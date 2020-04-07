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 ЦИК зарегистрировал народного депутата Светличную

Во время очередного заседание Центральной избирательной комиссии 7 апреля зарегистрирована избранная по округу №179 на Харьковщине экс-председатель ОГА Юлия Светличная.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

"Во время заседания Комиссия зарегистрировала народного депутата Украины, выбранную на промежуточных выборах народного депутата Украины 15 марта 2020 года в одномандатном избирательном округе № 179 Светличную Юлию Александровну, 1984 года, проживает в Харькове, беспартийная, самовыдвижение", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Первый разгром "Слуги народа" на довыборах в Раду: На 179-м округе Светличная набирает около 70% голосов, - Бутусов

Напомним, в округе №179 на внеочередных выборах 21 июля 2019 года победил кандидат от "Слуги народа" Алексей Кучер. В ноябре президент Владимир Зеленский назначил его председателем Харьковской ОГА.

Центральная избирательная комиссия 16 января объявила о начале избирательного процесса промежуточных выборов народного депутата в одномандатном избирательном округе №179 в Харьковской области. Выборы назначены на воскресенье, 15 марта. 17 февраля ЦИК завершила регистрацию кандидатов на промежуточных выборах в ОВО №179. По данным Центризбиркома, всего было зарегистрировано 40 кандидатов в народные депутаты.

16 марта ЦИК обнародовала результаты: Юлия Светличная победила с результатом 77,54%.

Также читайте: Кандидат "Слуги народа" Алексейчук снялась с довыборов в ВР на Харьковщине, "чтобы не мешать Светличной" - главе ОГА при Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3187432
 
   
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Соррі зо оффтоп алп тльки що прочитав німецьки новини - Боріс Джонсон у стабільному стані , все Ок
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Эта малышка доказала, что сейчас реальный рейтинг зеленых шлюх каломойского не более 3%
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Красивая женщина. Если еще и умна- то это страшное оружие.
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Светлану Светличную знаю. А эту не знаю. "Сердце гибнет, слышишь гибнет в огнедышащей лаве любви... "
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Голобородька знаю, а от цього штріха що президентом зараз-ні. Памагі мнє, памагі мнє с каранавірусом падсабі!(співав зєлєнський.)
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Эта малышка доказала, что сейчас реальный рейтинг зеленых шлюх каломойского не более 3%
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"Шоколадне пепе» -це в твого бойфренда.
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Безпартійна? А яка партія її купить?
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давай, спробую вгадати... В ахметівську "довіру"?
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Соррі зо оффтоп алп тльки що прочитав німецьки новини - Боріс Джонсон у стабільному стані , все Ок
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Красивая женщина. Если еще и умна- то это страшное оружие.
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Бути чи не бути ? Політикиня Світлична за ЗЕ чи проти ЗЕ ? За Бєню чи проти Бєні ? За рашку чи проти рашки ? Чи "лиш би не Порах "
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Посмотрим , как Юля себя проявит. Многих людей власть испортила, но будем надеяться , что Юля пойдет правильным путем...
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Еталон краси слобожанської жінки, нічого зайвого, все при ній і на місці. Мож жениха собі найде, найкращого в Україні типа "таварищ Саахов, лучший жених района ! (к.ф. "Кавказкая пленница")
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В попередньому скликанні небідні харків"янки так й зробили !
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