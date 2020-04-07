 Великобритания и США требуют, чтобы РФ прекратила "весенний призыв" в оккупированном Крыму

Об этом говорится в заявлении посольства Великобритании в Украине заявило в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

"Планы РФ призвать и незаконно перевезти 3300 молодых крымчан через межгосударственную границу в Россию нагло нарушают международное право. Великобритания призывает Россию немедленно прекратить нарушение прав человека на украинской территории", - говорится в твите.

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В посольстве США заявили о поддержке Украины.

"Мы присоединяемся к МИД Украины и также осуждаем призыв жителей Крыма на военную службу России. Крым - это Украина, а Россия продолжает грубо нарушать международные нормы. Мы призываем Россию немедленно и в полной мере покинуть территорию Украины и прекратить нарушения прав человека в Крыму", - говорится в заявлении.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест против решения оккупационной российской власти в Крыму провести "весенний призыв" в армию РФ и требует отменить его.

По данным МИД, с территории Крымского полуострова этой весной планируется направить для прохождения "военной службы" почти 3,3 тысячи человек.

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