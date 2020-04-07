 Полиция Харькова подтвердила факт нападения на начальника уголовного розыска и начальника отдела по тяжким преступлениям области

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Интерфакс-Украины сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.
"Факт нападения подтверждаем. По данному факту начато уголовное производство", - отметили в Нацполиции
В ОК не дали информацию о состоянии пострадавших и подробностях происшедшего, отметил лишь, что это случилось в понедельник.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что нападение на начальника управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям произошло в понедельник вечером возле здания главка и сейчас пострадавшие в тяжелом состоянии.
шмайсер трофейный он зарядил
к главку ментовскому он подошёл
очередь срезала кучу ментов.
К чему бы это?
При этом некто геращенко тявкает о какой-то мелочи в лицо кассирше с указанием ФИО хулигана еще до суда...
Цей цирк нагадує сОвОк.
В машину Новикова (начальника отдела тяжких розыска) врезалась родственица одного из «активистов». Она позвонила активистам.
На место ДТП подошел Драка Е. (начальник розыска области).
Дале подьехали «активисты», стороны начали качаться. Почувствовав, что нет никаких шансов, они прибегли к единственному что умеют - набросились на полицейских и стали их избивать.
Избили начальника розыска области Драку (ему сломали челюсть, сейчас находится в больнице) и начальника отдела тяжких Новикова (сильно избили, получил множество гематом и ссадин).
«Активисты» которые это сделали (Ряднов В. Л. - соучредитель "Мы харьковчане" и Хализев Антон - член банды "Мы Харьковчане"). Помимо Рялнова и Хализеева был еще - Сытник, он тоже человек поплавка.