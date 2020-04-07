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 Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи, - Садовый

Главы церквей Львова в среду обсудят в режиме видеоконференции формат проведения Пасхальных богослужений в городе.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, в эфире телеканала "Украина 24".

"Завтра утром мы собираем в Zoom всех владык, которые работают во Львове, и будем проговаривать, как правильно реализовывать те послания, которые дали главы церквей, месседж президента", - сказал Садовый.

"Думаю, что все будет необычно (празднование Пасхи), но с точки зрения безопасности правильно. Люди должны быть дома, будем смотреть богослужение", - добавил он.

По словам мэра, во Львове проходит массовое тестирование на коронавирус. "У нас 32 человека инфицированы", - сказал Садовый, добавив, что в городе не наблюдается серьезной динамики роста заболевания COVID-19.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187459
 
 
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питання найважливіше буде одне..

як під час свячення пасок змусити народ дотримуватись соціальної дистанції..

категорії 30-60.

бо 60 + наскільки відомо заборонено виходити з дому власне в Церкви...
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Завтра вранці ми збираємо в Zoom усіх владик, які працюють у Львові, і будемо проговорювати, як правильно реалізувати ті послання, які дали глави церков, меседж президента", - сказав Садовий.

\
з бородатих анекдотів.


прийшов Кучма до проктолога..
Проктолог довго дивився.. думав.. чухав потилицю..


Потім каже
-такого ще в моїй практиці не було..
Дирки немає..
-Кляті галичани.. знову зализали... Глави церков Львова в режимі онлайн-конференції обговорять формат святкування Великодня, - Садовий - Цензор.НЕТ 7797
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Ну это понятно. На сегодня самый главный вопрос. более важных дел и проблем нет.
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