 Оккупанты в Крыму и ОРДЛО скрывают реальную картину с заболеваемостью коронавирусом, в том числе по смертям, - Минреинтеграции

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявляют в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Так, по состоянию на 7 апреля оккупационная администрация в ОРДО признала наличие 6 больных коронавирусом, подчеркивая отсутствие летальных случаев. В то же время, по имеющейся информации, 4 апреля в Центральной районной больнице г.Амвросиевка умер гражданин, инфицированный коронавирусом. Этот факт замалчивается, соответствующая медицинская документация изъята", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

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Помимо этого в пгт. Кадиевка (находится на территории ОРЛО) в Центральной городской многопрофильной больнице врачами-вирусологами из России проводится ежедневный осмотр боевиков так называемого "армейского корпуса".

"При этом, гражданское население лишено надлежащей медицинской помощи. В то же время, по информации МККК, уже до конца текущей недели организация планирует направить на Донбасс новую партию гуманитарной помощи, в том числе и для борьбы с коронавирусом", - отмечают в министерстве.

Следовательно, пишут в Минреинтеграции, груз будет содержать тесты для выявления коронавируса, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, перчатки и прочее. При этом, по данным МККК, со стороны оккупационных администраций запрос на гуманитарную помощь, как и раньше, не поступал.

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"Это в очередной раз подтверждает то, что, несмотря на ухудшение эпидемиологической ситуации, оккупационная "власть" продолжает скрывать реальное положение вещей", - отметили в Минреинтеграции.

А министерстве добавляют, что у них вызывает беспокойство и информация о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе. Для чего они уже начали готовить госпитальное судно "Енисей".

"Это ухудшает и без того сложную ситуацию с заболеваемостью на украинском полуострове", - отметили в Минреинтеграции.

В украинском министерстве добавляют, что по состоянию на 7 апреля российская оккупационная власть признает 22 случая заражения коронавируса в Крыму и 5 случаев в Севастополе. Еще около 7 тыс. человек находится под различными типами наблюдения из-за подозрений инфицирования.

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"По имеющейся информации, реальное количество инфицированных значительно выше", - говорится в сообщении.

В Минреинтеграции заявляют, что на повестке дня, в том числе, вопрос о возможности поставки гуманитарной помощи во временно оккупированный Россией Крым.

"Напомним, Минреинтеграции подчеркивало то, что российские оккупационные администрации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное состояние заболеваемости коронавирусом. Это лишает людей возможности обезопасить себя от эпидемии COVID-19. Ситуация ухудшается недостатком медицинского персонала, тестовых систем и недостаточным количеством мест в лечебных учреждениях", - говорится в информации.

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