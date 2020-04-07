 Крымского активиста Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат Шейхмамбетов

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов, передает Цензор.НЕТ.
"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях его содержат там - я пока не знаю. Деталей пока нет, но есть факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", - рассказал защитник.
Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. 10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.
1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию.