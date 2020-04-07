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 Киевские новости, Здоровье
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 Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко

Народный депутат Украины из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко призвал мэра Киева Виталия Кличко не отключать лифты в столице в рамках борьбы с коронавирусом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Тищенко отметил: "Но сегодня уже обратилось несколько десятков жителей, с интересной проблемой - говорят Кличко-мэр собирается отключать лифты в домах ...

Призываю городские власти не делать таких шагов, которые вредят жителям.

Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Делаем все, чтобы пожилые люди оставались дома и имели все необходимое.

А что делать тем старикам, что даже телефона не имеют и должны самостоятельно ходить за хлебом? А как скорая попадет к больному?

Об людей на колясках в столице вообще никогда не думали!

Лучше займитесь контролем выполнения противоэпидемических мероприятий и обеспечьте коммунальные компании всем необходимым, средствами для дезинфекции, в частности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Тищенко: "Я разоблачил депутата Куницкого в ведении телеграм-канала "Темный рыцарь" и "сливе" данных работы фракции - он подлец и предатель"

Источник: https://censor.net.ua/n3187438
 
 
 Топ комментарии
 
Слушала как то интервью Тищенко - косноязычный дебил
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
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Під'їзди ще треба заварити.
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Тишенко, Вы распродали маски и теперь продаете зерно ,
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
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Заварювати під'їзди тільки на ніч. Наприклад, з 19.00 до 6.00.
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запретить говорить в слух имя президента
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Не підказуйте, Клячко якщо побачить, обов'язково зробить.
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Цього замало, треба відключити воду, каналізацію, електрику тоді смертей від вірусу буде менше.
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предлогаю не открывать рестораны в киеве до конца 2020года
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А некоторые (не будем показывать пальцем) вообще лишние в Украине!
Игнорировать пожизненно!
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Предлагаю всё на)(рен закрыть до конца срока ЗЕбила...
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Слушала как то интервью Тищенко - косноязычный дебил
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
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Тишенко, Вы распродали маски и теперь продаете зерно ,
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
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Чтобы не оказалось, что в закромах Родины мышь повесилась из-за барыг бени и Ермака 😀😀😀😀😀

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Напомним, что в период с 28 марта по 3 апреля морпортами Украины на экспорт было отгружено1,02 млн т основных зерновых культур, что на 21% превышает показатель предыдущей недели (845 тыс. т с учетом актуализации данных).
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і всі мовчать...
і це питання на рнбо ніхто не підіймає.
ще до голоду Вкраїну доведуть, не смішно вже...
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Земля сухая
Я смотрю прогноз погоды - ни капли
Снега не было ,дождя нет
А озимым как ?

Зебилы ( фотографы и манекенщицы) дорвались до брендовых шмоток и за конверты продают Украину
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Сейчас на все ток шоу приглашают слуг - ЖТО ЖАЛКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ИХ СЛУШАТЬ
В ДНИ, когда Украина пытается выжить, эти дурочки несут какую-то ПРИМИТИВНУЮ ЕРЕСЬ С ЭКРАНОВ, бо ни опыта ни компетенции у них НЕТ
ЗЕБИЛЫ выбрали зебилов
Сейчас надежда только на мэров - хорошо шо зебилы до них не добрались
А то была бы полная ж ...
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я їх не слухаю.
то нісенітниці для дурників.
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Озимые как? А никак
Им зебилые показали фак!
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Расцветка галстука у него просто фееричная.
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Советы Кличку: "Во всех домах, особенно высотках, отключить все лифты, а всех пенсионеров и людей с инвалидностью переселить на первый этаж дома ради их здоровья" - Не*уй шастать.
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Какая прелесть: зелёная власть просрала всё, что только можно было просрать в борьбе с вирусом, а терь трогательно радеет о народе. Картина Веласкеса "Плачущий крокодил" Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 7997
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А прикольно будет эдак на 24-й этаж пешочком. Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 8955
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И не надо никакие парки, стадионы для занятий спортом
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легко. Тут народ на CN Tower по ступенькам вбегает за 14 минут, а это 147 этажей (правда не все этажи полноценные), но сейчас проблема в том что по крайней мере тут каждые 25 этажей двери (пожаро безопасность), и их надо открывать руками - риск будет не меньше чем в лифте нажать кнопку.
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Кличко пару дней назад сказал, что не собирается отключать лифты. Откуда это чучело вылезло с запоздалый хайпом.
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Так чуствует что трон под ними шатается- вот и решил по-еврейски подгадить Виталику
Кличко, закрой ему рестораны 😀😀😀
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Бо почув дзвін, та не знає де він. Перевіркою туалетів занявся би, а не пустозвонством.
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Окна на первых этажах мешками с песком заставить надо.
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Охреневшие??? К "повешению на фонарях" за отключение лифтов!!! Мало того шо перидически моторы крадут и лифт вооще не работает по неделе, так ещё и это? А ну попробуй сам с двумя 5-литровыми баклажками воды та "сумочкой" с магаза на плече, та на 16-й этаж та ещё и пару раз в день та и "в возрасте"??? Охреневшие...
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Жинке моей "за це" росскажи, если конешо за здоровье не опасаешься, а то "вона" у меня "крута на руку"....
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це шутка юмора такая скажи Галинкі, шо заскочу хай маякне коли ти в магазін підешь Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 2380
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Молодец, Педаля. Вообще, подъезды заколотить Выдать каждой квартире по верёвочной лестнице.
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Коля Оболонский: бандитам ездить в лифтах вредно для здоровья. Есть примеры:
Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 1088
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Жесть) бандюки народные депутаты)
Это за него Лео писал, что он грабит бюджет Киева? Еще метит на кресло мэра в Киеве?
Зебилы, вы хоть понимаете, что вы привели к власти?
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Вони не тільки розуміють, вони цим пишаються!
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А еще что говорят десятки жителей? Что Тищенко дурак!
Призываю городские власти не делать таких шагов, которые могут опровергнуть вывод о депутате-дураке!⠀
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У Клячи мозг отсутствует,важные решения принимает за него гугл асистент
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Кличко!, - не слушай никого...- отключай и лифты! Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко - Цензор.НЕТ 622

