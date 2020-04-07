 Призываем Кличко не отключать лифты в рамках борьбы с коронавирусом в Киеве, - "слуга народа" Тищенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Тищенко отметил: "Но сегодня уже обратилось несколько десятков жителей, с интересной проблемой - говорят Кличко-мэр собирается отключать лифты в домах ...
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Призываю городские власти не делать таких шагов, которые вредят жителям.
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Мы помогаем всем, кто к нам обращается. Делаем все, чтобы пожилые люди оставались дома и имели все необходимое.
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А что делать тем старикам, что даже телефона не имеют и должны самостоятельно ходить за хлебом? А как скорая попадет к больному?
Об людей на колясках в столице вообще никогда не думали!
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Лучше займитесь контролем выполнения противоэпидемических мероприятий и обеспечьте коммунальные компании всем необходимым, средствами для дезинфекции, в частности".
Игнорировать пожизненно!
И видимо много таких у слуг
Пока нормальные мэры типа Кличко занимаются борьбой с вирусом, дебилы- мачо пистят с экранов через скайпы. В дорогих респираторах
Что в ГОСРЕЗЕРВЕ делается- боитесь народу сказать ИБО ВЫНЕСУТ ВАС НА ГИЛЯКИ
і це питання на рнбо ніхто не підіймає.
ще до голоду Вкраїну доведуть, не смішно вже...
Я смотрю прогноз погоды - ни капли
Снега не было ,дождя нет
А озимым как ?
Зебилы ( фотографы и манекенщицы) дорвались до брендовых шмоток и за конверты продают Украину
В ДНИ, когда Украина пытается выжить, эти дурочки несут какую-то ПРИМИТИВНУЮ ЕРЕСЬ С ЭКРАНОВ, бо ни опыта ни компетенции у них НЕТ
ЗЕБИЛЫ выбрали зебилов
Сейчас надежда только на мэров - хорошо шо зебилы до них не добрались
А то была бы полная ж ...
то нісенітниці для дурників.
Им зебилые показали фак!
...
Кличко, закрой ему рестораны 😀😀😀
Это за него Лео писал, что он грабит бюджет Киева? Еще метит на кресло мэра в Киеве?
Зебилы, вы хоть понимаете, что вы привели к власти?
Призываю городские власти не делать таких шагов, которые могут опровергнуть вывод о депутате-дураке!⠀
мы наблюдаем с провинций....
Пусть в Раде все отключит - пора новую выбирать
интересно смотреть как нагибают киян боксер и блазень...
что то есть в этом от Армагеддона...
ЧТО от них требовать - в Раду выбрали примитив - они о государстве думать не будут
у них посевная - это типа... как колядник кабинет "засевал" ))))
там такая путаница в понятиях ))))
Оно канешно тяжело понять с двухэтажной виллы зачем одно и другое.
Тьху
Но вот Калашников один раз и не впопад и очень подобстранстно до хАзяина открыл варежку -- результат : сломанная челюсть ?! Витю не ипала "отмазка" - типа хотел лишний раз лизнуть . Нагадил -- гипсуй челюсть .
Иногда думаешь , шо может и "Слухам" нужно внедрить подобную технологию ...
Но кто будет сие исполнять - красава Пьер сам любитель что-то такой писдануть , шо сразу сомнение , мол а был ли аттестат зрелости ?!
Людям стареньким буде важко але саме вони у найризикованішої й групі