 Главы церквей Львова в режиме онлайн-конференции обсудят формат празднования Пасхи, - Садовый

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, в эфире телеканала "Украина 24".
"Завтра утром мы собираем в Zoom всех владык, которые работают во Львове, и будем проговаривать, как правильно реализовывать те послания, которые дали главы церквей, месседж президента", - сказал Садовый.
"Думаю, что все будет необычно (празднование Пасхи), но с точки зрения безопасности правильно. Люди должны быть дома, будем смотреть богослужение", - добавил он.
По словам мэра, во Львове проходит массовое тестирование на коронавирус. "У нас 32 человека инфицированы", - сказал Садовый, добавив, что в городе не наблюдается серьезной динамики роста заболевания COVID-19.
як під час свячення пасок змусити народ дотримуватись соціальної дистанції..
категорії 30-60.
бо 60 + наскільки відомо заборонено виходити з дому власне в Церкви...
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з бородатих анекдотів.
прийшов Кучма до проктолога..
Проктолог довго дивився.. думав.. чухав потилицю..
Потім каже
-такого ще в моїй практиці не було..
Дирки немає..
-Кляті галичани.. знову зализали...