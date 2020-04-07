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Все про:нападение (1824) Нацполиция (11187) Харьков (4635)

 Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области

В Харькове совершено нападение на начальника Управления уголовного розыска и начальника Отдела розыска по тяжким преступлениям Главного управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украины сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - отметили в Нацполиции 

В ОК не дали информацию о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего, отметил лишь, что это случилось в понедельник.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям произошло в понедельник вечером возле здания главка и сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные напали на бригаду скорой помощи в Харькове. 60-летний врач госпитализирован, - полиция

Источник: https://censor.net.ua/n3187433
 
 
 Топ комментарии
 
Зеки на ОЛХ сидять,тут їм немає чим поживитись.Просто люди ненавидять поліцаїв(ментів).Як гаража чи дачу обнесуть,так попоходиш до них,і толку ніякого,а як де штрафонути кого то хлібом не корми такі завзяті до роботи.
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Зловити сепаратюг вандалів в Полтаві складно, аби впіймати одного моржа в Дніпрі потрібно 20 поліцаїв.
Цей цирк нагадує сОвОк.
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Подмочили мусорка,ох то ли еще будет,не любит народ то зарвавшихся еще хуже чем при Янучаре авакяновских опричников.
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Народ здесь ни при чём. Просто некоторые гниды почувствовали как начинает трещать по швам само государство.
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Дедушка тысячу не получил
шмайсер трофейный он зарядил
к главку ментовскому он подошёл
очередь срезала кучу ментов.
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Ось що буває,коли начальник карного розшуку та начальник по тяжким злочинам порушують карантин. Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области - Цензор.НЕТ 1152
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быковали, как в Одессе... А могли штрафом отделаться
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оригинально скрывают статистику по ковид-19 Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области - Цензор.НЕТ 6049
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Зеки на ОЛХ сидять,тут їм немає чим поживитись.Просто люди ненавидять поліцаїв(ментів).Як гаража чи дачу обнесуть,так попоходиш до них,і толку ніякого,а як де штрафонути кого то хлібом не корми такі завзяті до роботи.
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Что-то подсказывает, что будет обычная мелкая хулиганка....
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Каждый день кто то нападает на бандитов.
К чему бы это?
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Принудительное исключение одного из участников из состава ООО «ОПГ».
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По-моему, попытка умолчать, а потом, возможно, замять такого рода преступления требует замены всех руководящих лиц харьковской полиции и, как минимум, одного из замов авакова.
При этом некто геращенко тявкает о какой-то мелочи в лицо кассирше с указанием ФИО хулигана еще до суда...
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Такое впечатление, что здесь собрались одни комментаторы-бандюки.
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Нормальный. А ты делишь людей только на полицаев и бандитов?
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"Мусора не люди" - писал Аваков на Фейсбуке во время майдана. А спустя пару месяцев этих "нелюдей" возглавил и все потоки переправил в свой карман.
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Это как надо опуститься ментам, чтобы бандиты их начальство(да еще УГРО) мочили прямо у их конторы. Чмолиция.
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Зловити сепаратюг вандалів в Полтаві складно, аби впіймати одного моржа в Дніпрі потрібно 20 поліцаїв.
Цей цирк нагадує сОвОк.
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Системний розпад всіх владних структур у державі. Чим далі, тим більше вірю і сподіваюся на військових
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Ну видать наделали людям говна выше крыши а люди они разные ,одни промолчат а другие придут и разберутся а есть такие что могут разобраться и до точки ...поэтому когда кому-то гадишь ,не лишним будет задуматься о том чем это может закончится . Поліція Харкова підтвердила факт нападу на начальника карного розшуку та начальника відділу з тяжких злочинів області - Цензор.НЕТ 4484
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События происходили вчера. Не далеко от управления розыска на центральном рынке.

В машину Новикова (начальника отдела тяжких розыска) врезалась родственица одного из «активистов». Она позвонила активистам.

На место ДТП подошел Драка Е. (начальник розыска области).
Дале подьехали «активисты», стороны начали качаться. Почувствовав, что нет никаких шансов, они прибегли к единственному что умеют - набросились на полицейских и стали их избивать.

Избили начальника розыска области Драку (ему сломали челюсть, сейчас находится в больнице) и начальника отдела тяжких Новикова (сильно избили, получил множество гематом и ссадин).

«Активисты» которые это сделали (Ряднов В. Л. - соучредитель "Мы харьковчане" и Хализев Антон - член банды "Мы Харьковчане"). Помимо Рялнова и Хализеева был еще - Сытник, он тоже человек поплавка.
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А где комментарий и очередное обещание от Антона Геращенко? Вед мы так привыкли.Не случилось ли чего-то сверх не предвиденного ?
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