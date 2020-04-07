 Количество зараженных и умерших от коронавируса в Италии снижается

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает на данные Департамента гражданской защиты.

За последние 24 часа от коронавируса в Италии умерли 604 больных. Это меньше, чем накануне (636 погибших).

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, зафиксировали 791 новых заражений, по сравнению с 1079 накануне.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Италии достигло 135 586, погибших – 17 127. С начала эпидемии, выздоровели уже почти 25 тысяч человек.

В больницах остаются 28 718 больных, из них 3792 – в отделениях интенсивной терапии.