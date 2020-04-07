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 За сутки еще у семи находящихся за рубежом украинцев выявили коронавирус, всего заболевших 174, - МИД

Министерство иностранных дел Украины обнародовало данные об украинцах, заболевших, лечащихся, выздоровевших и умерших от коронавируса за рубежом по состоянию на 7 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД, на сегодня в разных странах лечатся от осложнений, вызванных коронавирусом, 174 украинца: в Италии - 121, Греции - 22, Испании - 5, Германии и Польше - по 4, Австрии - 3, в Швеции, Швейцарии, Чехии, Таиланде, США, Сербии, на Сейшельских островах, в России, Португалии, ОАЭ, Нидерландах, Нигерии, на Мальте, Бельгии и Египте - по одному.

При этом за последние сутки выздоровели двое украинцев, всего выздоровевших 17.

Число умерших за сутки не изменилось - 5 украинцев (четыре в Италии, один во Франции).

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Отмечается, что всего 14 624 гражданина Украины обратились за помощью в зарубежные дипломатические ведомства Украины по программе "Защита".

За сутки еще у семи находящихся за рубежом украинцев выявили коронавирус, всего заболевших 174, - МИД 01

Напомним, 6 апреля МИД сообщил, что 167 украинцев заболели и лечатся от COVID-19 за рубежом, 15 уже выздоровели, а 5 - умерли. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3187446
 
 
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внешняя статистика по умерших-выздоровевших выглядит оптимистичнее внутренней.
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27 дней с даты объявления карантина в стране, а граница по факту до сих пор открыта, каждый день ее пересекает 5-6 тысяч человек. Ну куда это годится.
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Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа

Итальянцы взбунтовались против "медиков" Путина: от властей потребовали ответа
В Италии создали петицию с вопросами для президента и правительства страны с требованием рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.

Об этом рассказала один из авторов документа, гражданка Италии украинского происхождения Наталья Гебрич, которая проживает во Флоренции. Она подчеркнула, что документ составлен на имя руководства страны и уже размещен на сайте официальных петиций.

"Мы задаем два основных вопроса, которые волнуют многих итальянцев. Первый - почему вместо гражданских врачей в страну прилетели российские военные. Это не секрет, что на 15 самолетах прибыли 104 человека, из них лишь 35 медиков (только двое из них гражданские) и 13 переводчиков. А остальные люди - это кто? За неделю их "работы" у нас в стране мы увидели лишь двухчасовую дезинфекцию дома престарелых в Бергамо и все. Второй вопрос - мы просим отреагировать на угрозы журналистам la stampa", - подчеркнула Гебрич.

В Италии разгорелся скандал из-за конфликта издания с российскими "медиками". Так, в известном итальянском СМИ прямо написали, что 80% поставок Москвы бесполезны для страны и это не более чем просто предлог попасть военным в страну. Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков обвинил издание в "русофобии".

"В отличие от России, в Италии свобода слова. Петицию начали подписывать в основном итальянцы, но она свободна для всех, кто хочет узнать ответы на эти вопросы. Хотим услышать правду и от наших властей, которые так и не объяснили обществу, зачем прибыло так много россиян с погонами и почему за все это время они лишь единожды продезинфицировали дом престарелых неизвестным веществом?" - задается вопросом Наталья.

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В дополнении Гебрич подчеркивает, в городе Бергамо, где находится один из пунктов российской "помощи", местные жители жалуются на хамское поведение медиков из Москвы. Уже было несколько скандалов.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/371354-italjjantsy_vzbuntovalisj_protiv_medikov_putina_ot_vlastej_potrebovali_otveta
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Карантин застосовують,коли хворіє 5% населення.Невже 1200 хворіх дорівнюе 5%.
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у семи находящихся за рубежом украинцев выявили коронавирус...

Горе то какое.. Как-же жить теперь????
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За 2 дня в городе Першотравенск Днепропетровской области, что в 120 километрах от Днепра, подтвердили 20 случаев коронавируса : 15 - сегодня и 5 вчера. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровского 0блсовета.
По неподтвержденным данным, в городе может более 600 подозрений на коронавирус. Такой резкий рост количества заболевших связан с грубым нарушением карантина - несколько сотен баптистов (!!!) из разных стран мира (!!!!) собрались на конференцию (!!!!)
Чтобы не допустить распространение болезни, областная комиссия ТБЧС установила дополнительные карантинные посты вокруг Першотравенска.
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