЕТ.

"Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась. Пять дней температура 40 ºС. Кашель просто дикий, не переставая. И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное. Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться!

Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали!", - написала она 19 марта.

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Женщина отмечает, что не понимает, как за 5 дней у здорового молодого мужчины могла развиться такая тяжелая форма пневмонии и ни одна скорая ничего даже не заподозрила. "Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!", - советует она.

6 апреля Вьюшина сообщила, что ее муж умер.

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