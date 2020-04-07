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Все про:Аваков (3024) Гидропарк (26) задержание (5624) Кабмин (11975)

 "Исполнительная власть решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента", - пловец из Гидропарка Бурьянов

Задержанный на столичном Гидропарке 21-летний киевлянин Валентин Бурьянов, который переплыл Днепр, объяснил свой поступок тем, что имеет конституционное право, которое у него никто не может отнять.

Об этом он рассказал в комментарии Цензор.НЕТ.

"Моя основа цель является той, что я от рождения имею права и свободы, которые никто, ни один Аваков, или какие-то шмыгали и весь Кабмин не может у меня отобрать. Таким образом, которым сейчас происходят эти противоправные постановления, антиконституционные постановления - в этом я вижу прямое нарушение своих конституционных прав. И исполнительная власть пользуется пандемией коронавируса", - сказал Бурьянов.

"Я не могу просто так сидеть дома и наблюдать, как Аваков и его банда делают такое с обществом. Банда я говорю прямо, потому что правоохранители, которые совершают правонарушения не являются правоохранителями, а злоумышленниками, преступниками, бандитами", - добавил он.

Киевлянин рассказал, что во время задержания на Гидропарке правоохранители не составляли протокол о совершении им административного нарушения, но сделали это уже в райотделе.

"Даже если взять их тезис о том, что постановление Шмыгаля и компании может отменить Конституцию, то даже при этом, если это админпротокол, они не имеют права меня крутить и везти в райотдел", - сказал Бурьянов.

Он рассказал, что суд по его делу перенесли на 12:00 15 апреля.

"Это нужно для того, что адвокатам, как и мне, нужно ознакомиться с материалами дела, которые я, фактически, в глаза не видел. Что там преступники могли мне инкриминировать и в чем они меня обвиняют - я тоже не знал", - рассказал он.

Кроме того, по словам Бурьянова, необходимость переноса заседания также обусловлена ​​тем, что к материалам дела он хочет добавить около 2,5 часов аудиозаписи и много видеозаписей.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли он в дальнейшем устраивать акции в отношении других действий или решений власти, с которыми не согласен, Бурьянов заметил:

"Конечно, я не вижу других методов борьбы с такой негласной диктатурой, которую сейчас хотят сейчас установить. Потому что я считаю, что я, как гражданин несу ответственность за ту ужасную объективную реальность, которую сейчас создает исполнительная власть, которая вообще не является легитимной. Потому что я ее не выбирал. Я не выбирал ни Шмыгаля, ни Авакова. Просто есть исполнительная власть, которая решила делать политический произвол и имеет молчаливое согласие президента, которым, к моему сожалению и убеждению, кажется, манипулируют не те люди, которые нужны".

Напомним, вчера полиция задержала парня, который вплавь пытался попасть в закрытый для посещений на время карантина киевский Гидропарк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разрешить прогулки в парках и обязать держать дистанцию: нардепы "Голоса" требуют внести изменения в постановление Кабмина о карантине

