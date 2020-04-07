 "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собеседника во фракции "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. Закон ничего не решает и фактически отдает на усмотрение сторон вопрос освобождения от аренды. Мы за это не голосовали", - заявил собеседник.

"Это подделка документов. Изменения были внесены во время технико-юридического обоснования, когда комитет дал документ на подпись Разумкову. Он не имел права этого делать, техническая правка не может менять содержание закона. Проголосовали за одно, а Разумков подписал другое. Это преступление" , - подчеркнул он.

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Отмечается, что в проекте антикризисного закона, опубликованного на сайте ВР, соответствующая норма звучала так: "С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - Ред.)".

Подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил изданию старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

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Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон № 540-IX вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

1 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что проект закона и подписанный главой государства документ отличаются.

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