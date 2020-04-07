 Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на данные Департамента гражданской защиты.
За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне (636 погибших).
В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 791 новых заражений, по сравнению с 1079 накануне.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии, выздоровели уже почти 25 тысяч человек.
В больницах остаются 28 718 больных, из них 3792 – в отделениях интенсивной терапии.
В Карелии школьникам из малоимущих семей выдали на 2 недели продуктовые наборы из нескольких картофелин и двух сосисок
Лучше вкладывать деньги в свою медицину.
Сначала они встали на рога, когда Трамп предлагал запретить пассажирское сообщение с Китаем, потом рекомендовали лекарства, от которых больным становилось только хуже.
Оно неоднозначное (судя по количеству жмуров-макароннтков), но, как врач, скажу, что во много (и очень) с этим доктором согласен.
вот ссылка https://www.youtube.com/watch?v=tC84wONn1ZA
Мало того, мне стало интересно, что в комментах думают по этому поводу сами итальянцы. Среди прочего нашел вот такой коммент, перевел с помощью гуглопереводчика и вот, что получилось (пост будет довольно длинным)