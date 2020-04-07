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 Политика Украины
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 "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы

Во время технико-юридического обоснования в антикризисном законе отмена аренды для предпринимателей заменена на возможность отмены.

Об этом сообщает Экономическая правда со ссылкой на собеседника во фракции "Слуги народа", передает Цензор.НЕТ.

"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. Закон ничего не решает и фактически отдает на усмотрение сторон вопрос освобождения от аренды. Мы за это не голосовали", - заявил собеседник.

"Это подделка документов. Изменения были внесены во время технико-юридического обоснования, когда комитет дал документ на подпись Разумкову. Он не имел права этого делать, техническая правка не может менять содержание закона. Проголосовали за одно, а Разумков подписал другое. Это преступление" , - подчеркнул он.

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Отмечается, что в проекте антикризисного закона, опубликованного на сайте ВР, соответствующая норма звучала так: "С момента установления карантина, введенного постановлением Кабмина ... от 11 марта 2020 №211, и до его завершения в установленном законом порядке наниматель освобождается от платы за пользование имуществом в соответствии с частью шестой статьи 762 настоящего Кодекса (Гражданского кодекса. - Ред.)".

Подписанная президентом и опубликованая редакция соответствующего закона изменила формулировку с "освобождается" на "может быть освобожден".

Как пояснил изданию старший юрист Sayenko Kharenko Тимур Энхбаяр, в таком случае освобождение не является обязательным, а лишь возможным.

По его словам, закон фактически отдает на усмотрение сторон урегулирование вопроса и оставляет неопределенность в отношении офисных помещений.

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Глава экономического комитета ВР Дмитрий Наталуха пояснил, что при старой формулировке "оставался риск случайно освободить от платы за аренду всю страну и любое имущество. То есть, не только малых и средних арендаторов, но и нанимателей: государственного имущества, коммунального имущества, земельных паев, жилых помещений, движимого имущества (автомобили и т.п.) и любого другого имущества".

Напомним, 30 марта Верховная Рада Украины внесла изменения в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19.

Принятый закон № 540-IX вносит изменения в Налоговый, Таможенный и Гражданский кодексы, Кодексы законов о труде, об административных правонарушениях, в законы "О занятости населения", "О банках и банковской деятельности", "О государственном регулировании производства и объема спирта этилового, коньячного и плодового" и др.

1 апреля документ подписал президент Владимир Зеленский.

Позже стало известно, что проект закона и подписанный главой государства документ отличаются.

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Источник: https://censor.net.ua/n3187443
 
 
 Топ комментарии
 
Хе-хе. зелебобики умудрились наипать даже сами себя "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 2695
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подделка-переделка-перестрелка- перекличка - перековка..
как-то так..
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Дедушка тысячу не получил
шмайсер трофейный он зарядил
к РАДЕ смело он подошёл
очередь срезала кучу козлов
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третью строку предлагаю так :
"В зал сессионный ВР он зашёл"
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Хе-хе. зелебобики умудрились ******* даже сами себя
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Пошла ЖАРА ,похоже агония началась , "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 5126к счастью полагаю она будет недолгой ...
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лошки позорные, заплутаться в трех зубцах сможет далеко не каждый
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Дебилы проснулись............ дней 5 назад уже об этом писали.
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а, може, і добре, що "проснулись"... Бо ГПУ і ДБР на звернення нардепів https://censor.net.ua/ua/news - мовчать досі.
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обманули дурачков за десяток пятачков "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 7757
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Неужели кто-то из зебилов в состоянии помнить, за что они голосуют? Тем более, понять, о чем эти законы?
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Посадили Клерка и Он штампует законы . Спрашивается зачем нам 450 дармоедов которые еще и получают зарплату и только на туалетную бумагу тратят десятки тыс, после пожрать в столовой на шару.
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"Освобождение от уплаты аренды для предприятий, которые не работают из-за карантина, является не обязательным, а лишь возможным. А ещё говорят ,что украинский народ не евреи Источник: https://censor.net.ua/n3187443
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Украине нужно проситься не в ЕС ,а в Израиль "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 1996
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Зачем хитрому народу в каменный век,нужно идти к братьям, а советские монголо татары нам не братья "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 3075
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Зебіли проти зебілів! Що на це скажуть зебіли? "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 4202
"Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 7458
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Разумкову заплатили...
Чего возмущаться то...? "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 5312
Нормальная сделка..., может даже с подачи Ермака....
Что не так...?
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Круто,кретини навіть не розуміють що вони роблять.
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Мужчина без риска это сосиска...
Кручу верчу, запутать хочу...
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если карточки были вставлены значит голосовали, на табло был результат
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А яка реакція Офісу Генерального прокурора та Держбюро розслідувань на скаргу (депутатське звернення) фракції ЄС на фальсифікацію цього тексту закону (про боротьбу з коронавірусом)???
Адже зверненя було ще ЧОТИРИ ДНІ тому! - https://censor.net.ua/ua/news/3186708
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Голосують лише за назву закону. А ОПа вже потім текст підганяє.
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украинское ноу-хау... "Мы за это не голосовали. Это подделка документов", - "слуги народа" возмущены изменением антикризисного закона в части освобождения от арендной платы - Цензор.НЕТ 1434
даже африканские вожди на такое не решаются...
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Там більша половина слуг і назву тих законів не читає.Їх в трускавецьких академіях того не вчили.
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Вот , уже есть кого посадить ! За подделку документов
Венедиктова - ФАС ,,,
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дурацкая норма, такие вещи должны решаться по согласию сторон
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Так посадить его надо это нарушение закона на высшем уровне.
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У березні 2020 року з Полтавського гірничо-збагачувального комбінату було відвантажено рекордний обсяг залізорудних окатишів (котунів) в 1,149 млн тонн.
Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на ЦТС.
"Обсяг відвантаження в 1,149 млн тонн - це 16 411 вагонів і 10 "маршрутів" щодня. Крім того, рекордний показник цього року на 37 тис. тонн перевищує попередній рекорд, який був поставлений в грудні 2016 року", - повідомив старший менеджер з логістики дочірнього підприємства "Ферротранс" Віталій Олійник.
За словами Олійника, експорт залізорудної сировини є основним джерелом наповнення бюджету країни.
"Тому, усвідомлюючи всю відповідальність, колектив ЗАТ "Полтавський ГЗК" виробляє, а ДП "Ферротранс" безперебійно транспортує високоякісні окатиші на світові ринки", - додав він.
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На прошлой неделе был Ермак и голосование ночью, три сессии депутаты в масках. Срочно нужна новая серия, 13 тысяч поправок скучно, хоть 113 тысяч
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Там в масках могут голосовать и Депутаты Госдуры "Ми за це не голосували. Це підробка документів", - "слуги народу" обурені зміною антикризового закону в частині звільнення від орендної плати - Цензор.НЕТ 1451
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подделка документов. когда в накладной до 10 дописали ноль. а в парламенте это гос зрада. так как по прнятому в вр живет вся страна
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