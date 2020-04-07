 "Исполнительная власть решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента", - пловец из Гидропарка Бурьянов

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Моя основа цель является той, что я от рождения имею права и свободы, которые никто, ни один Аваков, или какие-то шмыгали и весь Кабмин не может у меня отобрать. Таким образом, которым сейчас происходят эти противоправные постановления, антиконституционные постановления - в этом я вижу прямое нарушение своих конституционных прав. И исполнительная власть пользуется пандемией коронавируса", - сказал Бурьянов.

"Я не могу просто так сидеть дома и наблюдать, как Аваков и его банда делают такое с обществом. Банда я говорю прямо, потому что правоохранители, которые совершают правонарушения не являются правоохранителями, а злоумышленниками, преступниками, бандитами", - добавил он.

Киевлянин рассказал, что во время задержания на Гидропарке правоохранители не составляли протокол о совершении им административного нарушения, но сделали это уже в райотделе.

"Даже если взять их тезис о том, что постановление Шмыгаля и компании может отменить Конституцию, то даже при этом, если это админпротокол, они не имеют права меня крутить и везти в райотдел", - сказал Бурьянов.

Он рассказал, что суд по его делу перенесли на 12:00 15 апреля.

"Это нужно для того, что адвокатам, как и мне, нужно ознакомиться с материалами дела, которые я, фактически, в глаза не видел. Что там преступники могли мне инкриминировать и в чем они меня обвиняют - я тоже не знал", - рассказал он.

Кроме того, по словам Бурьянова, необходимость переноса заседания также обусловлена ​​тем, что к материалам дела он хочет добавить около 2,5 часов аудиозаписи и много видеозаписей.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он в дальнейшем устраивать акции в отношении других действий или решений власти, с которыми не согласен, Бурьянов заметил:

"Конечно, я не вижу других методов борьбы с такой негласной диктатурой, которую сейчас хотят сейчас установить. Потому что я считаю, что я, как гражданин несу ответственность за ту ужасную объективную реальность, которую сейчас создает исполнительная власть, которая вообще не является легитимной. Потому что я ее не выбирал. Я не выбирал ни Шмыгаля, ни Авакова. Просто есть исполнительная власть, которая решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента, которым, к моему сожалению и убеждению, кажется, манипулируют не те люди, которые нужны".

Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине