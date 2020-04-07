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 Крымского активиста Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону, - адвокат Шейхмамбетов

Арестованного проукраинского активиста из Крыма Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону.

Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Приходько Назим Шейхмамбетов, передает Цензор.НЕТ.

"Я получил информацию о том, что Олега Приходько доставили в СИЗО Ростова-на-Дону. В каких условиях его содержат там - я пока не знаю. Деталей пока нет, но есть факт того, что Олега Аркадьевича доставили в Ростов", - рассказал защитник.

Напомним, 8 февраля 2019 года сотрудники крымского главка ФСБ провели обыск у Олега Приходько в оккупированном селе Орехово Сакского района. Силовики изъяли у него украинскую символику, флаги партии "Свобода", красно-черные флаги, портрет Степана Бандеры, технику и домашние CD-диски. После обыска Приходько отвезли в Симферополь, где допрашивали, расспрашивая о его деятельности и связях на материковой части Украины. ​10 октября 2019 года оккупанты задержали проукраинского активиста из Сак Приходько. Подконтрольный России "Киевский районный суд" оккупированного Крыма арестовал активиста на два месяца. 26 декабря оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей до февраля украинского активиста Приходько. Позже ему продлили арест до 15 сентября.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обвиняемому в подготовке теракта в Крыму активисту Приходько инкриминируют еще и подготовку поджога генконсульства РФ в Украине, - адвокат

1 апреля 2020 года стало изветсно, что обвиняемого в подготовке к теракту жителя Сакского района Крыма Олега Приходько незаконно этапировали из симферопольского СИЗО в Россию.

Источник: https://censor.net.ua/n3187460
 
 
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А ZE, величайший защитник наших людей знає про це, його болить за долю патріота України, він підняв питання в міжнародних організаціях ? Та нє, доля собачки за 10 тис.км. спати йому не дає, аби китайці песика не зїли
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Тримайся Олеже !!! Бандера придёт - порядок наведёт!
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