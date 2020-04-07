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 Политика Украины
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 Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко

Так называемый "антиколомойский" закон о банках, который является обязательным условием для получения программы МВФ, на этой неделе очевидно не будет выноситься в зал.

Такой прогноз в своем видеоблоге сделала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она также сообщила, что фракция подала в законопроект лишь 5 поправок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Банковский закон, принятие которого так необходимо для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тыс. 95 слов - и к этому закону в течение недели подали 16 тыс. 397 поправок. К каждому слову - по поправке. Кто же они - авторы этих поправок? В основном это - "слуги". Некоторые из них подал по 4 тыс. поправок, некоторые по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна - заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода ", - отмечает Геращенко.

Она предостерегает, что подобные игрища с законом могут привести к дефолту Украины. "От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт - это гиперинфляция, это девальвация гривни, это очень серьезный рост безработицы", - прогнозирует Геращенко.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса президента Зеленского, правительства и руководства парламента. Ведь президент фактически контролирует все ветви власти, и молчание является довольно красноречивым. "Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закона, но и получения Украиной столь необходимого кредита МВФ", - отметила Геращенко.

Читайте: У Зеленского будут штрафовать украинцев без масок, а те, кто в разгар эпидемии вывез маски за границу, до сих пор не наказаны, - Ирина Геращенко

Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция "Слуга народа" постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

"А что мы видим сегодня? Наша фракция подала только пять - не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок в закону о банках. Так же, как к закону о земле, мы подали только 37 поправок.

Потому что наша государственная ответственная профессиональная позиция заключается в следующем: законы надо совершенствовать. Для этого есть процедура между первым и вторым чтением, подачи поправок - чтобы усовершенствовать, реформировать, улучшить тот или иной законопроект ", - отметила Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Европейская Солидарность" - против злоупотреблений властью под видом борьбы с эпидемией, - Ирина Геращенко

"Но мы видим здесь другое - законодательный спам. И злоупотребляют им "слуги". И при этом Офис президента молчит. Почему это происходит? Ну, возможно потому, что неделю назад просто были определенные политические игрища, когда президент приехал в парламент, сделал красивую заявление, сняв маску - "прошу вас всех, давайте примем эти законы, показав таким образом нашим европейским партнерами, мы движемся в сторону реформ и от олигархов". На самом деле когда олигархи включили механизм своих лоббистов, то никто против этого и не выступает. По крайней мере публично мы не слышали ", - отметила Ирина Геращенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3187445
 
   
 Топ комментарии
 
Молчат, так снимают очередной видосик...смонтируют и мы все узнаем... Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8570
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Так ті виродки за коломойшу, їм пох на зейло!! не кажучи, за Народ України!!!
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Молчат, так снимают очередной видосик...смонтируют и мы все узнаем... Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 8570
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Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 6583

---Подойдёшь до Порошенко и стукнешь его
---А если он меня?
---А тебя то за что?
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А за землю они голосовали шо б же кредит кококококо мвф дало, значит не в кредите дело.
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ирке верещать не привыкать,
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Іра, а ти хотіла, щоб Єрмак щось сказав? Чи Зе відосік показав з цього приводу?
А, може, вистачить беніного "Вообще не обсуждал законопроект с Зеленским. Люди выбрали свой путь, это путь в никуда, что показал опыт предшественников: Яценюка, Порошенко, Гройсмана и Гончарука". https://censor.net.ua/n3187402
Щоб ми всі йому повірили...
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Ну значить узеленських ця видіимість бурхливої діяльності влаштовує
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У гаранта в зобу дыханье сперло ( как в басне "Ворона и лиса") Хозяева страны ( еще с времен правления Кучмы, отца основателя олигархическо криминальной системы), очередной раз показали что решают все они, а президенты это так.. марионетки. Захотели уголовника назначили, захотели конфетного барона, захотели даже клоуна. И только людишки думают что это они кого то выбирают на выборах.
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У Зєлєнскаво молчат.
Молчаніє ЗЕ-ягнят.
Ганнібал Лєктор підготовився до коронавіруса. Тоже в масці.
Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5212
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"Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок,.." = напевне Бєня почав платити за тарифом від кількості букв.Дійсно, від дефолту потерпають тільки прості люди, хто памятає 90 роки ? - пенсії затримували, купоно-карбованці знецінювались майже щомісяця, більшість підприємств не працювали, люди в основному виживали з присадибного господарства, рвались за кордон. А з іншого боку сформувалась олігархія - за пляхан міняли приватизац.ваучери та умовн.акції підприємств, голодна людина за десяток доларів віддавала акції досить таки прибуткових підприємств. Тобто потвори з СН разом зі своїм ЗЕпогоничем це слуги Бєні.
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каламоша рамажет зебила так же , как и Порошенко руками шестерок
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Чувак ты шо то попутал , я израильтянин ( хотя и украинского происхождения ) , а эти все твои соплименники - украинцы.
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Если засранцы у власти, они не могут не обосраться.
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Все проясняется как никогда, уроды захотели дефолта, и чухнут с бабосами за бугор, а народу 90-е еще покажутся сладним сном.
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мудрому нариду это пойдет на пользу...
снова вспомнит как готовить лебеду и искать колоски в поле...
по приколу будет...
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Ируська защитит своей грудью Украину. Особенно левой.
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ха .. я 5 років до цього чув цю саму буйню.. бач ти як карти лягли... Бувші стали теперішніми і навпаки.. і 30 років на манєже адні і тє же Депутати, які наплодили понад 16 тис. поправок, зривають ухвалення банківського закону цього тижня, а у Зеленського мовчать, - Ірина Геращенко - Цензор.НЕТ 5910
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Похоже, что очень сильно влияние Коломойского на "слуг"и Зеленский просто бессилен и не способен на них повлиять,чтобы провести результативное голосование. Может и сам не может, или не хочет противостоять Бене и решил идти на дефолт.
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Под капельницами после запоя. Все как обычно.
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Теперь проще договориться с МВФ о реструктуризации, чем год мучаться с поправками! Бери Иришка Петра и Шмыгаля и дуй за бугор к партнерам, как это делал Сеня в 2015 году!
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