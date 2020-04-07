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 Температура 40 ºС, дикий кашель. Скорая дважды отказала в госпитализации, – супруга умершего от COVID-19 30-летнего киевлянина

30-летнего жителя Киева с подозрением на коронавирус, который умер 6 апреля, долгое время отказывались госпитализировать.

Об этом в Instagram рассказала его супруга Валерия Вьюшина, информирует Цензор.НЕТ.

"Три скорые и ни одна не диагностировала, частная в том числе, и даже не постаралась. Пять дней температура 40 ºС. Кашель просто дикий, не переставая. И последняя скорая усиленно пыталась нам отказать в госпитализации, мол, еще посидите три дня и пейте противовирусное. Мы настояли и нас забрали, думаете ему сбили температуру перед тем как заставить спуститься пройти и сесть в карету скорой? Нет! Он еле дошёл. А теперь лежит и ему запретили двигаться! 

Нас привезли в четвёртую больницу и начали обследовать. Я знала, что рентген может не показать полную картину и настояла на КТ. И все, там жесть ребята. Двухстороння жёсткая пневмония. Состояние между средним и тяжелым. Слава Богу, что мы не послушали скорую, а приехали!", - написала она 19 марта.

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Женщина отмечает, что не понимает, как за 5 дней у здорового молодого мужчины могла развиться такая тяжелая форма пневмонии и ни одна скорая ничего даже не заподозрила. "Поэтому, если у вас даже вторые сутки температура под 40 и кашель, кричите и трубите!!", - советует она.

6 апреля Вьюшина сообщила, что ее муж умер.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187461
 
 
 Топ комментарии
 
Вчера в Турции запретили продажу медицинских масок.
Теперь турецкие граждане их смогут получать бесплатно.
Для этого они должны оставить соответствующий запрос на государственном портале или на сайте почты, - передает турецкое телевидение слова президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
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Профессор Талк

