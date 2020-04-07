 В Ирпенском регионе 6 новых случаев COVID-19, всего выявлено 12 инфицированных, - заммэра Ирпеня Маркушин

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня снова имеем неутешительную новость - заболевание COVID-19 подтвердилось еще у 6 жителей нашего региона: 3 - в Коцюбинском, 2 - в Ирпене, 1 - в Ворзеле", - написал чиновник.
В общем лабораторные исследования подтвердили уже 12 случаев заболевания коронавирусом на территории Ирпенского городского совета.
у них память как у канареек...
Беня перебьет все каким нибудь сериалом Слуги Народа...
Эти новости должна сообщать пресс-служба минздрава, ну или хотя бы кто-то из местной больницы.