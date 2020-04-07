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 Политика Украины
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 Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму

Решение Российской Федерации о "весеннем призыве" в оккупированном Крыму нарушает международное право.

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине заявило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Планы РФ призвать и незаконно перевезти 3300 молодых крымчан через межгосударственную границу в Россию нагло нарушают международное право. Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека на украинской территории", - говорится в твите.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила весенний призыв в оккупированном Крыму 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму и ОРДЛО скрывают реальную картину с заболеваемостью коронавирусом, в том числе по смертям, - Минреинтеграции

В посольстве США заявили о поддержке Украины.

"Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым - это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму", - говорится в заявлении.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила весенний призыв в оккупированном Крыму 02

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской власти в Крыму провести "весенний призыв" в армию РФ и требует отменить его.

По данным МИД, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187451
 
   
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цікаво, це думка посольства США чи вони хоча би погоджують це з Державним департаментом США?
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СВІФТ їм закрийте.. трєбуют ані... від Бритів такої тупізни не чекав.. а Трамп ще та зараза
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Им пофик на тот СВИФТ а Западу убытки . Лучшая мера -прекратить покупать у них газ и нефть + низкая цена на рынке
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Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека на украинской территории", - говорится в твите.Источник: https://censor.net.ua/n3187451
На фейсбуке и в одноклассниках не забудьте запостить, иначе не сработает
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какой прекратить, ннада увеличить и ускорить.
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все должны служить...
когда Московия посылала на убой своих в Чечне, Грузии и далее везде, - они кричали в мирной Украине - Расея! Расея!
пускай теперь в Сирию едут...
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал должен быть закопан любой ценой, при любых раскладах и дагаваренностях.
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станция скорой помощи в Фряново (60 км от Москвы) во всеоружии принимает вызов по борьбе с пандемией.

Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 2044
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у...а что это за страны то такие...их влияние на россию уже давненько закончилось и не только на нее...что они могут? уже давно ничего кроме дать денег или не дать...а как они могут влиять на тех кому деньги не нужны???да никак...кроме как они влияют последнии 6 лет...озабоченностями...и т.п...
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Нужно чтобы правительства этих всех решительных стран решительно потребовали от короновируса который нагло нарушает права человека прекратить жрать человеческие лёгкие и начать жрать друг дружку
И в конце коммюнике -,,Мы призываем короновирусы немедленно и в полной мере покинуть лёгкие и прекратить нарушение права человека на жизнь "

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