@SwisssTalk

23 ч

Премьер-министра Англии Б.Джонсона положили в больницу Св. Томаса - бесплатную городскую больницу для всех. Теперь вы поняли, почему на Западе хорошая медицина, а у нас нет?
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Мрази они - вот и вся правда. Привыкли только взятки брать и не лечить. Как запахло жареным, как крысы побежали.
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А влада по ТВ розказує що в них все під контролем.
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У них, для них, всё под контролем! Фирма (Феофания) венков не вяжет!.. Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4392
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А вы предпочитаете чтобы говорили все пропало, спасайся кто может?
Или весь карантин придумали чтобы просто насолить украинцам?
Одни дебилы делают вид что ничего не происходит, а другие их поддерживают.
А как начнется мор, будут все верещать А ВЛАСТЬ НЕ ОБЕСПЕЧИЛА, ВЛАСТЬ НЕ СПАСЛА, ВЛАСТЬ НЕ ОБЕСПЕЧИЛА КАРАНТИН.
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щас апологеты заговора мировой закулисьи обьяснят тут почему это всё ложь, причём по всем параметрам начиная с возраста.
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"Врачи-убийцы" (Дело 1953 года. Кампания (борьба) по искоренению космополитизма в СССР) Тут налицо борьба с народом Украины в результате банальной профнепригодности приехавших бригад "Скорой помощи" или ради "галочки".
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это - украинская рулетка с пятью патронами в шестизарядном барабане... одна надежда на милость свыше...
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Скорые приезжали несколько раз....,странные ездят скорые....кто то здесь пургу гонит...
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да-да, в інтернетах всі смєлі, молись, щоб тобі не довелось таких "лікарів" зустріти по необхідності, це більш ніж реально
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Теперь, я понимаю человека в Чернигове, который сбежал из больницы с подозрением на короновирус. Но его нашли, вернули в больницу и там он на следующий день умер...
Новость о нём тут была вчера или позавчера, помните?
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Кстати, дураки те кто советовал удалять гланды, мол без них лучше
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При хронической ангине или танзилите нужно однозначно удалять. Сам с этим столкнулся в 36 лет.
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Как так? Желали, чтобы заболел Путин, а заболел Джонсон?
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ви заблукали ?
і в темах, і на сайтах...
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О! Кіля Бімбович! ***** захворіє папіжже.
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уусматривается задача нынешней власти, уничтожить наибольшее колличество населения. молодой, не будет бастовать. старый, не нужно платить пенсию. и этому подтверждение в их действиях следующее. за три недели вернули в страну 200+ тысяч. у таможни ифра 600+. всех распустили по домам. умножить на семьи =2400000. потенциальных носителей а при обращении в скорую, вопрос:: симптомы подтверждены? нет. тогда самоизолируйся. реальное истребление нации. или попытка , сделать территорию Украини провинцией израиля
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З такою допомогою стає страшно...
Молодого мужика на той світ відправили..
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до чого тут ваш сарказм? що вона не правильно сказала? Молода людина померла тому, що їй допомогу вчасно не надали. Чи у вас є сумніви в тому, що він вижив би, якщо б його госпіталізували на 2й-3й день хвороби?
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Вона знає все!
І навіть більше.
Не перекручуйте й не дописуйте мій коментар.
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В этом и есть причина и маразм ситуации. Был бы он не молодым, то скорая забрала бы его быстро, а так молодой, значит сам выкарабкается. Не выкарабкался.
Работал у меня летом плиточник очень похож на этого парня, то же 30 лет, звали Саша, но он кажись был из Ирпеня. Жаль парня и его семью. Рано ушел.
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Надо продавать в суд на жти скорые
Иначе ничего не измениться по отношению к больным
виновные должны отвечать
ТОТ КТО НАПИСАЛ НЕПРАВИЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ - тоже должен ответить
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думаю, практично, безперспективно.
там буде медична експертиза, яка дасть експертний висновок - дії медиків були правильні.
та і не на скорі треба подавати - це взагалі несерйозно.
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Врачи хотят взяток,они привыкли и их приучили , потом они еще бздят .да и лечить особо не чем и не умеют . 3 в 1 .
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Не бажають ризикувати власним здоровям та без хабарів працювати.
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Чем рискует хирург, проводящий операцию по удалению аппендицита?
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Украинская медицина - самая худшая медицина в Европе да и в мире на последних местах.
Это факт.
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А смеялись с рашки когда больного выгнали из больницы, тут практически та же история
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30РОКІВ-МОЛОДІСТЬ.ІМУНІТЕТ МАВ БИ БУТИ В НОРМІ.ТАКЕ ВРАЖЕННЯ ЩО Є ДВА ТИПИ КОРОНАВІРУСА.ВЕРСІЯ LIGHT І HARD.АБО ЦЕ ПОВЯЗАНО З КІЛЬКІСТЮ ОСОБИН ЯКІ ПОТРАПИЛИ В ЛЕГЕНІ.УМОВНО 1ШТ ІМУНІТЕТ ВБИВАЄ А 100ШТ БЕЗ ШАНСІВ.ТАКІ ВИПАДКИ ТРЕБА ВИГОЛОШУВАТИ ПО НОВИНАХ ЩОБ ТІ ХТО З НИМ КОНТАКТУВАВ ВИПРОСИЛИ ТЕСТИ І МАЛИ ШАНС НА ЗАВЧАСНІ ПРОЦЕДУРИ.
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8 ! Типов ( штаммов ) короновируса уже . Какие то смертельные , какие то легкие .
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Смерть одного человека трагедия,смерть миллионов просто статистика.
и.в.джугашвили.
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Сталин таких слов не произносил. Данная фраза является слегка перефразированной цитатой из романа Ремарка «Черный обелиск»: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека - это смерть, а смерть двух миллионов - только статистика».
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Спочатку вони казали - ми сильні, ми молоді.
Потім - нафіга той карантин.
Потім - хелп, хелп!
А потім - в усьому винна влада!
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Хотелось бы каких-то комментариев от его врачей, почему же так вышло
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Спитайте в кацахола.
Він - медик.
Він все знає.
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До чого тут кацахол, я б хотіла почути коментарі від тих, хто його лікував
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вам ніхто не дасть коментарів.
Не хочуть перевозити таких хворих - бояться - іншого пояснення я не знаходжу.
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так он в больнице был с 19 марта, а умер 6 апреля, почему же не смогли вылечить?
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моя думка -причина : просто пізня госпіталізація та пізно почали лікування, коли вірус зробив свою чорну справу. Ще ж немає точних ліків, які би точно могли помогти при цій короні.
та й при любій хворобі - вчасно почате лікування - кращий результат
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Не дай Бог столкнуться в жизни с отечественной медициной. После нее только в гроб.

Прикорытная мразь это хорошо знает и лечится только в загнивающих Европах.

В отличие от премьера Великобритании, который лег лечиться в обычную муниципальную больницу.
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Чтоб вы так жили и жилу не тянули, беззаботные панове канарские и иже с ними!
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народ, тримаємо карантин, ЩОБИ НЕ ЗАРАЗИТИСЬ!. Інших варіантів просто НЕ ІСНУЄ.
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Советский Архипелаг ГУЛАГ строил не Сралин Джугашвили,а его брат Гитлер
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А твой брат Мюнхгаузен в это время летал на Луну с майором Новожиловым Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 3986
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Всё выглядит так, что по каждой смерти нужно возбуждать уголовное дело...
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А ти, ********* лугандонський, що тут загубив?
Шуруй на свої скрєпниі сайти.
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Прочитав статью понятно, что "отечественные" политики повели Украину в вопросе пандемии не по относительно успешному опыту Германии, Австрии, Израиля, Южной Кореи и других успешных стран борьбы с пандемией, где поголовное тестирование , жесткий карантин, и лечение на первых порах развития болезни, не доводя ее до осложнений, а повели по "ошибочному" пути , как в Италии, Испании не смотря на большие вложения в медицину но наверное с владельцами страховых компаний "не договорились", затягивание времени с диагностикой, и лечением , отказе в госпитализации и лечение на начальных стадиях одним ибупрофеном, что является псевдолечением.
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Посадим в тюрьму все ТРИ кареты Скорой помощи и всё наладится,Перестройка и Ускорение пабедили....
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Дитина ще, й неврятували. Що говорити про старших. Так було одна "врач" в очі й сказонула - радій що в твої роки сам прийшов, не в колясці привезли.
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Шахова та Хорошковського врятували, а такого молодого хлопця ні? Людське життя в цій країні нічого не варте.
Співчуття родині та друзям.
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Ходят упорные слухи в Ютьюбе,что Коронвирус изобрели в одной из лабораторий Новосибирска и испытали на Зэках,коих в Новосибирской области сотни,типа закрытая тюрьма...Брешуть люди...
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Кашель в общественных местах не допускается. А чхание вааще приравнивается к измене родине.
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Пукати на вулиці і в магазинах поки можна, закона проти ще немає
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Вопрос в другом,могли ли Боширов и Петров доставить в Ухань,вместо НОВИЧКА пробирки с Коронвирусом...
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Врачи действуют по инструкции спущенной сверху...
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Трясця ім. Босха@UkrPereiro 12 ч

