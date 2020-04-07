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Все про:журналистика (2599) нападение (1824) Нацполиция (11187) правоохранительные органы (1162) Цукиридзе (1)

 Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Главное следственное управлении Нацполиции взяло на контроль ход досудебного расследования в уголовном производстве о нападении на журналиста издания "Обозреватель" Романа Грушу.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.

Также назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые своевременно не внесли ведомости о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований.

"Расследованием этого уголовного производства занимается Дарницкое УП ГУНП в г. Киеве, - рассказал он. – Поставили задачу еженедельно отчитываться о ходе следствия".

Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", журналист Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков. Он получил многочисленные тяжелые травмы головы. Нападение произошло вечером 27 марта в Дарницком районе Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина, напавший на журналистов в Гидропарке, задержан, - Геращенко. ФОТО

Как сообщил журналист на своей странице в соцсети "Фейсбук", он перенес операции и ему предстоит длительная реабилитация.

"Итак, друзья, спешу поделиться хорошими новостями. Я жив, перенес операции: пластины поставили, раздробленные кости лица максимально собрали. теперь меня ждёт длительная реабилитация, но самое страшное уже позади", - написал он.

Как стало известно Цензор.НЕТ, о нападении журналист сразу сообщил в полицию, но Дарницким управлением полиции не были внесены ведомости в ЕРДР. Уголовное производство было зарегистрировано прокурором Киевской местной прокуратуры №2 после того, как информация о нападении стала публичной и вызвала широкий резонанс в обществе.

Также читайте: Журналиста "Обозревателя" Грушу жестоко избили в Киеве. ФОТО

Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой).

Источник: https://censor.net.ua/n3187435
 
 
 Топ комментарии
 
Вот бы портнова кто-нибудь так отмудохал Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 6124
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Обожаю эту страну!
Есть просто уголовные дела, а есть "поставленные на контроль".
Чиновники нацполиции, прокуратуры даже не понимают, что фраза "дело на личном контроле", косвенно подтверждает тот факт, что без их личного вмешательства, уголовными делами никто не занимается.
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Як правило такі напади є політичними.
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Плохая примета. На местном жаргоне это значит "никогда"...
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о да. но квакваков ему на пороге охрану дал... Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 791
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А можно будет обжаловать решение Страшного Суда в Киевском Апелляционном Суде?
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а я читаю ... Грушу поставили на контроль. Гы. Цензор не знает, что такое запятые, кома українською.
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Як правило такі напади є політичними.
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Обожаю эту страну!
Есть просто уголовные дела, а есть "поставленные на контроль".
Чиновники нацполиции, прокуратуры даже не понимают, что фраза "дело на личном контроле", косвенно подтверждает тот факт, что без их личного вмешательства, уголовными делами никто не занимается.
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цуцкириДЗЕ,зеленсКИЙ,кВАКОВ у нас хоть какой-то Украинец остался на руководящей должности в стране?
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А десь у Гарлемі могли б і взагалі пристрелити.
Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе - Цензор.НЕТ 3845
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Зе-прокуратура. Венедиктова з Аваковим топлять Зеленського
https://youtu.be/TDnvsMDj-9o
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висит груша - нельзя скушать Розслідування справи про напад на журналіста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе - Цензор.НЕТ 9135
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