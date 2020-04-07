 Не создавайте ближнему опасность для здоровья и жизни - празднуйте Пасху дома, - Зеленский

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Мы находимся в постоянном диалоге с главами всех церквей. Уже в это воскресенье отметят Пасху христиане западного обряда. Мы оказались в ситуации, когда должны менять свои традиции ради здоровья и жизни. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы обеспечить трансляцию богослужений на телевизионных каналах. А вас я прошу вспомнить божью заповедь о любви к ближнему. Во времена коронавируса лучшее проявление такой любви – это не создавать ближнему опасность для здоровья и жизни", - сказал Зеленский в видеообращении к украинцам во вторник.
Президент подчеркнул, что государство сделает все, чтобы у каждого была возможность отметить Пасху дома.
"Надеюсь, что все главы церквей будут максимально содействовать такому решению. Ведь понимают ответственность, которую они несут за безопасность своих прихожан. Совсем скоро мы расскажем более подробно о нашем видении празднования Пасхи в этом году", - добавил он.
Кстати зебоб сказал, что могут погибнуть близкие людей, если те будут выходить на улицу...
А это уже угроза...
Ведь когда Федина и Звиробий сказали, что случайно какойта хриплый 42 летний не лох может погибнуть в зоне ООС от снаряда, то зебил сразу получил статутс потерпевшего!!!
є стаття кримінального кодексу про погрозу Президенту та іншим спеціалістам
Стаття 346. Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча
1. Погроза вбивством, заподіянням шкоди здоров'ю, знищенням або пошкодженням майна, а також викраденням або позбавленням волі щодо Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабінету Міністрів України, Голови чи члена Вищої ради правосуддя, Голови чи члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України чи вищих спеціалізованих судів України, Генерального прокурора, Директора Національного антикорупційного бюро України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови або іншого члена Рахункової палати, Голови Національного банку України, керівника політичної партії України, а також щодо їх близьких родичів, вчинена у зв'язку з їх державною чи громадською діяльністю, -
но не каждый это понял
Медведчук вышлет бизнесжет?
Как они создают опасность своим ближним?
- Как так? Это же центральный иудейский праздник в память об исходе евреев из Египта.
- Ну так, вот по этому, египтяне эту пасху и празднуют!
...
РS: офіціоз - чось скучна мордяха в тебе, клоун...
Дивлюсь на президента та міністрів, мабуть у них не росте волосся чи для них не карантин? Чи то ми "лохи".