 В Минздраве отрицают, что в выходные делают меньше тестов на коронавирус

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил Роман Родына, начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС.

По его словам, за сутки в Украине делают 1000-1200 тестов.

"Наши лаборатории в состоянии повышенной готовности, они работают ... несколько лабораторий вообще работают круглосуточно. Нет, такого на самом деле не было (что в воскресенье делают меньше тестов), есть график дежурств, и лаборатории работают в режиме 24/7", - сказал эпидемиолог.

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Он добавил, что, например, за сутки 6 апреля в Украине протестовали 1409 человек с подозрением на коронавирус.

Родына отметил, что сейчас является стабилизация показателей роста количества новых случаев коронавируса и "некоторые тенденции" к уменьшению.

"Если раньше мы регистрировали около 150-160 подтвержденных случаев, то сейчас мы регистрируем меньше - где-то 130-140. Мы видим, что рост заболеваемости стабилизировался и началась тенденция к уменьшению количества положительных тестов ", - рассказал он.

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