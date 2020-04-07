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 В Минздраве отрицают, что в выходные делают меньше тестов на коронавирус

В Центре общественного здоровья МОЗ Украины возразили, что уменьшение количества новых случаев инфицирования связано с тем, что в выходные делают меньше тестов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире hromadske заявил Роман Родына, начальник отдела эпиднадзора за инфекционными болезнями ЦОС.

По его словам, за сутки в Украине делают 1000-1200 тестов.

"Наши лаборатории в состоянии повышенной готовности, они работают ... несколько лабораторий вообще работают круглосуточно. Нет, такого на самом деле не было (что в воскресенье делают меньше тестов), есть график дежурств, и лаборатории работают в режиме 24/7", - сказал эпидемиолог.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав разрешил частным лабораториям, имеющим соответствующие лицензии и мощности, проводить ПЦР-тесты на СОVID-2019, - Ляшко

Он добавил, что, например, за сутки 6 апреля в Украине протестовали 1409 человек с подозрением на коронавирус.

Родына отметил, что сейчас является стабилизация показателей роста количества новых случаев коронавируса и "некоторые тенденции" к уменьшению.

"Если раньше мы регистрировали около 150-160 подтвержденных случаев, то сейчас мы регистрируем меньше - где-то 130-140. Мы видим, что рост заболеваемости стабилизировался и началась тенденция к уменьшению количества положительных тестов ", - рассказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина готова увеличить тестирование на COVID-19 и проводить 30 тысяч тестов в неделю, затем и 80 тысяч, - Ляшко. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3187458
 
 
 Топ комментарии
 
В Харькове по-прежнему ждут результатов лабораторных анализов 34 подозрений на COVID-19 которые были отправлены на исследование 23 марта 2020 года

Официально подтвержденным остается только один случай болезни



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В нас каждый чих поставлен на учет,
А вирус-ну кто там разберет
Команда СМИ, стращать до одуренья
Чтоб лохи не ушли с повиновенья!

Пора многие СМИ наказывать за распространение паники и привлекать к ответственности руководителей предприятий за остановку производства
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Хроника одного Президента ...
Информация о якобы имеющихся договоренностях о поставках ПЦР-тестов, озвученная зам.министра Ляшко в очередном брифинге - ложь. Ни одна компания не заключала с Украиной договора на поставку этого вида товара. Для институте молекулярной биологии не выделено бюджетных средств на производство тестов.

После сообщений "Нафтогаза" о новых исках против "Газпрома" на сумму 17 млрд. $, Зеленский отдал команду искать Витренко замену.

Еще в декабре 2019 г. (см. сообщение от 24.12), после проведения краш-теста мы предупреждали, что в первом квартале 2020 платить зарплату бюджетникам будет нечем. В ответ Зеленский пообещал райские кущи и повышение зарплат и пенсионных выплат.
В марте (18.03), подсчитав все , мы сказали что без кредита МВФ зарплату бюджетникам будет нечем. платить. В ответ по требованию Зеленского Кабмин выдал государственные гарантии на 19 млрд. гривен на закапывание в ямки ("программа дорожного строительства"). Результат - платежи по заработной плате бюджетникам за март профинансированны на 12 %.
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Этих тестов, кажется, в природе не существует.
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Понты для приезжих.
Вчера убеждал некоторых, что завтра сможете убедиться, что в выходные дни медицина отдыхает.
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Вчера убеждал некоторых, что завтра сможете убедиться, что в выходные дни медицина отдыхает.

Да правильно делают.А то требуют на каждый чих прививку делать. Грипп как и раньше был
Кто не верит- Гугл в помощь!
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В Харькове по-прежнему ждут результатов лабораторных анализов 34 подозрений на COVID-19 которые были отправлены на исследование 23 марта 2020 года

Официально подтвержденным остается только один случай болезни



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)) сегодня по колличество суточных тестов, можно прикинуть колличество людей с достатком выше среднего.
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Ото тест вас спасет,если вам 70 лет и куча болячек... И то по статистике,кто старше 60лет- умирает только каждый четвертый - естественная убыль, а не пандемия.
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так это само собой. народ всегда простой расходник. даже если каждый второй легко умрёт молодым ))
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Нет денег - нет исследования на коронавирус.
А нет исследования - нет и самого коронавируса.
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А нет исследования - нет и самого коронавируса.

Та да,а как потом деньги списывать на приобретение тестов? Вся соль в том, чтоб навариться на масках, на тестах,на сомнительных препаратах от вируса, продать землю, быстро получить деньги от МВФ ( покусав при этом Беню).А грипп как грипп, что раньше, что сейчас.
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каждый украинец, который может сегодня позволить себе такой тест, это явно человек с "нетрудовыми доходами". власть ведёт сейчас строгий учёт таких и по окончанию карантина компетентные органы придут к каждому и зададут вопрос по поводу правильного заполнения декларации о доходах ))
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Параллельно сейчас смотрю Еспресо ТВ, там сейчас буквально две минуты назад мэр Франковска Марцинкив заявил, что есть проблема с тестами во Франковске, люди болеют но не могут их дождаться.
Он заявил, что на этот час в моргах Франковска лежит 8 трупов и их не могут забрать из морга и хоронить, потому что до сих пор не пришло заключение по результатам их тестов на короновисрус.
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не пришло заключение по результатам их тестов на короновисрус.

И Зачем мертвым результаты тестов, которые имеют выход 50 на 50%?
Пишите, что корона - так власть и ихние СМИ требуют!

Смотрю мы приближаемся к Северной Корее семимильными шагами!
Начнем изучать идеи Чучхе, а классу самувон прикажут пить самогон! Марзм!
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все серьезно и на грани выживания.
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"несколько лабораторий вообще работают круглосуточно. Нет, такого на самом деле не было (что в воскресенье делают меньше тестов), есть график дежурств, и лаборатории работают в режиме 24/7"

Так все лабрратории работают круглосуточно, или лишь некоторые? И потом, чтобы провести тест, нужна цепочка: доставить материал в лабораторию, провести тест, принять данные и включить в статистику.
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