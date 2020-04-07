 Депутаты, наплодившие больше 16 тыс. поправок, срывают принятие банковского закона на этой неделе, а у Зеленского молчат, - Ирина Геращенко

Такой прогноз в своем видеоблоге сделала сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко. Она также сообщила, что фракция подала в законопроект лишь 5 поправок, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Банковский закон, принятие которого так необходимо для поддержки украинской экономики, состоит из 16 тыс. 95 слов - и к этому закону в течение недели подали 16 тыс. 397 поправок. К каждому слову - по поправке. Кто же они - авторы этих поправок? В основном это - "слуги". Некоторые из них подал по 4 тыс. поправок, некоторые по полторы тысячи. И цель здесь совершенно очевидна - заблокировать принятие этого закона или отсрочить его на полгода ", - отмечает Геращенко.

Она предостерегает, что подобные игрища с законом могут привести к дефолту Украины. "От дефолта точно выиграют олигархи, которые стоят за этими депутатами-авторами поправок, и точно потеряют простые украинцы. Потому что дефолт - это гиперинфляция, это девальвация гривни, это очень серьезный рост безработицы", - прогнозирует Геращенко.

Она также обратила внимание на отсутствие реакции со стороны Офиса президента Зеленского, правительства и руководства парламента. Ведь президент фактически контролирует все ветви власти, и молчание является довольно красноречивым. "Все молчат и делают вид, что не знают, что эти 16 397 поправок могут просто заблокировать принятие не только закона, но и получения Украиной столь необходимого кредита МВФ", - отметила Геращенко.

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Она также напомнила, что в новом созыве парламента фракция "Слуга народа" постоянно обвиняла предшественников в неэффективности и требовала ограничить количество поправок к законопроектам.

"А что мы видим сегодня? Наша фракция подала только пять - не пятьдесят, не пять тысяч, а пять поправок в закону о банках. Так же, как к закону о земле, мы подали только 37 поправок.

Потому что наша государственная ответственная профессиональная позиция заключается в следующем: законы надо совершенствовать. Для этого есть процедура между первым и вторым чтением, подачи поправок - чтобы усовершенствовать, реформировать, улучшить тот или иной законопроект ", - отметила Геращенко.

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"Но мы видим здесь другое - законодательный спам. И злоупотребляют им "слуги". И при этом Офис президента молчит. Почему это происходит? Ну, возможно потому, что неделю назад просто были определенные политические игрища, когда президент приехал в парламент, сделал красивую заявление, сняв маску - "прошу вас всех, давайте примем эти законы, показав таким образом нашим европейским партнерами, мы движемся в сторону реформ и от олигархов". На самом деле когда олигархи включили механизм своих лоббистов, то никто против этого и не выступает. По крайней мере публично мы не слышали ", - отметила Ирина Геращенко.