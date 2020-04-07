 На Донетчине подтверждены два новых случая COVID-19, 1 человек выздоровел, – глава ОГА Кириленко

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил глава Донецкой ОГА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Новые случаи заражения. Наличие COVID-19 подтверждены лабораторно у двух женщин - 78-летней жительницы Дружковки и 27-летней жительницы Мирнограда", - написал Кириленко.

Также он сообщил, что есть первый случай выздоровления от COVID-19 в Донецкой области.

"Сегодня получили второй отрицательный результат ПЦР-диагностики, проведенной пациентке из Бахмута. В данном случае два отрицательных результатах подряд - факт чрезвычайно положительный: женщина успешно поборола болезнь, вызванную вирусом", - подчеркнул глава ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый летальный случай от COVID-19 зафиксирован на Донетчине, умер 84-летний мужчина, - ОГА

Напоминаем, согласно информации Минздрава, по состоянию на 9:30 7 апреля в Донецкой области было 10 случаев COVID-19.