ТРЭШ!
В Запорожье поймали мусора директора рынка на нарушении продаж в карантине.
Потом спустя время узнали что у него коронавирус и он лежит в больнице в тяжёлом состоянии. Им провели тесты - здоровы. Но соль не в этом.

В больнице где он лежит с COVID-19: о том, что у него коронавирус, узнали только через неделю, когда он успел перележать в двух отделениях... с ним контактировала куча медперсонала. Думаете врачам и сёстрам провели тесты? Изолировали? Отправили в отпуск? Хер! Приказано молчать.

Если от этой болезни суждено умереть 3,5% населения, у нас они умрут. Точка.
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30-летнего жителя Киева с подозрением на коронавирус, который умер 6 апреля, долгое время отказывались госпитализировать. Источник: https://censor.net.ua/n3187461

От чому так не писали про померлих від свинячого грипу українців ?? А померло їх більше в десятки разів ніж від цього сміховиного "короновірусу". Може тому що треба було землю України продати і людей засадити по домах Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 4705
З цього короновіруса зробили супергероя, як з Поплавського суперзірку, хоча співати той не вміє.
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Резкий отказ китайцев покупать РАБссиянскую нефть многое проясняет...
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Конечно многое, например, что ты звездобол Температура 40ºС, дикий кашель. Швидка двічі відмовила в госпіталізації, - дружина 30-річного киянина, який помер від COVID-19 - Цензор.НЕТ 6154
"Китайские нефтепереработчики закупили 10-12 грузов с российской нефтью Urals объемом 1-1,2 млн тонн с поставкой в апреле, что существенно превышает объем покупки российской нефти в предыдущие два месяца. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на трейдеров."
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Ска,вот и лечение по украински ,слов нет,а по телеку один голимый п,,здеж не соответствующий действительности
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КМКЛ №4 это случайно не та больница где с переломами ног закрывают больничный через 60 дней ?!
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Ну если все так, как написано, то тянет на "оставление в опасности лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу болезни, повлекшее смерть потерпевшего".
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Для начала сходи в украинский суд , самый справедливый в мире....
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что-то эта дамочка не договаривает...
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Соевым говном ты воняешь. То, что сотворила эта курва Супрун, ещё долго будут вспоминать с нецензурными словами....
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Hhhhh позатирали коментарі, бо не любите правди. То пішли ви ***** спустились до рівня пропогандонів тіпа шарія.Свобода слова? Ога не на цьому сайті. Порохо-зебіли.
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Але,ЛЮДИ ДОБРІ!!!! Чого шукати когось винним,самі подивіться на себе,я в масці вже дві неділі(і перчатках),стараюсь максимум дома триматись,так з мене сміялись як з придурка,а я чого вдів,бо в мене дочка на сьогодні вже 5-ть неділь не виходить з квартири(раз в магазин і раз до свекрухи,Італія) і попереджала,щоб не шуткували. Нас вже яку неділю прпереджають і що,ходять,бухають,шашлики,а сьогодні Карасьов на ЗіК виступав,так пер на владу(я голосував за Пороха) як бульдозер,що все не так,що права попирають і тд... А з мене, коли ,навіть друзі хіхікали,я їх попереджав,коли пперух в Ж,,, клюне і на неї маски натягнете,тільки,щоб запізно небуло!!! Що ми,Америка нічого не вдіє,Японія ввела надзвичайний стан,ну а ми,як Лукашенко говорить,будем на Бога надіятись?
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Соевая братва нам три года рассказывала про дебилку, которая взялась типа спасать украинскую медицину. Полтора года назад, вследствии действий этой дебила Супрун была уничтожена скорая помощь. Теперь мы пожинаем плоды действий этой твари. Я не раз описывал, как умер мой племянник осенью 2018. При температуре 39 скорая даже не приехала... И это стоило ему жизни. Сколько ещё людей заплатит за действия этой мрази и ее соевого пахана....
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Больница должна зарабатывать деньги и приносить доход. Здоровье людей уже вторично.
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