Источник: https://censor.net.ua/n3187440
 
   
 Топ комментарии
 
Наступил тот день, когда ходить пешком по улице дороже, чем ездить пьяным за рулём.
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Слышу речь не мальчика, но мужа, народ пацану всего 21 год, МОЛОДЕЦ!
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Молодец, он сделал вчера мой день, у меня нет такой смелости и лишних 17000 грн.
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Геном Коронвируса на сегодня не определен ни в одной стране мира.А это значит лекарств от него НЕТ...,реклама о якобы выздоровевших чистая туфта.
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От вирусов вообще никаких лекарств нет. С вирусом борется иммунная система. Лечение симптоматическое, то есть для облегчения состояния, не больше.
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Массовость никому не нужна ,потому что народ сможет заразить "Слуг народа"и их прислугу "Виконавча влада вирішила чинити політичне свавілля і має мовчазну згоду президента", - затриманий у столичному Гідропарку Бур'янов - Цензор.НЕТ 7160
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Уся "хєрня" вже давно зроблена , а точніше не зробленно те , що могло бути на 100 порядків більш ефективнійшим и дешевим за наслідками .
Замість того, що "повертантів" заховати й перевіряти 2-3 тиждня . Та хоч й 100 тисяч .
Зараз заблокували 36 млн. усіх .
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Ой, присудить 15 суток и 51000 грн штрафа, сразу поумнеет бык
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было бы очень показательно, что бы этот долбоящер приболел вирусняком
присел бы на жопу по жизни, слишком умный!!
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И об этом...Полицейские вызвали на допрос ветерана АТО. Его подозревают в измене Родине...Инсайдер заявляет, что это вообще нонсенс потому что мариуполец - настоящий украинский патриот, был первым кто выходил на рытье окопов, участвовал общественном формировании "Мариупольская дружина", а после ушел на фронт и был разведчиком. До войны работал на ММК Ильича и, отслужив в армии, вернулся на завод.Может коммунисты ММК Ильича решили посадить его с помощью наклёпа и при помощи местной полиции,где вся власть говорят там подчиняется партии Новинского - Медведчука, наверное его как Стуса в тюрьме ....
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чуть тронь кого - сразу настоящий патриот, герой АТО...
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Не понимаю почему человек в одиночестве не может прогуляться по парку?
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потому что в европах тоже не гуляют, своего ума нет, арендуют европейский разум
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какой-то треш.... - уговаривай вас дятлов поберечь себя, свобооода, конституууция...дИбилы
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ну так лев в зоопарке заразился, вчера новость была, и кошки с собаками заражаются, передают вирус, и вообще это ж-ж неспроста, выдадут постанову усыпить всё живое, чтоб друг друга не заражало
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там 1 поліцай має висіти.. але він дуже любить Італію, а Італія його
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Интересно узнать за кого он голосовал... ???
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Видосики тут - https://t.me/PanVatan
Пан Ватан - http://www.youtube.com/c/PanVatan
Основной канал - https://www.youtube.com/ГордонШамвей
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посмотри скрыпина он там все сказал и про зеленую уродину и овсей шобле
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А этот Дятел не хочет выразить свой протест работой волонтером в в госпитале для инфицированных коронавирусом?
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Что-то мне подсказывает, что при следующем президенте будут преследоваться мусора, нарушившие права человек а в Украине.
Майдан так ничему и не научил : преступные приказы не должны выполняться.
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И у нас в отличие от России есть документ, его подписали много людей, их и будут привлекать к ответственности. ***** поступил хитрее, нет ни указа, ничего, только обращение по тв - делайте что хотите.
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А я знаю чего он добивается. Ради чего мерз в одних трусах, рискуя отхватить воспаление. Половина "обосревателей" на Эхе Москвы таким способом сделали себе карьеру.
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так забери его к себе в слуги каломойского!
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Всегда похвально ,когда в здоровом теле не только здоровый дух ,но и ясный ум .
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Назвати дебілом чи тупим не можу, але і розумним також. Вже одно ,що він "навішує" ярликі на державну службу заслуговує покарання. На жаль таких ідіотів багато. Всі йому зобовязані ,а він нічого.
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Он как гражданин имеет право пойти волонтёром в больничку. Почему он не хочет это право отстоять?
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Не активистово это дело. Вот отп...идть кого или на митинге поорать - другое дело.
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С одной стороны он прав. Видим прямое нарушение конституционных прав человека государством.
С другой стороны, его слова, типа я за них не голосовал, поэтому... детский сад какой то.
А есть еще и третья сторона. Человеческая. Ну какого хрена шляться и распространять вирус?! Ты ведь не знаешь. болен ты, или нет!
Так вот, чисто по человечески, ты, Бурьянов, козел!
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це логіка шизофреніка .Сірьога....
так чіста па чіловеческі...
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Роман Донік

Всего мало. Особенно в
Александровской больнице.
А всех много. Всего на всех не хватит.
Поэтому без
очереди в инфекционную больницу, только слуги народа.
А остальным - пейте
противовирусное и умирайте.
"Украина готова к эпидемии" В. Зеленский.
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Главное, спасти Хорошковских и "слуг"-уродов.

Умершему от коронавируса 30-летнему киевлянину дважды отказали в госпитализации - жена.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/society/umershemu-ot-koronavirusa-30-letnemu-kievlyaninu-dvazhdy-otkazali-v-gospitalizacii-zhena-1494455.html
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почему только в Александовской? Чем она особенная?
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В америке дурачка вальнули бы и оставили в реке на корм рыбкам.
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