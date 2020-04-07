 Расследование дела о нападении на журналиста "Обозревателя" Грушу поставили на контроль, - замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Об этом Цензор.НЕТ сообщил замглавы Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе.
Также назначено служебное расследование в отношении полицейских, которые своевременно не внесли ведомости о совершении преступления в Единый реестр досудебных расследований.
"Расследованием этого уголовного производства занимается Дарницкое УП ГУНП в г. Киеве, - рассказал он. – Поставили задачу еженедельно отчитываться о ходе следствия".
Как ранее сообщал "Цензор.НЕТ", журналист Роман Груша стал жертвой нападения банды подростков. Он получил многочисленные тяжелые травмы головы. Нападение произошло вечером 27 марта в Дарницком районе Киева.
Как сообщил журналист на своей странице в соцсети "Фейсбук", он перенес операции и ему предстоит длительная реабилитация.
"Итак, друзья, спешу поделиться хорошими новостями. Я жив, перенес операции: пластины поставили, раздробленные кости лица максимально собрали. теперь меня ждёт длительная реабилитация, но самое страшное уже позади", - написал он.
Как стало известно Цензор.НЕТ, о нападении журналист сразу сообщил в полицию, но Дарницким управлением полиции не были внесены ведомости в ЕРДР. Уголовное производство было зарегистрировано прокурором Киевской местной прокуратуры №2 после того, как информация о нападении стала публичной и вызвала широкий резонанс в обществе.
Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 187 УК Украины (Разбой).
Есть просто уголовные дела, а есть "поставленные на контроль".
Чиновники нацполиции, прокуратуры даже не понимают, что фраза "дело на личном контроле", косвенно подтверждает тот факт, что без их личного вмешательства, уголовными делами никто не занимается.
https://youtu.be/TDnvsMDj-9o