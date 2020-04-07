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 В Ирпенском регионе 6 новых случаев COVID-19, всего выявлено 12 инфицированных, - заммэра Ирпеня Маркушин

Шесть новых случаев заболевания COVID-19 выявлены в Ирпенском регионе Киевской области.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня снова имеем неутешительную новость - заболевание COVID-19 подтвердилось еще у 6 жителей нашего региона: 3 - в Коцюбинском, 2 - в Ирпене, 1 - в Ворзеле", - написал чиновник.

В общем лабораторные исследования подтвердили уже 12 случаев заболевания коронавирусом на территории Ирпенского городского совета.

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В Ирпенском регионе 6 новых случаев COVID-19, всего выявлено 12 инфицированных, - заммэра Ирпеня Маркушин 01

Источник: https://censor.net.ua/n3187455
 
 
 Топ комментарии
 
Мабуть надовго українці запам'ятають як погано був зевладою організований карантин.
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да нет...
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
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так ми поки непогано йдемо порівняно з іншими країнами?
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Франция +11к заражённых и 1500 смертей за сегодня, откуда такой внезапный рывок?
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результаты за выходные были включены. бюрократия она и во Франции бюрократия.
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из китая через италию в ирпень... настойчивый вирус
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Мабуть надовго українці запам'ятають як погано був зевладою організований карантин.
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да нет...
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
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так ми поки непогано йдемо порівняно з іншими країнами?
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опять сегодня в ирпенском регионе 6 тестов как с куста.
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Блокировать Ирпень Нац.гвардией на 3 недели.Больных вывозить в инф больницы со свободными палатами интенс.терапии в другие области.Николаев,Харьков.
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Почему редактор новостей "Цензора" систематически пиарит ворюгу маркушина?
Эти новости должна сообщать пресс-служба минздрава, ну или хотя бы кто-то из местной больницы.
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Ото ригоанали зробили прививку малоросам, що навіть цензорята замість понять РАЙОН та ОБЛАСТЬ, вживають оте, визиваюче рвотний рефлекс РЄГІОН. А голів облдержадміністрацій називають мерзенно-лайливим словом ГУБЄРНАТАР. Так і хочеться заїхати ногою по губам, плазуючим перед москалями хохлам. В Ірпінському регіоні 6 нових випадків COVID-19, всього виявлено 12 інфікованих, - заступник мера Ірпеня Маркушин - Цензор.НЕТ 5137
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