мы наблюдаем с провинций....
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😜😜😜
Пусть в Раде все отключит - пора новую выбирать
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и в ВР, и везде в Киеве все что можно отключить, пускай отключит...
интересно смотреть как нагибают киян боксер и блазень...
что то есть в этом от Армагеддона...
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А я вот лично за то что бы в Киеве отключили лифты, електричество после 7, газ после 10 утра и до 8 вечера, воду так же как и газ, запретили личный трансопрт и всем велели ходить строем! Кто несогласен - выдавать результаты выборов Президента и ВР по городу, пусть читают пока не поймут где ошибка (подсказка в ДНК) ...
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Жто маленькая подлость от слуги Тищенко
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Це Тищенко просить щолбана від Віталіка за брехню.Пора б вже,бо меле своїм пропеллером,як малохольний
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Кличко в президенты, а тищенко - на ёлку
Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 7431
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дайте домушник хоть маленький шанс выставить хату пока будете домой пешком топать, всегда с заботой о Вас ваш коля оболонский.
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Пруфы на "собирается" есть, или лишь бы хайпонуть?
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Когда Слуги начнут интересоваться как посевная проходит?
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Пальчевский в интервью дословно сказал -« вижу как зачуханные девицы из слуг стали причесываться, одеваться, и маникюр делать»
ЧТО от них требовать - в Раду выбрали примитив - они о государстве думать не будут
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У меня вообще ощущение, что главный критерий отбора кандидатов в СН было условие - IQ не выше уровня бабуинов.
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так это...осенью ! )))
у них посевная - это типа... как колядник кабинет "засевал" ))))
там такая путаница в понятиях ))))
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Штош, заварили мусоропроводы - отключайте и лифты.

Оно канешно тяжело понять с двухэтажной виллы зачем одно и другое.

Тьху
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у нас в парадном мусоропровод заварили теперь ходим с смиттям на бачок, а платижка не зменшилась.
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Ну вот был 2 раза судимый гопник . Был же , так ?!
Но вот Калашников один раз и не впопад и очень подобстранстно до хАзяина открыл варежку -- результат : сломанная челюсть ?! Витю не ипала "отмазка" - типа хотел лишний раз лизнуть . Нагадил -- гипсуй челюсть .
Иногда думаешь , шо может и "Слухам" нужно внедрить подобную технологию ...
Но кто будет сие исполнять - красава Пьер сам любитель что-то такой писдануть , шо сразу сомнение , мол а был ли аттестат зрелости ?!
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Кличко обійдеться без сопливих порадників, типу колі ті щенка.
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главное, шобы у виталика лифт в голове не отключился, тогда кыйив точно не выживет
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ЧП народ где секретарь РНБО в такой катастрофической ситуации.
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Пора на законодавчому рівні дозволити меру Києва розмовляти та давати відповіді ЗЕбілам в боксерських рукавичках.
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Це вже істерика розбиває людей. Як же не нагадати на ближнього свого
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а ещё доказано что этот вирус через канализацию передаётся .....
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Пока киевляне сидят на карантине Кличко выписывает подчиненным огромные премии по 200% от зарплат. корыто всё остальное не важно. любят товарищи корыто.
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може замість лифтів варто відключити генератор випадкових думок?
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Лифты и так не будут работать , когда отключат электричество после отключения газа Закликаємо Кличка не відключати ліфти в рамках боротьби з коронавірусом у Києві, - "слуга народу" Тищенко - Цензор.НЕТ 6008
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Враховуючи якість населенння ліфти є дійсно розсадниками інфекції.
Людям стареньким буде важко але саме вони у найризикованішої й групі
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Бувший рекетир турбується про пенсіонерів - аж сльоза забриніла )))
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