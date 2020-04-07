 В Ирпенском регионе 6 новых случаев COVID-19, всего выявлено 12 инфицированных, - заммэра Ирпеня Маркушин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня снова имеем неутешительную новость - заболевание COVID-19 подтвердилось еще у 6 жителей нашего региона: 3 - в Коцюбинском, 2 - в Ирпене, 1 - в Ворзеле", - написал чиновник.

В общем лабораторные исследования подтвердили уже 12 случаев заболевания коронавирусом на территории Ирпенского городского совета.

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