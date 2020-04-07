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 Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается

В Италии продолжает снижаться количество новых заражений Covid-19 и смертей от коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне (636 погибших).

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 791 новых заражений, по сравнению с 1079 накануне.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии, выздоровели уже почти 25 тысяч человек.

В больницах остаются 28 718 больных, из них 3792 – в отделениях интенсивной терапии.

Источник: https://censor.net.ua/n3187454
 
 
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Не говорите итальянцам, а то завтра снова выйдут все на карнавалы.
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у скрепных все; пучком
В Карелии школьникам из малоимущих семей выдали на 2 недели продуктовые наборы из нескольких картофелин и двух сосисок
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Страховым компаниям нужно включиться и расследовать. Кто умер от коронавируса, кто не умер от коронавируса. Иначе пустят их по миру
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Интересно, какие такие страховые компании в Италии? Страховка жизни? Как-то не практикуется здесь. Дорого.
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Нужно подробнее посмотреть. А насчет не практикуется - не рассказывайте, страховка жизни - всегда самый желаемый продукт, на котором навариваются. Например, мой отец умер - страховка не положена, так как он умер от сердечного приступа. А если от короновируса - это уже другой разговор
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та ну нафік .не може бути .))) дали команду тормозити інфоістерію???
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нет. просто естественный ход вещей. там в Северной Италии скопилось очень много потенциальных жертв... это как лесной пожар: нужно дождаться пока выгорит
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ахиреть,вот это снижение. снимаем маски! авторы новости серьезно или прикалываются?
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маска - это цак. господин ПЖ приказал всем сидеть по пепелацам и радоваться.
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Да, вот только Вы на Францию посмотрите. Там сегодня рекорд у них рекорд как у Италии, Испании и Германии вместе взятых...
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дальше всех по выздоровевших пошли сербские братушки руцких - ни одного. зато умерло уже 60. хароших советов видно им старшие братушки надавали ))
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Трамп заявил, что ВОЗ - сборище идиотов, которых он больше не финансирует.
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
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я седня случайно нашел ссылку на ютьюб. Интервью дает врач, профессор Стефано Монтанари, которое опубликовали на канале byoblu24.
Оно неоднозначное (судя по количеству жмуров-макароннтков), но, как врач, скажу, что во много (и очень) с этим доктором согласен.
вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
Мало того, мне стало интересно, что в комментах думают по этому поводу сами итальянцы. Среди прочего нашел вот такой коммент, перевел с помощью гуглопереводчика и вот, что получилось (пост будет довольно длинным) Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается - Цензор.НЕТ 3597
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